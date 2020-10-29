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Одесса (7379) поджог (900) прокуратура (4867) ГСЧС (4484)

Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатель ГСЧС с сообщниками

Сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе.

"Так, в период с декабря 2019 по апрель 2020 гастролеры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результаате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
ух ты, сюжет. Пожарный жжёт машины.
451 по Фаренгейту.
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29.10.2020 14:07
+3
Три элитные авто общей стоимостью 40 000$ ? Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8276
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29.10.2020 14:58
+2
Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6642
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29.10.2020 14:23
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Робин Гуд
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29.10.2020 14:05 Ответить
Робин Гуд по "версии следствия" грабил богатых и делился с бедными а этот просто поджигал дорогие тачки за бабки. На берёзу!.
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29.10.2020 14:32 Ответить
По "другой версии" Робин была девушкой, которая у богатых брала, бедным давала...
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29.10.2020 16:40 Ответить
Нагородити.
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29.10.2020 14:05 Ответить
Какие хорошие люди.
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29.10.2020 14:07 Ответить
ух ты, сюжет. Пожарный жжёт машины.
451 по Фаренгейту.
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29.10.2020 14:07 Ответить
Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2728 Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1093
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29.10.2020 14:08 Ответить
работал, так сказать, по специальности
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29.10.2020 14:10 Ответить
теперь пусть молится, чтоб посадили раньше, чем владельцы "элитных авто" узнают его адрес...
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29.10.2020 14:12 Ответить
за такие подвиги легко получается лет 7
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29.10.2020 14:40 Ответить
СпасатЄль спасав... Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1034
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29.10.2020 14:12 Ответить
если судей, чиновников и членов слуги урода то наградить
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29.10.2020 14:12 Ответить
Единство и борьба противоположностей.
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29.10.2020 14:12 Ответить
Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6642
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29.10.2020 14:23 Ответить
Три элитные авто общей стоимостью 40 000$ ? Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8276
показать весь комментарий
29.10.2020 14:58 Ответить
 
 