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бюджет (4807) госбюджет (1156) дороги (2498) Минздрав (4828) онкология (145) Шаталова (20)

61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав

Средства, которые были заложены в бюджете 2020 года на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, перераспределили на другие программы из-за риска их неиспользования до конца бюджетного года, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав на заседаниях межведомственной комиссии, посвященных эффективности и результатам использования предусмотренных госбюджетом средств, голосовал против перераспределения средств из молекулярно-генетической лаборатории на другие проекты, но члены комиссии отметили, что существуют риски неиспользования этих средств до конца бюджетного года",- сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шаталова добавила, что министерство предусмотрело соответствующее финансирование в запросе госбюджета 2021 года.

"Я верю, что народные депутаты поддержат реализацию проекта в 2021 году. Мы планируем перенести финансирование, чтобы уже в начале года, например, в феврале начались строительные работы. Договор на все работы заключается в конце 2020 года",- сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги

Замминистра добавила, что "на предыдущей неделе Минздрав подал перераспределение расходов относительно закупки ионизующих источников излучения для НИР для возобновления лучевой терапии и допсредств на ремонт компьютерных томографов в НДСБ "Охматдет".

По ее словам, реализация этого проекта длится с 2017 года.

"Для реализации строительства необходимо иметь проект, проектно-сметную документацию, утвержденную госэкспертизу и договоры с подрядчиком и технадзором. Когда мы в апреле начали реализацию проекта, не было осуществлено подготовительного этапа. Этот проект в 2017 году был отобран для реализации межведомственной комиссией, средства для реализации в 2018 году не было предусмотрено и проект повторно отобран в 2019 году. Но не было принято никаких мер и в 2019 году финансирование в конце года было перераспределено на другие проекты, чтобы бюджетные средства не сгорели", - сказала она.

"Фактически все работы стартовали в 2020 году. 19 мая 2020 года НИР пересмотрел и переутвердил медицинское задание. Приказом Минздрава полностью утвержден паспорт бюджетной программы, в соответствии с этими документами объявлен договор и разработана проектно-сметная документация. 13 августа ее проверили и утвердили "Укргосстройэкспертизой" с положительным экспертным заключением. После этого стартовали тендерные процедуры, и мы ожидали получить заключенные договора в сентябре-октябре",- добавила замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины

Шаталова отметила, что срок реализации проекта составляет шесть месяцев с момента начала выполнения работ.

"После заключения договора еще подаются документы в архитектурно-строительную инспекцию для получения разрешения на строительство. Возможный срок составляет около 20-30 дней. Неуместно начинать незначительное количество работ в конце ноября, консервировать их и возобновлять через несколько месяцев. Относительно оборудования – срок проведения процедур составляет 4-5 месяцев, то есть начинать закупи необходимо после начала строительных работ, чтобы поставить оборудование в готовые помещения",- добавила она.

Ранее Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины. Позже Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги. 
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Топ комментарии
+16
Смешного мало конечно... пока онкобольные продают квартиры чтобы купить лекарства.
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29.10.2020 12:54
+15
Завалили Минздрав деньгами.Не успевают осваивать. 61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4453
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29.10.2020 12:54
+15
Шикарно.... А мені постійно вилазять оголошення про пожертви на лікування онкохворих. Та й зеЛєнка агітувала скидуватись баблом...
Хотілося б дізнатись статистику- скільки хворих з онкологією голосували за зедебіла і його команду реваншистів?
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29.10.2020 12:56
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61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7332
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29.10.2020 12:49 Ответить
61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8459
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29.10.2020 12:50 Ответить
61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6117
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29.10.2020 13:26 Ответить
строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака

вместо дороги стены и крышу построить ну оччень тяжело !!!!!!!!!!!

