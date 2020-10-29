Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что правящая в Украине партия потерпела "сокрушительное поражение" на местных выборах, потому что не разобравшись у себя, "бросала камни в соседа".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом он заявил на совещании по кадровым решениям.
"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? - сказал Лукашенко. - Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".
"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул он.
Также Лукашенко коснулся и ситуации в Литве, а также итогов парламентских выборов, прошедших там недавно: "Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть".
К примеру, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси.
Говоря о Польше, Лукашенко заявил, что действующий президент Анджей Дуда вообще сфальсифицировал выборы.
"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал он. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. - Ред.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - Ред.) все началось".
Пожалуйста, подождите...
Это хладнокровный тиран, узурпировавший власть .
Пока будут думать что он больной, до тех пор будет он на троне, болезнь ему придаёт снисхождение.
А когда поймёт толпа на конец что это преступник, вот только тогда она сможет что то изменить
Сам продув з катастрофічним рахунком. Мовчав би вже. І манатки свої збирав.
Узурпатор - шизофреник. С чем вас и поздравляю.
Такі так - янелох, на відміну від тебе, законно отримав влвду і законно її втратить.
Втім нехіло так янелоха на слабо прокинув.
.
У Эрдогана и Алиева больше общего , чем у ***** и Лукашенко , а Зеленский и вообще еврей .
ТАКИЕ ДЕЛА ...
Порошенко - видный представитель этой нации , настоящий маланец .
Даже больший маланец , чем Зеленский .
Смена партийных декораций по результатам выборов - это не трагедия и конец света, а условие нормального развития страны, чтобы не было застоя, не было "вечных" и "непогрешимых", как ты с Вовой "П".
Над этим не ржать и злорадствовать надо, этому надо завидовать на самом деле. Потому что даёт возможность политику встряхнуться, оглядеться и понять, что ты что-то делаешь не так, что тебе граждане предлагают "отдохнуть". Подумать над свежими идеями, изменить что-то в своей риторике и с новыми силами идти на новый виток политического цикла (возможно опять когда-то прийти к власти).
Так что это не Дуда-Зеленский-Линкявичюс - лузеры, это ты - колхозник.
Они (элита, которая на очередных выборах уступила временно власть) никуда не денутся, будут себе хорошо жить да мемуары писать, пользоваться всякими ништяками от именных пенсий до госохраны и госдач, может камбэк во власть сделают, как Юля, Порошенко и т.п., а тебе как минимум бежать надо будет навсегда (как Януковичу) или сдохнуть досрочно (как Каддафи - Хусейн - Чаушеску).
Так кто при этом лузер, Саша : ты, которому в спину родная страна плюёт, или политики - поляки / литовцы / украинцы, которые собачатся между собой, но в разумных рамках ?
Но ты, Саша, разве их выиграл у себя ??? Ты - такой же лузер, только в отличие от наших (честных) лузеров, ты ещё и обмануть пытаешься / силой утвердиться.
Шож всякой сволочи камни мерещатся?
Одним с неба, другим в огород.