Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болен COVID-19, он работает в обычном режиме.

"У премьер-министра нет COVID-19. Информация, распространенная рядом СМИ, не является правдивой. Премьер работает в обычном режиме", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве выразили недоумение безответственностью организаторов Building & Construction Forum, которые предоставили такую ложную информацию в СМИ.

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Ранее издание "Страна" в Telegram сообщило о возможной коронавирусной болезни у премьер-министра. Эту же инормацию сообщили и ряд других изданий: Вести, Апостроф, Комментарии, Обозреватель и др.