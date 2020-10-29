Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура

Сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе.

"Так, в период с декабря 2019 по апрель 2020 гастролеры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результаате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

Также читайте: Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке "7-й километр". ФОТО