несчастные $2 мил. и те украли и попилили
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29.10.2020 13:11 Ответить
Вы всё равно умрёте. Зачем вам деньги? 🤡
ЗЕ
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29.10.2020 12:52 Ответить
Смешного мало конечно... пока онкобольные продают квартиры чтобы купить лекарства.
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29.10.2020 12:54 Ответить
Если дети больны, то продают...а если старики, то уже не продают, так как детям негде жить будет!
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29.10.2020 13:51 Ответить
Завалили Минздрав деньгами.Не успевают осваивать. 61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4453
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29.10.2020 12:54 Ответить
Так казали ж: тут столько бабла- внукам хватіт...
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29.10.2020 12:58 Ответить
Схематоз никак не согласуют. При Богатырёвой такого не было!
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29.10.2020 13:01 Ответить
До речі, бітум закуповують в РФ, аж гай шелестить. Плюс матеріали для дорожнього покриття продають Корявченков-Юзік....
Ппа-пам!!!!!!!!!
І тато нашої першої ;лєді; Володимир Кіяшко займається переробкою відходів для доріжного покриття.
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29.10.2020 12:55 Ответить
Шикарно.... А мені постійно вилазять оголошення про пожертви на лікування онкохворих. Та й зеЛєнка агітувала скидуватись баблом...
Хотілося б дізнатись статистику- скільки хворих з онкологією голосували за зедебіла і його команду реваншистів?
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29.10.2020 12:56 Ответить
Скільки можна терпіти цього Вальцмана! Сил вже нема!
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29.10.2020 12:57 Ответить
Ляшка на нього нема.
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29.10.2020 12:59 Ответить
А учора хтось спростовував це переміщення, може прем'єр не курсах, куди витрачаються кошти?
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29.10.2020 13:00 Ответить
Це тепер називають переміщенням.))
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29.10.2020 13:01 Ответить
А як його в чорта назвати, коли ти не обізнаний на схемах))
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29.10.2020 13:05 Ответить
Вообщем другими словами - они сделали ноги. !!!
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29.10.2020 13:00 Ответить
****!!!!!!!!!!!!Более наглого сцанья в глаза и придумать сложно
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29.10.2020 13:05 Ответить
Деньги учителей тоже уже освоили , время посадок еще не наступило.
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29.10.2020 13:07 Ответить
ДНО ДНО ДНО пробито. Зебильё отзовитесь! Где ваша былая прыть:?
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29.10.2020 13:07 Ответить
та да! а на дорогах быстро перераспределят ))) еще и не хватит))))
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29.10.2020 13:08 Ответить
Онкобольные уже обеспечены на 100 процентов? Использовать средства в течении года не смогли. Почему? Просто хотели в конце года их разворовать. Такая политика МОЗ по отношению к населению.
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29.10.2020 13:09 Ответить
Вот это она покурила !!!!!
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29.10.2020 13:13 Ответить
У меня отец болел раком' то абсолютно все мы покупали сами. То насколько я понимаю эти деньги саиндят или депутаты или врачи в карман положат
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29.10.2020 13:13 Ответить
Це як москалі окупували Крим бо була загроза що там будуть бази НАТО.
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29.10.2020 13:15 Ответить
Зеленая власть врет все наглее и циничнее. Онкология тяжелое заболевание, лечение очень дорогое. Но зеленым проходимцам все равно, сколько умрет украинцев. Главное украсть
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29.10.2020 13:15 Ответить
61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования БОЛЬНЫМИ?
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29.10.2020 13:18 Ответить
ёпэрэсэтэ...а вы начните выделять...там за месяц все деньги рассосутся!!!
что ли все заявки онкоцентров выполнены???? там на одни дорогостоящие лекарства (чтоб снять это бремя с больного) только на месяц и хватит , уже молчим про ремонт и закупки оборудования и расходников...по хорошему там и в миллиард не вложиться...
ибо онкоцентры не везде (совсем не везде!!!) оснащены по каждодневным потребностям...
а возможности родственников не безграничны!!!
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29.10.2020 13:19 Ответить
Ну це вже реально .... краще б промовчали, лікарств не допросишься люди збирають на лікування, тому що кажуть що ніх... немає а тут не використали......
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29.10.2020 13:19 Ответить
Ждем заявление глав Укравтодора, что название "деньги для онкобольных" было изначально неверным, и что ремонт дорог позволяет бороться не только с ковидом, но и с онкозаболеваниями
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29.10.2020 13:21 Ответить
А как приятно ехать по хорошей дороге прямо в рай.
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29.10.2020 13:23 Ответить
Каждый день новая версия, никак не могут определится. Не, все таки лучше пить, чем курить.
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29.10.2020 13:21 Ответить
61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 961
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29.10.2020 13:23 Ответить
А онкохворі лишились без державної підтримки.
Зате Зеля на дорогах піар собі зробив.
Оце так так....
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29.10.2020 13:25 Ответить
Дороги на костях от зелени.
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29.10.2020 13:25 Ответить
61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их (дорог) неиспользования
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29.10.2020 13:25 Ответить
...Чем ближе к натуре, тем лучше,- лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет, а если выздоровеет, то и выздоровеет. (с) Ревизор
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29.10.2020 13:31 Ответить
зеленій мразоті доброї дороги на цвинтарь
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29.10.2020 13:45 Ответить
это просто жесть ,,,,,,с...ка нет слов просто нет слов.Нет оборудования ,химии,лекарств нет у меня нет слов
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29.10.2020 14:01 Ответить
А ТУТ уже без слов НУЖНО кому то, что то! отрывать.
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29.10.2020 15:03 Ответить
какие ж онкобольные в Украине сердобольные ко всему прочему ...Нас не лечите,но за эти деньги постройте нам дороги на кладбище...п....ц
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29.10.2020 15:04 Ответить
дуракам у нас дороги, старикам у нас ***************!
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29.10.2020 15:31 Ответить
 
 