РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13354 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6 099 34
КС (2131) Слуга народа (2547) Шевченко Евгений Слуга народа (71) Виталий Безгин (38)

"Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин ответил коллеге по фракции Евгению Шевченко, который назвал его "Безмозглым".

Об этом Безгин сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Долго не хотел реагировать на выпад ватного клоуна Евгения Шевченко в его ТГ-канале, но в своей риторике, даже для такого интеллектуального ограниченного создания, границу он перешел", - говорится в сообщении.

Ранее Шевченко в Telegram назвал Безгина "Безмозглым".

Большего неуважения, по отношению к Конституционному Суду Украины, чем от депутатов адептов Госдепа и Сороса , не было в истории нашего государства. Ярким представителем этой группы, является убогое существо Виталик Безгин, по кличке "Безмозглый". То глава Офиса Президента ему не такой, то люди на Донбассе ему не нравятся, теперь с решением КСУ, для Безмозглого, - будущее его соросятского устройства страны закончится", - написал Шевченко.

Безгин предложил Шевченко "все свои претензии попробовать выразить в лицо на фракции, а не втихаря в телеграмм-канале".

"Понимаю, что тебе тяжело даются уравнения сложнее 2 + 2, но в том числе и тебя выбирали, чтобы ты защищал интересы украинского государства и его граждан. И если так случится, что ума хватит осознать это, то станут очевидными факты:
- никакого мира на условиях страны-агрессора никогда не будет, как и выполнения их требований особого статуса в Конституции и проведения выборов до контроля над границей. Потому что их условия это не о мире, а об уничтожении нашего государства.
- если решение КСУ вредят интересам украинского государства и имеют откровенные признаки нарушения процедур, то адекватные народные депутаты должны говорить об этом публично и объединяться в защите интересов граждан. Хотя, здесь ключевое слово - адекватные", - подчеркнул Безгин.

По словам нардепа, "есть такое наблюдение, что чем больше человек кричит, что он "член команды президента", тем больше вероятность, что он просто хочет прикрывать его именем свою упоротую деятельность, таким образом нанося прежде всего президенту репутационный ущерб".

"Поэтому, я без этих высокопарных тезисов, с коллегами, правительством и командой ОПУ сделал для страны прогресс в реформе децентрализации за этот год, а твои достижения основываются на эфире с Пушилиным и создании ТГ-канала на 3к подписчиков. Мне откровенно плевать на твою публичную и не публичную позицию, поскольку ее влияние как на продуцирование политики в стране, так и на решение фракции равно 0. Но за риторику придется извиниться!" - подытожил нардеп.

В комментариях Безгина поддержали коллеги по фракции Лиза Богуцкая, Иван Юнаков, Игорь Фрис, Богдан Яременко и Ольга Василевская-Смаглюк.

Также читайте: Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Безгин

Слуга народа Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его ватным клоуном: Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным 01
Слуга народа Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его ватным клоуном: Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным 02
Слуга народа Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его ватным клоуном: Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным 03
Слуга народа Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его ватным клоуном: Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным 04
Слуга народа Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его ватным клоуном: Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным 05

