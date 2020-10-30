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КС (2131) незаконное обогащение (81) Офис Президента (1692) Лерос Гео (377)

Лерос о решении КС: "Что ещё должно произойти, чтобы украинцы вышли на улицы и остановили этот п##дец?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос о решении КС:

Нардеп Гео Лерос считает, что решение КС о неконституционности статьи, предусматривающей наказание за ложь в декларациях, и отмене несколько полномочий НАПК является последней каплей.

Об этом он напсиал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Судьи всегда равняются на исполнительную власть. Заказали - выполнили, ничего нового не произошло, поэтому не стоит тратить время и смещать фокус на самих судей, так как они пешки в игре, которая разыграна Офисом президента в очень удобный момент", - отмечает Лерос, добавляя, что "антикоррупционные органы - кость в горле Офиса президента, который давно пытается их рейдернуть".

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Он напомнил, что в 2019 КСУ уже обнулял все дела по незаконному обогащению.

"За каждым решением суда стоит выгодополучатель, и мы понимали кому это было выгодно тогда, понятно и сейчас... У меня вопрос остаётся только один: что ещё должно произойти, чтоб украинцы вышли на улицы и остановили этот п...ц? - заключает Лерос.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Лерос о решении КС: Что ещё должно произойти, чтобы украинцы вышли на улицы и остановили этот п##дец? 01
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Топ комментарии
+42
Лерос о решении КС: "Что ещё должно произойти, чтобы украинцы вышли на улицы и остановили этот п#здец?" - Цензор.НЕТ 5482
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29.10.2020 14:37
+38
Чувак, подмявший под себя СБУ, ОГПУ и ГБР и постоянно использующий их во внутриполитических разборках, никак не может повлиять на чиновника или судью.
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29.10.2020 14:49
+32
Судьи исполнители. Заказчик ************. Так кого на гілляку то?
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29.10.2020 14:37
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Чому не виложили список депутатів до виборів ? з слугою народу і Зеленським все ясно-вони ж "проросійські", "проукраїнські партії - чому махаєте кулаками "опосля"(як завжди).Загрозу всіляку і безвіз ви побачили постфактум ? Лерос півтора року" бігав,скандалив,повсюду було його видно....а список виложити забув....
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29.10.2020 16:27 Ответить
Когда и где?
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29.10.2020 17:00 Ответить
Если и выйдут то уже с оружием, такого как в Беларуси уже не будет.
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29.10.2020 17:43 Ответить
Я вижу нормальным президентом Сергея Кривоноса.
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29.10.2020 17:44 Ответить
выдать оружие и узаконить отстрел чиновников аки бешеных собак .
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29.10.2020 18:45 Ответить
Высшую судебную власть необходимо временно (условно 40 лет) передать в одно из государств с верховенством права, нанять британских судей к примеру.
Каждый судья первой инстанции, три решения которого успешно обжаловала аппеляция - нахер из профессии. Это будет совершенно другая страна, где с госчиновниками невозможно договориться.
Иначе ничего не будет. Все эти "судьи","прокуроры","полиция" - это гной, который скапливается в ранах Украины. Нужна внешняя помощь - иначе гибнем.
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29.10.2020 21:16 Ответить
Лерос про рішення КС: "Що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п##дець?" - Цензор.НЕТ 5554
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29.10.2020 23:25 Ответить
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