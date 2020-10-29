В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня, 29 октября, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Женщина 1993 года рождения намеревалась ввезти в Украину почти 70 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующее вещество псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании", - сказано в всообщении.

Сейчас сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.

По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.

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