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Кабмин (13801) кино (1505) Министерство культуры и информационной политики (711) Ткаченко Александр (429)

Кабмин выделил из "ковидного фонда" 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов. Это было запланировано с лета, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кабмин выделил из

Правительсвто выделило 100 млн гривен на проведение конкурса проектов украинских сериалов, которые были обещаны еще летом в рамках поддержки украинской культурной индустрии, пострадавшей из-за карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.

"Вчера Кабинет Министров поддержал инициированное # МКИП постановление, которое согласовывает порядок и позволяет объявить питчинг патриотических сериалов. Обращаю внимание, что 100 млн грн на проведение конкурса запланированы еще с лета в рамках 1 млрд грн институциональной поддержки сферы культуры. То есть речь не идет о новых или дополнительные средствах.
Почему это важно:
1. Это упрощает телевизионщикам работу над проектами за счет государственного финансирования.
2. Работа нужна всем, а очень сложное время для киноиндустрии не закончилось. Особенно для людей, которые работают в сфере, и из-за долговременного отсутствия системных съемок просто живут в состоянии простоя.
3. Нужно продолжать развивать украинский телевизионный продукт, привлекая к этому талантливых деятелей искусства. С украинскими актерами и об украинских нарративах. Держим это в фокусе, потому что популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве", - написал он.

Ткаченко анонсировал начало конкурсного отбора по поиску проектов патриотического направления.

На вопрос, заданный в комментариях, о том, не выделены ли эти средства из "ковидного фонда", Ткаченко уточнил:

"Это средства на институциональную поддержку сферы культуры, которые предусмотрены Кабинетом Министров Украины для помощи сфере культуры, пострадавшей во время короновируснго кризиса".

Кабмин выделил из ковидного фонда 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов. Это было запланировано с лета, - Ткаченко 01
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Топ комментарии
+5
А у онкобольных 65 млн грн забрали. Ну разве клоунщики не твари?
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29.10.2020 12:54
+3
Більш патріотичнішого не існує, як і найвеличнішого презедента. Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4328
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29.10.2020 13:01
+3
Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2902
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29.10.2020 13:01
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Ще мінус 100 лярдів з коронавірусного фонду. В нас же всьо зашибісь!
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29.10.2020 12:52 Ответить
А Свати - це патріотичний серіал чи не дуже?))
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29.10.2020 12:59 Ответить
Більш патріотичнішого не існує, як і найвеличнішого презедента. Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4328
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29.10.2020 13:01 Ответить
Кабмін виділив заплановані з літа 100 млн грн на конкурс патріотичних серіалів, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 544
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29.10.2020 13:55 Ответить
ну если снять "Сваты-патриоты" (артистов можно не менять !), то вполне !!! Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6316
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29.10.2020 13:19 Ответить
Виродки!
Ліпше б витратили ці кошти на боротьбу з коронавірусом!
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29.10.2020 12:53 Ответить
А у онкобольных 65 млн грн забрали. Ну разве клоунщики не твари?
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29.10.2020 12:54 Ответить
Пардон, 61,5 млн грн.
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29.10.2020 12:55 Ответить
А "Рассмеши гомика", - это самый патриотичный зе-сериал? 🤡
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29.10.2020 12:54 Ответить
Киностудия 95й квартал ?
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29.10.2020 12:58 Ответить
100 млн. грн./ Вор государственного значения Ткаченко их точно использует.Тут риска нет. Как использовал Одесскую киностудию.
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29.10.2020 12:59 Ответить
Продолжение митяя? ))
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29.10.2020 13:01 Ответить
Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2902
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29.10.2020 13:01 Ответить
Нафик оно нужно?
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29.10.2020 13:03 Ответить
что, Кварталу матпомощь решили вписать?
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29.10.2020 13:04 Ответить
ясен хр. в связи с коронавирусом корпоративы накрываются медным тазом,дабы компенсировать потери Лысого и компанию задействовать в "патриотичных" сериалах о борьбе "повстанцев" с "фашистобиндеровцами"
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29.10.2020 14:38 Ответить
новый сезон гладибородьки клепать будут?
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29.10.2020 13:06 Ответить
Там інше фінансування - з бюджету на ОП, тепер голобородьку показують онлайн за лярди грн.
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29.10.2020 13:11 Ответить
Про Штепу будут снимать ,или про Гиркина , моя борьба 🤔🤫🤦
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29.10.2020 13:20 Ответить
????

виділено 100 млн на проведення конкурсу...

А НА САМІ ФІЛЬМИ !? ))))
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29.10.2020 14:12 Ответить
1+1 и чуть ТРК Украина, всем остальным шиш.
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29.10.2020 17:38 Ответить
 
 