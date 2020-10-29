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Новости Общество
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Государственные чиновники перешли к враждебной агрессии против "зеленой" энергетики, - заявление инвесторов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Государственные чиновники перешли к враждебной агрессии против

Украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства.

 Об этом говорится в обращении отраслевых ассоциаций возобновляемой энергетики к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

"Вместо организованных действий правительства, направленных на стабилизацию ситуации и имплементацию положений Закона Украины №810-IX и Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине, заключенного 10 июня 2020 между органами государственной власти и отраслевыми ассоциациями, мы сталкиваемся с враждебными заявлениями высших должностных лиц в адрес нашего сектора", - отмечается в обращении.

Авторы обращения напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых: 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн. НДС. И отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в 3 раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

Кроме того, обратили внимание, что инвестиции в большинство проектов "зеленой" энергетики окупятся только после 2025 года. Таким образом утверждение председателя ГНС относительно того, что производители электроэнергии из возобновляемых источников уже полностью вернули свои инвестиции, не соответствует действительности.

"Большинство установленных мощностей по производству электрической энергии из ВИЭ в Украине было построено в период с 2018 по 2020 годы. Принимая во внимание то, что в среднем срок окупаемости проектов с ВИЭ составляет 5-7 лет, большинство инвесторов вернут свои вложения только после 2025 года, а если учесть сокращение размера "зеленого" тарифа, то период окупаемости может значительно увеличиться", - отмечается в обращении.

В ассоциациях ВИЭ расценивают заявления председателя ГНС как преследование инвесторов в развитие "зеленой" генерации и призвали руководителя правительства вмешаться в ситуацию.

"Считаем, что такие заявления и любые потенциальные действия против инвесторов и производителей электрической энергии из ВИЭ, как украинских, так и международных, следует трактовать как преследование отрасли, которая, к слову, входит в ТОП-3 сектора украинской экономики по показателю привлечения прямых иностранных инвестиций ", - отмечается в обращении.


Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.
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Топ комментарии
+2
Пошли вон.
Стоимость киловатта этой энергии стоит 0.54 евроцента
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29.10.2020 13:45
+2
Пусть демонтируют свои ветряки и солнечные батареи и вперед, в Европу и Китай. Там "зеленные тарифы" более справедливые.
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29.10.2020 14:17
+1
так написано как вроде в этом есть что-то плохое.
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29.10.2020 13:39
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так написано как вроде в этом есть что-то плохое.
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29.10.2020 13:39 Ответить
Нет конечно в этом ни чего плохого. Ведь дать обещание, а потом их не выполнять, это же норма, правда ?
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29.10.2020 13:45 Ответить
Ага ... Завищити тарифи до небес і пообіцяти їх на 25 років.
Саме так і було.
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29.10.2020 18:29 Ответить
Пошли вон.
Стоимость киловатта этой энергии стоит 0.54 евроцента
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29.10.2020 13:45 Ответить
это где ж такое чудо?
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29.10.2020 14:01 Ответить
Стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии в евро по данным Евростата Страна для населения[1] для индустрии [2] 2018 2019 2018 2019 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Германия 0,3000 0,3088 0,1987 0,2036 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Дания 0,3123 0,2984 0,2510 0,2358 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Бельгия 0,2936 0,2839 0,1373 0,1385 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Ирландия 0,2539 0,2433 0,1518 0,1579 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Испания 0,2477 0,2403 0,1329 0,1389 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - 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29.10.2020 14:10 Ответить
Нафтогаз
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29.10.2020 14:36 Ответить
Зелёное говно перешло к враждебной агрессии против народа Украины.
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29.10.2020 14:02 Ответить
Пусть демонтируют свои ветряки и солнечные батареи и вперед, в Европу и Китай. Там "зеленные тарифы" более справедливые.
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29.10.2020 14:17 Ответить
Всем зелень противна!
Кому энергетика, кому власть, и только с портретами американских президентов ...
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29.10.2020 15:06 Ответить
Не может в Украине зелёная энергия стоить в 2 раза дороже чем в ЕС. Порошенко всё это делал для олигархов.
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29.10.2020 15:33 Ответить
Доля станцій Ахметова - 17%.
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29.10.2020 18:34 Ответить
На них ведеться тиск, щоб вони самі відмовились від завищених тарифів.
Високі тарифи десять років тому їм дали під розвиток галузі.
Але хитрожопі вибили під ці тарифи довгий строк їх використання.
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29.10.2020 18:33 Ответить
 
 