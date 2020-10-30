Лерос о решении КС: "Что ещё должно произойти, чтобы украинцы вышли на улицы и остановили этот п##дец?"
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Нардеп Гео Лерос считает, что решение КС о неконституционности статьи, предусматривающей наказание за ложь в декларациях, и отмене несколько полномочий НАПК является последней каплей.
Об этом он напсиал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Судьи всегда равняются на исполнительную власть. Заказали - выполнили, ничего нового не произошло, поэтому не стоит тратить время и смещать фокус на самих судей, так как они пешки в игре, которая разыграна Офисом президента в очень удобный момент", - отмечает Лерос, добавляя, что "антикоррупционные органы - кость в горле Офиса президента, который давно пытается их рейдернуть".
Он напомнил, что в 2019 КСУ уже обнулял все дела по незаконному обогащению.
"За каждым решением суда стоит выгодополучатель, и мы понимали кому это было выгодно тогда, понятно и сейчас... У меня вопрос остаётся только один: что ещё должно произойти, чтоб украинцы вышли на улицы и остановили этот п...ц? - заключает Лерос.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Каждый судья первой инстанции, три решения которого успешно обжаловала аппеляция - нахер из профессии. Это будет совершенно другая страна, где с госчиновниками невозможно договориться.
Иначе ничего не будет. Все эти "судьи","прокуроры","полиция" - это гной, который скапливается в ранах Украины. Нужна внешняя помощь - иначе гибнем.