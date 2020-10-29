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Отказ брать деньги с пациентов был самой большой неудачей медреформы, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Отказ брать деньги с пациентов был самой большой неудачей медреформы, - Минздрав

Отказ в начале реформирования системы здравоохранения от принципа сооплаты был самой большой ошибкой и неудачей реформы, считает замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Не удалось законодательно, то есть, на уровне Верховной Рады во время принятия закона (о государственных финансовых гарантиях. - Ред.) предусмотреть в законе софинансирование. Это была очень большая системная ошибка или общая большая неудача команды Минздрава на всех уровнях. Понимая, что финансов нет, мы не сделали ни одного шага, чтобы сказать полную правду, что мы не можем обеспечить все это бесплатно", - сказала она в ходе в онлайн-форума "Трансформация системы здравоохранения: первый год работы программы медицинских гарантий" в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, Микичак отметила, что действующая команда Минздрава приняла решение не останавливать реформирование, "исправляя допущенные ошибки".

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"Мы провели внутренний аудит, суть которого в том, чтобы сделать инвентаризацию. Министр принял решение, что мы ничего не останавливаем, что мы упорно движемся вперед, и мы должны в процессе этой дороги исправлять какие-то вещи, ряд тех несуразностей или недоработок, о которых все знали на втором этапе реформы", - сказал она.
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Топ комментарии
+57
При Супрун была реформа, а сейчас - это иммитация и казнокрадство...
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29.10.2020 13:50
+30
Мы ещё стоим на пороге экономического прорыва или ещё нужно подождать 100 дней
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29.10.2020 13:50
+24
Отказ брать деньги с пациентов был самой большой неудачей медреформы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8725
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29.10.2020 13:52
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Вот вам маленький пример , как меняется менталитет. Мне пришло письмо , в котором государство напоминает мне , что бы я прошёл на своей машине тех осмотре до 15 декабря и если я этого не сделаю , то я должен отдать им номера от машины .
Что будет если я буду хам : с 16 декабря моя машина будет в базе в полиции , которая не может ездить . Полиция быстрые всего уже 16 , а может аж 20 декабря приедут камне домой и снимут мне номера . Тогда мне надо будет покупать временные номера платит за них или вызывать эвакуатор и вести машину на тех осмотр. Когда машина пройдёт тех осмотр , мне надо за это заплатит , потом надо заплатит штраф , что я вовремя не прошёл тех осмотр , купить на машину новые номера поставит их и тогда ехать . И что лучше мне , пройти тех осмотр до 15 декабря или делать себе проблемы ? Вот как государство воспитывает граждан быть законопослушными . А не будет , то имей проблемы и плати ещё за них .
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29.10.2020 15:34 Ответить
Вы мне напоминаете одного моего друга, который тоже считает, что достаточно властям вести себя по жесткому - и сразу население будет с европейским менталитетом, а там и до соответствующего уровня жизни недалеко.
Хорошо, возьмем ваш пример с номерами. Допустим, что в Украине введут точно такое же законодательство насчет техосмотров, как и в Дании. Придет вам письмо, что необходимо его пройти, а то заберут номера. Вы, допустим, хам и кладете на это письмо с прибором. Полиция к вам вероятнее всего просто не приедет, а если и приедет - простой разговор с полицейским типа "ой, замотался, на работе проблемы" и со вздохом лезете в кошелек в ответ на намекающий взгляд и подставленную планшетку с бланками для оформления штрафов. Катаетесь сколько хотите с номерами, а если вдруг не повезет и остановит патруль - тот же разговор, взгляд, кошелек и планшетка. Когда вы таки соберетесь ехать на техосмотр, то там вам сразу намекнут - или проверяем машину долго и нудно и полюбому находим критичную неисправность, требующую дорогостоящего ремонта, или же положи в кармашек на комбезе механика - и через полчаса будет тебе свидетельство о прохождении ТО. Баа, а ты его еще и просрочил?! Ну так положи еще - и свидетельство будет на нужную дату.
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29.10.2020 16:13 Ответить
Власть, абсолютно любая - это отражение общества. Но даже если общество с насквозь совковым менталитетом и установкой "не на..бешь - не проживешь" изберет себе кристально честного Президента и не менее честный Парламент - это проблемы не решит. Ибо власть - это не только люди, заседающие в столице. Это еще губернаторы и меры, это чиновники и госслужащие, это полицейские и военные. И пропорции честных, равнодушных и откровенных обманщиков во всей этой государственной машине будет однозначно соответствовать аналогичным пропорциям в обществе.

