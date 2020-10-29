"Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным"

Нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин ответил коллеге по фракции Евгению Шевченко, который назвал его "Безмозглым".

Об этом Безгин сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Долго не хотел реагировать на выпад ватного клоуна Евгения Шевченко в его ТГ-канале, но в своей риторике, даже для такого интеллектуального ограниченного создания, границу он перешел", - говорится в сообщении.

Ранее Шевченко в Telegram назвал Безгина "Безмозглым".

Большего неуважения, по отношению к Конституционному Суду Украины, чем от депутатов адептов Госдепа и Сороса , не было в истории нашего государства. Ярким представителем этой группы, является убогое существо Виталик Безгин, по кличке "Безмозглый". То глава Офиса Президента ему не такой, то люди на Донбассе ему не нравятся, теперь с решением КСУ, для Безмозглого, - будущее его соросятского устройства страны закончится", - написал Шевченко.

Безгин предложил Шевченко "все свои претензии попробовать выразить в лицо на фракции, а не втихаря в телеграмм-канале".

"Понимаю, что тебе тяжело даются уравнения сложнее 2 + 2, но в том числе и тебя выбирали, чтобы ты защищал интересы украинского государства и его граждан. И если так случится, что ума хватит осознать это, то станут очевидными факты:

- никакого мира на условиях страны-агрессора никогда не будет, как и выполнения их требований особого статуса в Конституции и проведения выборов до контроля над границей. Потому что их условия это не о мире, а об уничтожении нашего государства.

- если решение КСУ вредят интересам украинского государства и имеют откровенные признаки нарушения процедур, то адекватные народные депутаты должны говорить об этом публично и объединяться в защите интересов граждан. Хотя, здесь ключевое слово - адекватные", - подчеркнул Безгин.

По словам нардепа, "есть такое наблюдение, что чем больше человек кричит, что он "член команды президента", тем больше вероятность, что он просто хочет прикрывать его именем свою упоротую деятельность, таким образом нанося прежде всего президенту репутационный ущерб".

"Поэтому, я без этих высокопарных тезисов, с коллегами, правительством и командой ОПУ сделал для страны прогресс в реформе децентрализации за этот год, а твои достижения основываются на эфире с Пушилиным и создании ТГ-канала на 3к подписчиков. Мне откровенно плевать на твою публичную и не публичную позицию, поскольку ее влияние как на продуцирование политики в стране, так и на решение фракции равно 0. Но за риторику придется извиниться!" - подытожил нардеп.

В комментариях Безгина поддержали коллеги по фракции Лиза Богуцкая, Иван Юнаков, Игорь Фрис, Богдан Яременко и Ольга Василевская-Смаглюк.

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