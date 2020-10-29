Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болен COVID-19, он работает в обычном режиме.
"У премьер-министра нет COVID-19. Информация, распространенная рядом СМИ, не является правдивой. Премьер работает в обычном режиме", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства, передает Цензор.НЕТ.
В правительстве выразили недоумение безответственностью организаторов Building & Construction Forum, которые предоставили такую ложную информацию в СМИ.
Ранее издание "Страна" в Telegram сообщило о возможной коронавирусной болезни у премьер-министра. Эту же инормацию сообщили и ряд других изданий: Вести, Апостроф, Комментарии, Обозреватель и др.
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