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Зікономірний результат, коли до партії понабирали гидоту з усієї України.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:26
+14
Все проукраинским депутатам нужно выходить из этого вато-бениного сборища.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:26
+13
ЗЕбіл ЗЕбіла ЗЕбілом назвав... То хай один одному морди понабивають... Може від струсу мозку у ньому щось налагодиться? Радянським ламповим телевізорам часто саме так "наладку" робили...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все проукраинским депутатам нужно выходить из этого вато-бениного сборища.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:26 Ответить
А доляри в конвертах хто буде давати?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:21 Ответить
Зікономірний результат, коли до партії понабирали гидоту з усієї України.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:26 Ответить
СН пучит.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:26 Ответить
СН штырит ширкой с ОПЗЖ ( широкой коалицией )"Боже бережи Україну!"
показать весь комментарий
29.10.2020 12:48 Ответить
ЗЕбіл ЗЕбіла ЗЕбілом назвав... То хай один одному морди понабивають... Може від струсу мозку у ньому щось налагодиться? Радянським ламповим телевізорам часто саме так "наладку" робили...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:27 Ответить
І з такою командою хтось ще збирається зшивати країну.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:15 Ответить
вот это кубло! ущербные слуги выясняют, кто и них ущербнее! только такой безмозглый идиот, как Проср Полшестой может называть это сботрище жабо-гадюк своей партией!
показать весь комментарий
29.10.2020 12:28 Ответить
високоінтелектуальна переписка. видно що Трускавець закінчували.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:29 Ответить
З відзнакою. "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 3600
Президентський пул,**** ."Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 3600
показать весь комментарий
29.10.2020 12:42 Ответить
Авжеж, це не то як "тупий собачий рот".
показать весь комментарий
29.10.2020 13:17 Ответить
...бугага "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 2508
"Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 2130
показать весь комментарий
29.10.2020 12:30 Ответить
Фракция фриков и ватных дегенератов...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:30 Ответить
а вот и не подеретесь )) милые браняться - только тешаться))
показать весь комментарий
29.10.2020 12:33 Ответить
Не выдумывай. Ватан - это всегда, самое опущенное чмо которое только может быть во вселенной.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:52 Ответить
на часі - розкол СН на "ЄСабинепорох", "слугЗЕ", "замайбахбені", зафёдорича, зарусьхуйла. От безгін і ще з десяток там, в СН - з першої групи; оцей Шевченко - з останньої.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:33 Ответить
Евгений Шевченко блокирует избирателей со своего округа на фейсбуке. Причём массово. Общается со всеми, только не с ними.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:36 Ответить
Ну он же понимает,что за него могли проголосовать только неадекваты и скудоумные.Чё с ними общаться? "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 2868
показать весь комментарий
29.10.2020 12:44 Ответить
"Зустрілись два оріхи,постукали-постукали один об одного і розкотились...Скільки ж тих пустих оріхів розвелось,продихнути ніде - подумав перший горіх...Ну коли вже я зустріну повного горіха ? - подумав другий горіх...А про що ще можуть думати пусті горіхи?"
Фелікс Кривін,наш земляк,неперевершений байкар,ні разу не виданий за часи незалежності...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:55 Ответить
Надо же, слуги до сих пор слугами называются! "Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним" - Цензор.НЕТ 3207
показать весь комментарий
29.10.2020 13:04 Ответить
Всё правильно. Монобольшинство неоднородно и сегрегируется. Тот же самый процесс наблюдается среди пресловутых 73% кретинов вокруг нас.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:13 Ответить
ша погавкаем....а вечером из одной миски хлебать будем))))
"Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним" - Цензор.НЕТ 8148

...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:14 Ответить
Та то собаки тільки так можуть, а корито не ділиться.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:19 Ответить
я хотел намекнуть, что часто так бывает, что грызня друг друга для СМИ и на камеру - это такая игра...а вечером сидят в одном кабаке и ржут над лохторатом... сценарий какбы такой...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:22 Ответить
Це Ляшко так міг, а тут схоже вже по-дорослому.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:26 Ответить
Из чьей жопы руки кормят товарища становится понятно, как только он начинает завывать про проклятый Запад, отрывающий Украину от Братской Расии!
показать весь комментарий
29.10.2020 13:19 Ответить
Ніби й холодна пора року наступила, але бродіння лайна підсилилося.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:24 Ответить
Якесь босятське збіговисько - фракція "Слуги народа". Клички одне одному дають "Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним" - Цензор.НЕТ 7894
P.S. Не гідний цей Шевченко своєї фамілії. Мерзота прокремлівська.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:35 Ответить
милые бранятся только тешатся)))
показать весь комментарий
29.10.2020 13:43 Ответить
Та всі ви там ватні клоуни в слугах.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:42 Ответить
 
 