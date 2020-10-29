РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13354 посетителя онлайн
Новости За рубежом Репрессии в Беларуси
5 083 24
Беларусь (7524) Лукашенко (3502) репрессии (2753) студенты (629)

После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам

В Беларуси военкомы дежурят в деканатах и администрациях университетов и выдают повестки отчисленным студентам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает издания "Наша Нива".

"К сожалению, если вам лично вручат повестку, это будет сложно оспорить. Но вы не обязаны ходить в деканат или ректорат. Давят - уходите подальше. Чтобы получить помощь или консультацию, свяжитесь с активистами своего универа или с правозащитниками", - советуют журналисты студентам.

Отметим, что после призыва захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко отчислять из вузов студентов, которые ходят на акции протестов, руководство некоторых из них уже начало выпускать соответствующие приказы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу

Так, по данным "Нашей Нивы" на данный момент есть информация об отчислении 52 студентов БНТУ, 9 студентов БрГТУ, 21 студента Минского медицинского университета, увольнении бастующих из "Атланта", Моторного, МАЗ, МЗКЦ. 

В свою очередь, Светлана Тихановская вчера пообещала, что фонды солидарности помогут всем отчисленным студентам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО

После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 3561 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7198
показать весь комментарий
29.10.2020 12:57
+4
После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 1054 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7373 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 6606
показать весь комментарий
29.10.2020 12:39
+4
беларусы (как и кацапы) просто почему-то считают, что живут в демократической (свободной) стране, потому что могут свободно выехать, а это просто тюрьма 21 века с замаскированной колючкой и красивыми картинками на бетонных стенах.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 1054 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7373 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 6606
показать весь комментарий
29.10.2020 12:39 Ответить
По сути, хунта хочет дать оружие в руки активистов, а те уклоняются. Значит, не такие уж они активисты...
показать весь комментарий
29.10.2020 12:43 Ответить
Нет, всё логично. Они просто умные: не хотят Таракана и не хотят в армию
показать весь комментарий
29.10.2020 12:56 Ответить
умные учатся на чужих ошибках\историях успеха. (а это 1. умиротворение агрессора и 2. силовой сценарий) так что мимо.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:24 Ответить
беларусы (как и кацапы) просто почему-то считают, что живут в демократической (свободной) стране, потому что могут свободно выехать, а это просто тюрьма 21 века с замаскированной колючкой и красивыми картинками на бетонных стенах.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:30 Ответить
А знаете ли вы, что уже более 2х месяцев большинство военнослужащих не имеют доступа к оружию и боеприпасам в РБ. )))
показать весь комментарий
29.10.2020 12:59 Ответить
У Ленина тоже не было доступа к телеграфу, банкам и т.д. по тексту После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 5330
показать весь комментарий
29.10.2020 13:03 Ответить
ну это скорее всего Х#йло старается, стрелять в безоружных, гражданские самолеты, градами по мирным городам - оно как-то "безопасно".
показать весь комментарий
29.10.2020 13:32 Ответить
Хотели родину защищать - милости просим! После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 6847
показать весь комментарий
29.10.2020 12:43 Ответить
Дієвий захід......... После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 3136
показать весь комментарий
29.10.2020 12:57 Ответить
проти всього народу ?
ти дурак, андруша...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:57 Ответить
После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 3561 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7198
показать весь комментарий
29.10.2020 12:57 Ответить
терпите дальше рабы
показать весь комментарий
29.10.2020 12:58 Ответить
От т ут Лукашенко добре лохонув ...Тепер оті студенти які мають силу протестувати підуть в армію ..і через рік ..Вже і армія буде с народом. Зло завжди пожирало сбе саме ..це суть всесвіту. От і таракан сам себе по троху і з'їсть.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:12 Ответить
Там деды быстро научат родину любить.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:36 Ответить
Гуляющий с автоматом перегуляет гуляющего с цветами.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:35 Ответить
крушение империи... россия, 21 век..
показать весь комментарий
29.10.2020 13:52 Ответить
НАС ЦЕ ТЕЖ ЧЕКАЄ!! БО БІОМАСА ВИБЕРЕ СМЕРДВЕДЧУКА АБО БОЙКА!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 13:57 Ответить
Завжди казав, що совкова армія - це покарання.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:03 Ответить
солдаты не плачут
показать весь комментарий
29.10.2020 14:17 Ответить
Дебил овощ - зря отменил срочную службу
показать весь комментарий
29.10.2020 14:18 Ответить
А, может, с одной стороны это и хорошо, они там разъяснят обстановку, ситуацию в стране, будут агитировать выступить против режима Луки, а то сложно просто так проникнуть в такие "учреждения"..
показать весь комментарий
29.10.2020 14:26 Ответить
 
 