Ваш пример - когда общество состоит из цивилизованных и ответственных людей. Тогда таких и во власти большинство и небольшую прослойку люмпена и хамов легко держать в узде. А когда наоборот, цивилизованные и ответственные люди составляют небольшую прослойку в обществе хамов - то изменять их "сверху" можно или жестокой диктатурой или внешним управлением - когда создавать законы и соблюдать их выполнение будут люди не из этого общества
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29.10.2020 16:20 Ответить
Вы мне напоминаете одного моего друга, который тоже считает, что достаточно властям вести себя по жесткому - и сразу население будет с европейским менталитетом, а там и до соответствующего уровня жизни недалеко. -- категорически не согласен . Это совдеповский менталитет . Власть должна быть умной и справедливой , честной . Быть жестокой и вороватой и коррумпированной , это как в России . В Дании власть и народ живет по закону , а законы принимаются для людей , вот и такая философия. Не важно кто ты , президент или бомж , выше каждого человека стоит закон .
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29.10.2020 16:56 Ответить
Хорошо, тогда поясните, откуда в стране, где 80% населения не видят "ничего такого" в мухлевании с налогами и где каждый второй сам первый протягивает полицейскому/чиновнику/врачу купюру или конверт с оными - взяться честным, справедливым и умным властям?
Вы мягко обошли мой тезис о том, что власть - это не только Президент и кучка депутатов. Их, хотя бы теоретически, можно найти честными и умными. Но остальных то где брать? Можно, конечно, представить, что честная и умная верховная власть начнет чистку остального госаппарата от коррупционных элементов, чтобы "за 5-10 лет" и там были лишь одни честные и справедливые. Вот только при сохранении избирательного права эта честная и умная власть столько не протянет. Ведь тогда предприниматель привычно придет в налоговую отстегнуть своей "крыше" вместо уплаты налогов, а ему скажут "все, Президент новый и Рада закон приняли, уволили всех коррупционеров, теперь плати налоги" - то на ближайших выборах этот предприниматель, и его семья уже проголосуют за другую силу, ибо налоги ему платить дороже, чем платить "крыше". И так, в принципе, во всех сферах жизни.
Не верите? Думаете это фантастика и украинцам в большинстве своем не дает честно жить коррумпированная власть? Почитайте комментарии под постами, например, насчет установки камер автоматической фиксации превышения скорости. Не вам объяснять, что это нормальная европейская практика, максимально беспристрастна - превысил, значит заплати. Но там на желчь исходят многие водители
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30.10.2020 06:26 Ответить
берут еще как
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29.10.2020 14:13 Ответить
Опять за санитарку топят ! Для меня те кто за супрун такие же зебилы если даже не хуже !
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29.10.2020 14:19 Ответить
єто вы самая большая неудача и ошибка .....природная аномалия , мутация . тупиковая ветвь .....уроды
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29.10.2020 14:20 Ответить
Кто лежал в больницах - знает сколько это стоит: сразу 200 грн "благодiйний внесок", а дальше - "по списку" и ещё "в карман" сестре - "чтоб подошла" и "отдельно" -уколы-капельницы.Ну и при выписке: если не хочешь месяц ходить за "выпиской" - дай медсестре 100 грн "на шоколадку".
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29.10.2020 14:23 Ответить
А якби тодішньою ВР було ухвалено про співоплату, то блаЗЄнський на стадіоні всир*вся б, кричачи: "...сколько_вам_заносят_больниє!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
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29.10.2020 14:24 Ответить
Я й не знав, а вони й не питають - давай-давай...
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29.10.2020 14:40 Ответить
те Я плачу налоги, а потом кто то будет решать - поиметь меня еще раз.....?
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29.10.2020 14:58 Ответить
Давно пора брать больше.
Зашел в поликлинику - 700грн.
Сделать укол - 1000грн.
Перевязка - 3 000.
Врач на дом - 30 000.
...
Сразу всем хватит и врачей и больниц и лекарств.
Да, гробов будет дефицит.
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29.10.2020 15:01 Ответить
Зачем изобретать колесо? Должен быть минимальный пакет гарантированой медпомощи за счет бюджета, основная часть медиципских услуг за счет медицирского страхования (государственного и частного - это не важно, причем на разные пакеты услуг по личному выбору и карману), кто не желает страховаться пусть оплачивает недешевые медуслуги из своего кармана или за счет родственников, или берет кредит (это частная проблема пациента), а ВСЕ медучреждерия вне зависимости от типа собственности на самоокупаемости как хозяйствуюлие субъекты (сколько зараборают все их, а не заработают, то пусть банкротятся)!
