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У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский

У Украины нет "абсолютно никакой необходимости" в ядерном оружии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

Комментируя вопрос насчет Будапештского меморандума в опросе президента Зеленского, Уруский сказал: "Я убежден, что президент, ставя такой вопрос, совершенно не имел в виду, что Украина делает какой-то намек по поводу своего ядерного вооружения. Потому что, во-первых, у нас на сегодняшний день нет таких возможностей, да и нет в этом абсолютно никакой необходимости".

По словам вице-премьера, Украина может "значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность".

"Я не считаю необходимым начинать вести разговоры о ядерном оружии для Украины", - добавил Уруский.

Также читайте: Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
сколько стоят Крым и Донбасс, дядя ?
уж точно дешевле ЯО У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский - Цензор.НЕТ 9024



а впереди еще Харьков, Днепр и Одесса !!!
вот считай !
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29.10.2020 13:47
+14
Бреше, бо є необхідність і є можливості.
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29.10.2020 13:44
+11
Уруский це агент ФСБ, після цієї заяви його потрібно звільнити! Україна має відновити ядерну зброю за будь яких обставин, бо тільки наявність на озброєнні ЗСУ ядерної зброї і наявність засобів доставки ядерної зброї до російських мегаполісів гарантує нам військовий паритет з окупантом і припинення війни! Без ядерної зброї на озброєнні ЗСУ війна буде йти ще 100 років! Це мають розуміти в Генштабі ЗСУ, в офісі Президента, в уряді та парламенті! Без розуміння цієї ситуації не можна прийматись за вирішення всіх інших питань, бо всі інші питання мають наближати Україну до відновлення ядерного статусу.
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29.10.2020 14:07
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Вот только Европа кладёт на нас с глубокой озабоченностью, что и заставляет по новому взглянуть на Индию, Пакистан и даже северную Корею
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29.10.2020 16:01 Ответить
О, ще один запроданець виліз.
нет возможности - шукай, ти ж цілий замміністра.
нет необходимости - а тут ти брешеш. тут твоя москальська натура вилізла.
На палю. В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський - Цензор.НЕТ 8620
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29.10.2020 14:27 Ответить
У Ирана его никогда не будет , или не будет Ирана . Вы вообще представляете себе обезьяну с гранатой ,а с банкой нитроглицерина 🤫🤔🤦 Так о тож . Они не смогли отличить гражданский самолёт от военного 😠
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29.10.2020 14:30 Ответить
Не могли чи не хїотіли? СРСР свого часу також корейскі пасижирскі збивав.
Щодо Ірану, то якщо в нього таки ЯЗ буде, то й Іран буде.

Аби в Ірану не було ЯЗ потрібно аби Ірану не стало раніше за появу в нього ЯЗ.
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29.10.2020 14:39 Ответить
У Ірану є нафта.
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29.10.2020 21:34 Ответить
Є і?
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29.10.2020 21:48 Ответить
В Ізраїлі ядерної зброї "теж немає і вона йому не потрібна")))Рівняймось на Ізраїль))
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29.10.2020 15:03 Ответить
Кто хочет - ищет возможности.
Кто не хочет - причины.
Давайте наделаем "грязных бомб". Ракеты носители есть, топливо с АЭС.
Никто не говорит, что нужно кого то обстреливать. Но все будут знать, ракеты на боевом дежурстве, и в случае чего ...
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29.10.2020 15:05 Ответить
и прощай мечты об интеграции с Западом.
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29.10.2020 15:37 Ответить
Нас давили на отказ, пока мы были придатком рашки, и ядерная кнопка была в мордоре . Сейчас уже не актуально.
Западу нужны сильные и богатые партнеры.
Уже 30 лет интегрируемся, и где?
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29.10.2020 17:21 Ответить
Западу не нужна страна с ядерными технологиями где за мешок денег это оружие может купить любой желающий. Это хуже обезьяны с гранатой.
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30.10.2020 09:10 Ответить
И будут санкции ЕС и США, но уже Украине.
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29.10.2020 19:29 Ответить
упоротые этого не понимают.
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30.10.2020 09:10 Ответить
В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський - Цензор.НЕТ 1531
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29.10.2020 15:17 Ответить
У Украины сегодня нет ни возможности иметь таких чиновников , ни необходимости в них
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29.10.2020 16:11 Ответить
Интересно, а каким образом этот идиот собирается защищать Украину в войне с ордой. у которой есть ядерное оружие и которая при оккупации Крыма угрожала его применить (интервью пуйла)??? Хотя о чем это я, пархатые зельцманы собираются свалить на историческую родину в родные палестины и защищать Украину они точно не собираются.
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29.10.2020 16:18 Ответить
Крым отжимали не ядерным оружием, а обычными автоматами.
Военные не выполнили Устав, вот и нет Крыма.
Будь у Украины ядерное оружие, что надо было бы сделать? Бомбить Москву? Чем? Нужны носители. Их тоже нет. Были бы, так не долетели бы. Их сбили бы. Короче, о чем тут?
Ссались даже просто затопить корабли у входа в бухту, чтобы рашисты не вошли. Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия.
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29.10.2020 21:24 Ответить
А вот и окуенные истории подъехали , типа нужно было калашами Крым отстоять. Проблемка в том, что Крым без наличия ядерного оружия и средств доставки (что само собой разумеется, иначе это все равно что патрон без ствола) мы все равно потеряли бы, потому что даже если бы не было массового предательства и потери управляемости войсками в Крыму, то на кацапов работали как фактор внезапности, так и лучшее вооружение и подготовка войск и их количество. Единственная наша возможность это была бы уничтожить вражеские военные базы на территории орды, откуда перебрасывались войска и одновременная атака на кацапские военные базы на территории Крыма, и вот тут без ЯО ну никак. И это не считая того, что кацапы опасаясь именно ядерных ударов по своей территории просто не напали бы на нашу страну, одно дело воевать со страной у которой фактически нет армии, а другое дело получить ядерный удар по мегаполисам и военным базам.
"Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия." - а ты уверен что тебе всего хватает, а то похоже мозгов побольше тебе бы не помешало заиметь.
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29.10.2020 22:17 Ответить
За словами віцепрем'єра, Україна може "значно меншим фінансовим ресурсом гарантувати свою безпеку"

Це як ?? У нас вже віджали Крим і частину двух областей.
Хоспаді, а розпірене було. Гігант думки ... В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський - Цензор.НЕТ 4122
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29.10.2020 18:11 Ответить
У нас же повно калашматів, зараз тобі зебіли розкажуть як треба воювати.
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29.10.2020 22:20 Ответить
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