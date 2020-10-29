У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский

У Украины нет "абсолютно никакой необходимости" в ядерном оружии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

Комментируя вопрос насчет Будапештского меморандума в опросе президента Зеленского, Уруский сказал: "Я убежден, что президент, ставя такой вопрос, совершенно не имел в виду, что Украина делает какой-то намек по поводу своего ядерного вооружения. Потому что, во-первых, у нас на сегодняшний день нет таких возможностей, да и нет в этом абсолютно никакой необходимости".

По словам вице-премьера, Украина может "значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность".

"Я не считаю необходимым начинать вести разговоры о ядерном оружии для Украины", - добавил Уруский.

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