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29.10.2020 15:25 Ответить
У нас бедное, доведенное до ручки население. Дерьмовая экология. И самое главное, стареющее без возможности даже механического прироста численности. Эмигранты в Украину так как в Канаду сильно не стремятся Часть населения на зароботках. Они не будут платить страховые взносы в Украине, а будут платить в странах, где работают, поднимая ихнюю систему здравоохранения.
Страховые взносы, что бы покрыли лечение большинства болезней довольно большие и могут достигать трети зарплаты. Плюс надо учитывать наш менталитет: во первых страховые в Украине будут делать все возможное и невозможное, находить разные причины что бы не платить. Во вторых пока от страховки не будет часть суммы идти на зарплату врачу и медсестре а будет такой же как и без страховки они всегда будут заинтересованы, что бы им положили в карман. Как говорил один хирург : от того что страховая перечислит деньги на счет больницы, мой Туарег не заведется и не поедет..
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29.10.2020 17:38 Ответить
на практике толк будет, нужно только начать, может для начала медстрахование разделить на обязательное и добровольное, обязательноеине не такое неподъемное как вы пишите (а массоаость обеспечит работу базовой системы здравоохранения), а вот добровольное это на больший пакет услуг и уже не такое доступное для всех (но имеюшее долю не менее 10%)!
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29.10.2020 17:48 Ответить
неважно
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29.10.2020 18:33 Ответить
Так и есть, это самая оптимальная система как для медработников, так и для пациентов. Первые получают достойные зарплаты и имеют возможность менять места работы, согласно своим талантам и размеру оплаты труда. Вторые получают высококвалифицированную помощь, нормальные помещения больниц
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29.10.2020 19:36 Ответить
Софинансирование подойдет, когда у пациента нетяжелое заболевание, требующее нетрудоемкого лечения с успешным результатом излечения (бронхит, гайморит, энтероколит). Но если это онкозаболевание, ожоги, аутоимунные заболевания, то софинансирования тут никакого не хватит, необходима действительно надежное финансирование государства. Зайдите на сайт плюсов допомога на тсн и посмотрите, как не "останавливается реформа минздрава" и "исправляются допущенные ошибки".
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29.10.2020 15:46 Ответить
Лікарям теж хочеться жити як суддям.
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29.10.2020 16:01 Ответить
А кто отказывался брать деньги?? Не знаю таких...
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29.10.2020 16:03 Ответить
Так на днях клоуны отдали деньги МОЗа предусмотренные на лабораторию для онкобольных передали на распил (в смысле строительство) дорог, а теперь нам рассказывают, что денег мало, нужно вопреки Конституции платить за медицинские услуги. Так может нужно сразу деньги на распил дорог начать с народа собирать, чего уж скромничать.
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29.10.2020 16:06 Ответить
А кто сказал, что денег не берут? Ставки только выросли.
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29.10.2020 16:43 Ответить
СРОЧНО!!!
МОЛНИЯ !!!
Сплочённой командой Презедента Зеленского разоблачён преступный замысел Ульяны Супрун - "Отказ в начале реформирования системы здравоохранения от принципа сооплаты " !!!!!!!
Нимедленно отдать приказ Венедиктовой открать против Супрур не менее 54 уголовных дел !!!
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29.10.2020 16:55 Ответить
Почему нашим бывшим гражданам , которые уехали в Германию
делают операции не простые бесплатно? Хотя они живут на пособия,

а у Нас для богатых- депутатов, их помощников, госслужащих - безплатно,

а для нищих или пенсионеров за приличные деньги.
Вот этого хочет замминистра. Наверное её знакомые или родственники
то же льготники ?
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29.10.2020 16:56 Ответить
софинансирование было ошибкой, поэтому берем с пациентов оплату в полном размере. у кого денег нет - может бесплатно отправиться в нирвану. политика естественного отбора на госуровне относительно пересічних.
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29.10.2020 17:04 Ответить
Розуміючи, що фінансів немає, ми не зробили жодного кроку, щоб сказати повну правду, що ми не можемо забезпечити все це безоплатно
.================================
А от на тупе, нікому не потрібне, балаганне опитування шута горохового сотня мільйонів знайшлася. Є зайві гроші виявляється.
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29.10.2020 21:04 Ответить
Та ЗЕлена шмаркля на строк собі наговорила.

Конституція України
Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
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29.10.2020 21:09 Ответить
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