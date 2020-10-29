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Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болен COVID-19, он работает в обычном режиме.

"У премьер-министра нет COVID-19. Информация, распространенная рядом СМИ, не является правдивой. Премьер работает в обычном режиме", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве выразили недоумение безответственностью организаторов Building & Construction Forum, которые предоставили такую ложную информацию в СМИ.

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Ранее издание "Страна" в Telegram сообщило о возможной коронавирусной болезни у премьер-министра. Эту же инормацию сообщили и ряд других изданий: Вести, Апостроф, Комментарии, Обозреватель и др. 
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Топ комментарии
+1
Не подцепил корону и работает - это две большие разницы. Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6035
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29.10.2020 14:53
+1
Может он болеет и работает )
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29.10.2020 14:54
+1
фу, а я уже распереживался, как это страна останется без такого мудрого правителя))))) он что есть, что его нет, одинаково. все равно рулит оп
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29.10.2020 14:56
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Не подцепил корону и работает - это две большие разницы. Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6035
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29.10.2020 14:53 Ответить
Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 2365
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29.10.2020 14:55 Ответить
Может он болеет и работает )
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29.10.2020 14:54 Ответить
У него коронавирус головного мозга.
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29.10.2020 14:55 Ответить
фу, а я уже распереживался, как это страна останется без такого мудрого правителя))))) он что есть, что его нет, одинаково. все равно рулит оп
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29.10.2020 14:56 Ответить
Не оп, а опг...
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29.10.2020 15:24 Ответить
газ с 1 ноября 8,80 плюс доставка. болен или нет мне пох
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29.10.2020 14:56 Ответить
Брехундин ты

ГК "Нафтогаз Украины" повышает стоимость газа для населения на 35% - новости Украины, ТЭК - LIGA.net
2 дня назад - С 1 ноября цена за м³ газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 грн/м³ с НДС и без учета стоимости доставки газа.
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29.10.2020 15:00 Ответить
разные регионы - разные цены. Есть и по 8 грв.
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29.10.2020 15:12 Ответить
Где?
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29.10.2020 15:30 Ответить
сложным путём идешь, с сайта газового хозяйства цена, а была 6,66.
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29.10.2020 15:15 Ответить
))))))
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29.10.2020 15:31 Ответить
Каждий день работи сепарів шкода Україні.
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29.10.2020 15:04 Ответить
Премьер работает в обычном режиме"Источник: https://censor.net/ru/n3227917
То есть, опять ни хрена не делает.
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29.10.2020 15:05 Ответить
Шкода)))Але,як кажуть,ще не вечір)))
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29.10.2020 15:09 Ответить
Болеет, не болеет. Работает, не работает. А какая разница?
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29.10.2020 15:10 Ответить
Жаль, а могли бы в последний путь по новой дороге провезти.
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29.10.2020 15:11 Ответить
Та краще він б здох жочби від насморку
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29.10.2020 16:28 Ответить
 
 