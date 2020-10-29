На Киевщине более 600 больных коронавирусом находятся на кислородной терапии, - ОГА

В больницах Киевской области на кислородной поддержке находятся 658 больных коронавирусом пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"В Киевской области 1074 жителей находятся в больницах. Речь идет о 783 больных с подтвержденным диагнозом коронавирус и 291 пациента, которые еще ожидают результаты ПЦР-тестирования. Более полутысячи больных нуждаются в кислородной поддержке - таких 658 человек. Из них - 24 больных в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ. Поэтому прошу всех жителей быть максимально осторожными, пользоваться средствами защиты и с пониманием относиться к противоэпидемическим ограничениям", - сказал председатель Киевской ОГА Василий Володин.

По данным областного лабораторного центра в области подтверждено уже 15780 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 1291 ребенка и в 1575 медицинских работников. За сутки подтверждено 315 новых случаев коронавируса.

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