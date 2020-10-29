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В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сегодня, 29 октября, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Женщина 1993 года рождения намеревалась ввезти в Украину почти 70 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующее вещество псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании", - сказано в всообщении.

Сейчас сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.

По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.

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В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 01
В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 02
В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 03
В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 04
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Топ комментарии
+6
Зачем ей столько ? К стати псевдоэфедрин лучшее лекарство при насморке , а ширяться можно и ацетоном.
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29.10.2020 13:11
+4
Мендель?
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29.10.2020 13:07
+2
Интересно она сама додумалась это везти? Тупее поступка я не видел
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29.10.2020 13:11
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Мендель?
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29.10.2020 13:07 Ответить
Это бюллетени для зе-вопросов?
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29.10.2020 13:07 Ответить
В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8831
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29.10.2020 13:25 Ответить
Зачем ей столько ? К стати псевдоэфедрин лучшее лекарство при насморке , а ширяться можно и ацетоном.
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29.10.2020 13:11 Ответить
Совершенно верно! И продаётся у нас свободно
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29.10.2020 13:13 Ответить
А у нас только по рецепту , а без рецепта только 20 mg.
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29.10.2020 13:15 Ответить
Шо ацетон за рецептом? І розчинник теж за рецептом? В аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4208
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29.10.2020 14:28 Ответить
Интересно она сама додумалась это везти? Тупее поступка я не видел
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29.10.2020 13:11 Ответить
И как её в Иордании пропустили?
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29.10.2020 13:12 Ответить
Показательные выступления , видосики наше все
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29.10.2020 13:14 Ответить
Просто нарушила правила таможенного офорления и правила оборота лекарственных препаратов, чисто экономическое административное нарушение (не уголовка)!
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29.10.2020 13:19 Ответить
Так этого псевдоэфедрина в интернете можно вагон и маленькую тележку купить
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29.10.2020 13:20 Ответить
В о@ко все это ей надо запихнуть, сразу бы поняла горе родственников наркош.
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29.10.2020 13:42 Ответить
Дивні таблєточки... В аптеках таких не бачив... В аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3909
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29.10.2020 14:26 Ответить
джек пот искали айфоны, нашли наркоту. Этот лекарственный препарат содержит опиоид. Лечение опиоидными препаратами может быть сопряжено с рисками, такими как зависимость, злоупотребление или ненадлежащее применение этих препаратов. Ненадлежащее применение данного препарата или злоупотребление им может привести к передозировке и летальному исходу.
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29.10.2020 15:08 Ответить
 
 