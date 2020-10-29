Андрусив о назначении Арестовича в ТКГ: "Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать"

Блогер Алексей Арестович, назначенный советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в 2019 году открыто выступал с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и его политики в отношении РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.

"Друзья, вы меня часто спрашивали, почему я так и не пошел в команду Зеленского. Хотя откровенно и прямо его поддерживал. Ответ прост: я действительно его поддерживал. А чтобы попасть к нему в команду, надо было быть порохоботом, плевать на него и презирать его. Поверьте, за это время он назначил и окружил себя таким количеством сторонников Пороха, которые мне в лицо говорили, что поддерживать Зеленского - это дно, что я не уверен, что Порошенко во власти имел вокруг себя столько сторонников. Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать. Встречайте нового спикера ТКГ", - заявил Андрусив.

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Напомним, 28 октября стало известно, что Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ.