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Киев (24537) ТИК (88)

Киевская ТИК начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевская ТИК начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах

Киевская городская территориальная избирательная комиссия в ночь на четверг начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах.

Об этом заявила глава комиссии Валентина Королькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня в 2 часа ночи мы приняли первый протокол территориальной избирательной комиссии. Это Печерск. Мы принимали их до 4 часов (утра)", - сказала Королькова.

По ее словам, Киевская городская территориальная избирательная комиссия работает в режиме непрерывного заседания и сегодня продолжит принимать протоколы.

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не допомоглоКиевская ТИК начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах - Цензор.НЕТ 5314
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29.10.2020 14:09 Ответить
 
 