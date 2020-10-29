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Меркель заявила о "драматичной ситуации" в Германии из-за COVID-19: Больницы работают на пределе возможностей

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Меркель заявила о

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала ситуацию с коронавирусом в стране "драматичной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом канцлер сообщила, выступая в бундестаге в четверг, 29 октября. 

"Она касается всех нас. Без исключения", - заявила Меркель.

Число случаев заражения в ФРГ стремтельно выросло, и количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, растет с такой интенсивностью, что многие лечебные учреждения работают на пределе возможностей, отметила канцлер, пояснив, что "такая динамика перегрузит наши реанимации за несколько недель".

В связи с этим Меркель назвала принятое накануне решение о введении частичного локдауна "необходимым и соразмерным" и вновь призвала в ближайшие недели ограничить социальные контакты до "абсолютно необходимого минимума".

Канцлер выразила понимание в связи с "фрустрацией", "отчаянием" представителей ресторанного и развлекательного бизнеса, чьи заведения должны будут временно закрыться или ограничить деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Польша зафиксировали новые рекорды по приросту больных COVID-19 за сутки: 16,7 тыс. и 18,8 тыс.

"Зима будет тяжелой, четыре тяжелых месяца, но она закончится", - заключила Меркель.

Выступление канцлера несколько раз прерывалось выкриками представителей правопопулистской оппоизиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Глава фракции этой партии в бундестаге Александр Гауланд (Alexander Gauland) обвинил правительство в нарушени демократических принципов. Председатель другой оппозиционной партии, Свободной демократической партии (СвДП), Кристиан Линднер (Christian Lindner) также заявил о недопустимости принятия новых ограничительных мер в обход бундестага и земельных парламентов. Такой подход может привести к отсутствию одобрения со стороны населения, юридическим рискам, а также "нанести вред нашей парламентской демократии", отметил Линднер.

28 октября Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель согласовали новые ограничительные меры, которые будут действовать со 2 ноября до конца месяца. В частности, встречи в общественном пространстве разрешены не более чем 10 людям из двух домохозяйств. Кроме того, закроются все досуговые предприятия, косметические, татуировочные и массажные салоны, а ресторанам будет разрешено работать, лишь продавая блюда "на вынос".
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СЛАБАКИ
а вот потерпевший все победил!
даже деньги лишние пришлось раздавать!
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29.10.2020 13:28 Ответить
А в нас все чудово.
Ніхто не готувався. Хай буде, як буде.
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29.10.2020 13:30 Ответить
Украинскую дисциплину ? ))))))
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29.10.2020 13:36 Ответить
паникует фрау, вот у нас все под контролем, правда, степанов? надо просто меньше делать тестов и не госпитализировать больных у которых нет денег..., и все наладится..., хе-хе-хе
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29.10.2020 13:34 Ответить
Что уж говорить о Бельгии.
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29.10.2020 13:35 Ответить
До этого вируса, закрывали маленькие больницы, сокращали персонал до минимума. Всё к тому и шло.Пока есть возможность, нужно вложить деньги в туалетную бумагу.
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29.10.2020 13:38 Ответить
а футбол? у нас с болелами а немцы лохи засцали
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29.10.2020 14:14 Ответить
Німці якось переживуть,а ми навряд чи
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29.10.2020 16:10 Ответить
гепу нада срочно спасать
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29.10.2020 16:28 Ответить
 
 