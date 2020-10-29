У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский
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У Украины нет "абсолютно никакой необходимости" в ядерном оружии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.
Комментируя вопрос насчет Будапештского меморандума в опросе президента Зеленского, Уруский сказал: "Я убежден, что президент, ставя такой вопрос, совершенно не имел в виду, что Украина делает какой-то намек по поводу своего ядерного вооружения. Потому что, во-первых, у нас на сегодняшний день нет таких возможностей, да и нет в этом абсолютно никакой необходимости".
По словам вице-премьера, Украина может "значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность".
"Я не считаю необходимым начинать вести разговоры о ядерном оружии для Украины", - добавил Уруский.
Пожалуйста, подождите...
нет возможности - шукай, ти ж цілий замміністра.
нет необходимости - а тут ти брешеш. тут твоя москальська натура вилізла.
На палю.
Щодо Ірану, то якщо в нього таки ЯЗ буде, то й Іран буде.
Аби в Ірану не було ЯЗ потрібно аби Ірану не стало раніше за появу в нього ЯЗ.
Кто не хочет - причины.
Давайте наделаем "грязных бомб". Ракеты носители есть, топливо с АЭС.
Никто не говорит, что нужно кого то обстреливать. Но все будут знать, ракеты на боевом дежурстве, и в случае чего ...
Западу нужны сильные и богатые партнеры.
Уже 30 лет интегрируемся, и где?
Военные не выполнили Устав, вот и нет Крыма.
Будь у Украины ядерное оружие, что надо было бы сделать? Бомбить Москву? Чем? Нужны носители. Их тоже нет. Были бы, так не долетели бы. Их сбили бы. Короче, о чем тут?
Ссались даже просто затопить корабли у входа в бухту, чтобы рашисты не вошли. Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия.
"Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия." - а ты уверен что тебе всего хватает, а то похоже мозгов побольше тебе бы не помешало заиметь.
Це як ?? У нас вже віджали Крим і частину двух областей.
Хоспаді, а розпірене було. Гігант думки ...