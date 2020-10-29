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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Местные выборы-2020
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Зеленский (16541) Литва (2123) Лукашенко (3502) местные выборы (2145) Польша (7476)

Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что правящая в Украине партия потерпела "сокрушительное поражение" на местных выборах, потому что не разобравшись у себя, "бросала камни в соседа".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом он заявил на совещании по кадровым решениям.

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? - сказал Лукашенко. - Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".

"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул он.

Также Лукашенко коснулся и ситуации в Литве, а также итогов парламентских выборов, прошедших там недавно: "Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть".

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К примеру, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси.

Говоря о Польше, Лукашенко заявил, что действующий президент Анджей Дуда вообще сфальсифицировал выборы.

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал он. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. - Ред.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - Ред.) все началось".
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Топ комментарии
+39
Чиє б теля мичало про фальсифікації...
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29.10.2020 14:14
+26
Зелень ще і від Луки отримала підсрачника вдогонку.
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29.10.2020 14:16
+24
Сябры, а ведь у вашего Бульборожденого Шурика Колхозного реально крыша поехала от власти. Это я вам, как врач психиатр говорю. И вв это породили сами. Породили и выращивали 26 лет.
Узурпатор - шизофреник. С чем вас и поздравляю.
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29.10.2020 14:22
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Чиє б теля мичало про фальсифікації...
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29.10.2020 14:14 Ответить
Лукашенко радіє поразкам Зеленського, ідіот. Його самого скоро будуть вішати на площі а він коментує місцеві вибори в Україні.
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29.10.2020 14:27 Ответить
там немає кому це зробити. Білоруси можуть йому хіба букет подарувати )
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29.10.2020 14:54 Ответить
Білоруси обережно зімуть взуття і затопчуть його голими ногами.
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29.10.2020 14:55 Ответить
Пока только бегать босиком хорошо получается!
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29.10.2020 15:28 Ответить
Деменция , она такая
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29.10.2020 14:15 Ответить
Он похож на больного человека ?
Это хладнокровный тиран, узурпировавший власть .
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29.10.2020 14:25 Ответить
больной на голову тиран, что у вас не сходится?
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29.10.2020 16:33 Ответить
Больной на голову не способен держать всю страну в страхе, и разигрывать такие комбинации.
Пока будут думать что он больной, до тех пор будет он на троне, болезнь ему придаёт снисхождение.
А когда поймёт толпа на конец что это преступник, вот только тогда она сможет что то изменить
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29.10.2020 16:54 Ответить
наконец
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29.10.2020 18:31 Ответить
Огородніх тарганів знищують дустом!
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29.10.2020 14:15 Ответить
Цей також збирається через три роки ракету в космос запускати? Наркомани вони такі....
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29.10.2020 14:16 Ответить
Это ж каким опущенным нужно быть, шобы тебя прилюдно опускал даже соседский колхозный недорэмбо?
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29.10.2020 14:16 Ответить
Зелень ще і від Луки отримала підсрачника вдогонку.
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29.10.2020 14:16 Ответить
Це заявляє той, який фактично втратив владу. Чия мичала б, а твоя мовчала б.
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29.10.2020 14:17 Ответить
Ему к доктору нужно, причем срочно...
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29.10.2020 14:17 Ответить
Зачем ему к доктору ?
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29.10.2020 14:27 Ответить
На укол. Галоперидола...
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29.10.2020 14:32 Ответить
Внутречерепно
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29.10.2020 15:12 Ответить
Ахаха))))лять...и тот зекретина пнул
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29.10.2020 14:18 Ответить
Фундаментальной разницы между Беларусью и Украиной не вижу -- градация Совка в деградацию... ...хождение по мухам...
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29.10.2020 14:19 Ответить
Чия б корова мичала
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29.10.2020 14:19 Ответить
а-ха, - так ты решил что єто из-за тебя верещук пролетела?))))
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29.10.2020 14:19 Ответить
На себе подивись, вусате лайно...
Сам продув з катастрофічним рахунком. Мовчав би вже. І манатки свої збирав.
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29.10.2020 14:20 Ответить
Вони походу разом на Ростов поїдуть. На гвинтокрилі зекономлять
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29.10.2020 15:14 Ответить
Цей голова колгоспу ніяк не спуститься на землю. Сам висить на волоску і ще повчає дятел.
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29.10.2020 14:20 Ответить
Дурашка,партии создаются не за три дня и под нового Президента Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 4287
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29.10.2020 14:20 Ответить
Сябры, а ведь у вашего Бульборожденого Шурика Колхозного реально крыша поехала от власти. Это я вам, как врач психиатр говорю. И вв это породили сами. Породили и выращивали 26 лет.
Узурпатор - шизофреник. С чем вас и поздравляю.
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29.10.2020 14:22 Ответить
Усатая дичь вещает.))
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29.10.2020 14:22 Ответить
Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 7733 Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 7733 Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 7733
Такі так - янелох, на відміну від тебе, законно отримав влвду і законно її втратить.
Втім нехіло так янелоха на слабо прокинув. Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 4742
