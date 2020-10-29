Андрусив о назначении Арестовича в ТКГ: "Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Блогер Алексей Арестович, назначенный советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в 2019 году открыто выступал с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и его политики в отношении РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.
"Друзья, вы меня часто спрашивали, почему я так и не пошел в команду Зеленского. Хотя откровенно и прямо его поддерживал. Ответ прост: я действительно его поддерживал. А чтобы попасть к нему в команду, надо было быть порохоботом, плевать на него и презирать его. Поверьте, за это время он назначил и окружил себя таким количеством сторонников Пороха, которые мне в лицо говорили, что поддерживать Зеленского - это дно, что я не уверен, что Порошенко во власти имел вокруг себя столько сторонников. Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать. Встречайте нового спикера ТКГ", - заявил Андрусив.
Напомним, 28 октября стало известно, что Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
Иди лечись ЗЕлёная абизяна!
Денег у зебилов щас много...
Вони прилаштовуються до будь-якої влади.
Наверно поэтому богдан все время киздит о том, какой Порох такой сякой, потому и пошел к нему в партию)))гы-гы. У тебя, батенька, давно и безнадежно рак того, что должно быть у людей мозгом, а у тебя дерьмовая жижа.
Чтоб не быть зеленским.
Как интересно!
вот и подгорает у чувака.
Этот Андрусив обкуренный???
Чтобы попасть в команду к Зеленскому, надо было быть:
1.Или продажной мразотой-можно Бениной шавкой
2.Упоротым и безграмотным дауном(Андрусив, как пример)
призначають Арестовича, який критикував Вову - зрада...
на вас х*й вгодиш
«В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте»».© Ярослав Гашек
Слава Україні.
Вы в самом деле думаете что Арестович - это какой-то блоггер ?
Арестович - это лицо военной разведки, через которую эта чрезвычайно влиятельная организация разговаривает с населением.
Назначение Арестовича - это признак происшедшего перераспределения власти: зелёные её теряют, военные её подбирают.
Так понятно ?
А где финансовый интерес в назначении Арестовича? Вот назначили бы его каким-нибудь начальником областной таможни, тогда был бы повод задуматься...
---
А по поводу отката ситуации в армии в целом обратно до советского скотства - да, к сожалению, это правда. Население само с радостью голосует за всяких гнид: ОПЗЖ и прочих зелёных с шариками.
PS Доводилось сталкивать лично в неформальных условиях. Слушать других он не умеет, зато умеет беспрерывно много говорить. Я же и говорю - он сейчас на своем месте, заболтает всех насмерть. Кацапы через полгода будут выть на луну.
По последнему пункту - вполне возможно.
Жена этого Андрусива Галина Янченко депутанша в "Слугах", в руководстве фракции.
Он с этой "порохоботкой' уже развелся?
У своїй декларації за 2018 рік вона зазначила, що її чоловіком є Віктор Андрусів, виконавчий директор громадської організації "Український інститут майбутнього"."
Полковнік зєлєнскій - надєть ордєна.