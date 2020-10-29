Отказ брать деньги с пациентов был самой большой неудачей медреформы, - Минздрав

Отказ в начале реформирования системы здравоохранения от принципа сооплаты был самой большой ошибкой и неудачей реформы, считает замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Не удалось законодательно, то есть, на уровне Верховной Рады во время принятия закона (о государственных финансовых гарантиях. - Ред.) предусмотреть в законе софинансирование. Это была очень большая системная ошибка или общая большая неудача команды Минздрава на всех уровнях. Понимая, что финансов нет, мы не сделали ни одного шага, чтобы сказать полную правду, что мы не можем обеспечить все это бесплатно", - сказала она в ходе в онлайн-форума "Трансформация системы здравоохранения: первый год работы программы медицинских гарантий" в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, Микичак отметила, что действующая команда Минздрава приняла решение не останавливать реформирование, "исправляя допущенные ошибки".

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"Мы провели внутренний аудит, суть которого в том, чтобы сделать инвентаризацию. Министр принял решение, что мы ничего не останавливаем, что мы упорно движемся вперед, и мы должны в процессе этой дороги исправлять какие-то вещи, ряд тех несуразностей или недоработок, о которых все знали на втором этапе реформы", - сказал она.