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29.10.2020 14:23 Ответить
Представляєтє Владзімір Владзіміровіч , Зеленский забросал мой огород камнямі . Всю картошку побил . Гадйьониш етакій Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 9223 .!!
Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 3390 .
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29.10.2020 14:24 Ответить
Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 426
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29.10.2020 14:25 Ответить
Так называемый "словянский мир" , который ***** считает "руським миром" по-сути , является змеиным кублом .
У Эрдогана и Алиева больше общего , чем у ***** и Лукашенко , а Зеленский и вообще еврей .
ТАКИЕ ДЕЛА ...
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29.10.2020 14:26 Ответить
Зеленский НЕ ЕВРЕЙ. Портников ,Зисельс - это приличные евреи, с которых многим украинцам стоит брать пример. Зеленский по национальности, как и по сути - безродное и беспринципное ЧМО
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29.10.2020 15:13 Ответить
Согласен .
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29.10.2020 15:16 Ответить
В принципе , все наши презики и принадлежат к этому этносу - безродных и беспринципных .
Порошенко - видный представитель этой нации , настоящий маланец .
Даже больший маланец , чем Зеленский .
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29.10.2020 15:18 Ответить
Люкашенко с горя канабиса обкурился - ВОТ ЕГО И ПОПЁРЛО, КАК ПОПЁРЛО.
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29.10.2020 14:28 Ответить
а кроме того, его разведка доложила точно о разговоре валика и алика...
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29.10.2020 14:30 Ответить
А он то прав, все тут поучают Луку, а сами в Ж....... .
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29.10.2020 14:31 Ответить
Так самі в демократичній країні де зміна влади є нормальним явищем.
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29.10.2020 15:42 Ответить
ой вєй а он клоун позабористей будет чем наш Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда - Цензор.НЕТ 5212
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29.10.2020 14:36 Ответить
Это он жалеет пэтю, или надругался?
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29.10.2020 14:51 Ответить
то есть в его понимании проиграть выборы это капец всему, сменяемость власти не слышал и слышать не хочет.
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29.10.2020 14:51 Ответить
Ну, для нього реально не зрозуміло, як це влада може змінюватися. Він же пацан, а решта в його очах- лохи.
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29.10.2020 15:41 Ответить
Один из 11 голосовавших в ООН за аннексию Крыма что то вякнул о "добрососедстве"? Это враг и мелкий капосник. Отозвать послов, закрыть границу и прекратить торговлю.
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29.10.2020 15:00 Ответить
спасибо, что объяснил. победитель с 10% поддержки.
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29.10.2020 15:13 Ответить
"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул он.Лука не надо лезть в огород к соседям полякам,украинцам , литовцам ит,д,разберись у себья
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29.10.2020 15:14 Ответить
Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда - Цензор.НЕТ 2951
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29.10.2020 15:26 Ответить
Смішно, сидить собі диктатор на гіршку і радіє звичайній зміні влади в сусідніх демократичних країнах. Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда - Цензор.НЕТ 8550
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29.10.2020 15:39 Ответить
Саша - ты дебил ?
Смена партийных декораций по результатам выборов - это не трагедия и конец света, а условие нормального развития страны, чтобы не было застоя, не было "вечных" и "непогрешимых", как ты с Вовой "П".
Над этим не ржать и злорадствовать надо, этому надо завидовать на самом деле. Потому что даёт возможность политику встряхнуться, оглядеться и понять, что ты что-то делаешь не так, что тебе граждане предлагают "отдохнуть". Подумать над свежими идеями, изменить что-то в своей риторике и с новыми силами идти на новый виток политического цикла (возможно опять когда-то прийти к власти).
Так что это не Дуда-Зеленский-Линкявичюс - лузеры, это ты - колхозник.
Они (элита, которая на очередных выборах уступила временно власть) никуда не денутся, будут себе хорошо жить да мемуары писать, пользоваться всякими ништяками от именных пенсий до госохраны и госдач, может камбэк во власть сделают, как Юля, Порошенко и т.п., а тебе как минимум бежать надо будет навсегда (как Януковичу) или сдохнуть досрочно (как Каддафи - Хусейн - Чаушеску).
Так кто при этом лузер, Саша : ты, которому в спину родная страна плюёт, или политики - поляки / литовцы / украинцы, которые собачатся между собой, но в разумных рамках ?
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29.10.2020 15:40 Ответить
И потом - да, у нас Слуги выборы можно сказать проиграли.
Но ты, Саша, разве их выиграл у себя ??? Ты - такой же лузер, только в отличие от наших (честных) лузеров, ты ещё и обмануть пытаешься / силой утвердиться.
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29.10.2020 15:42 Ответить
Ну это уже медицинский диагноз! Этому старому цинику-шизофренику временами бы лучше помалкивать, не так бы сильно была видна его тупость......
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29.10.2020 15:40 Ответить
"Поэтому не надо в соседа бросать камнями"Источник: https://censor.net/ru/n3227905
Шож всякой сволочи камни мерещатся?
Одним с неба, другим в огород.
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29.10.2020 15:49 Ответить
Друг...А может все-таки не на Ростов?
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29.10.2020 15:52 Ответить
Він вже викопав всю картоплю?
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29.10.2020 15:52 Ответить
Сказано ж,что Минску альтернативы нет.
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29.10.2020 15:53 Ответить
Столько лет пытался казаться если не умным то хоть не совсем дураком. А тут, оказывается, глубокая клиника.
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29.10.2020 15:57 Ответить
старому маразматику Луке просто не в домек что в Украине состоялись честные выборы,в отличие от Беларуси
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29.10.2020 16:46 Ответить
Ты то на выборах победил, да?)) У тебя проблем нет. Вот уже третий месяц как их нет и нет... и конца проблем которых нет даже не видно))
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29.10.2020 17:08 Ответить
То в Польше крестьяне поднялись? Даа "тараканчику", совок-это приговор!
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29.10.2020 17:34 Ответить
Лука, пшолты!
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29.10.2020 19:13 Ответить
 
 