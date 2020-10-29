В Запорожье школы со 2 ноября возобновляют учебный процесс в смешанной форме, - мэр Буряк
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В Запорожье школы со 2 ноября возобновят учебный процесс в смешанной форме. Ученики средних и старших классов перейдут на дистанционную форму обучения, а ученики 1-4 классов продолжат учиться в очной форме.
Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь, что касается учебного процесса. Ученики школ находятся на каникулах до понедельника. После этого их обучение будет организовано дистанционно, за исключением детей, которые обучатся в 1-4 классах - у них будут уроки в классах с соблюдением необходимых требований карантина. Детские сады продолжают работать", - написал он.
Напомним, Кабмин рекомендовал учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.
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