РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12132 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Борьба с коррупцией Безвизовый режим с ЕС Конституционный кризис
3 429 47
КС (2131) безвизовый режим (1541) Йозвяк (116)

Приостановление безвиза из-за решения КС - это преждевременная спекуляция, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Приостановление безвиза из-за решения КС - это преждевременная спекуляция, - журналист Йозвяк

Решение приостановления безвиза Украины с ЕС из-за решения КС об электронном декларировании чиновников является преждевременной спекуляцией.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Преждевременная спекуляция о том, что Украина может потерять визовую либерализацию с ЕС из-за вчерашнего фиаско с электронной декларацией. Это "ядерный вариант", и ЕС редко запускает его действие сразу. Задержка выплаты макрофинансовой помощи более вероятна", - говорится в сообщении.

Ранее посол при ЕС Точицкий заявил, что решение КС может приостановить безвиз.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Также читайте: Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
У Йовзяка, мабуть, під стріхою прихований угорський паспорт, що він такий спокійний.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:59
+13
То есть, он ещё верит, что ЗЕ больше не где не накасячит и не зашкварится?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:01
+8
знакомая в германию уехала на работу 3м назад, рейсы в ес летают регулярно, так кто тут блеет?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Йовзяка, мабуть, під стріхою прихований угорський паспорт, що він такий спокійний.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:59 Ответить
какой "безвиз"? уже полгода как никуда в Европу (за редким исключением) нельзя выехать из пандемии и не факт, что в ближайшие лет 5-10 можно будет! о каком "лишении безвиза" он тут блеет? его уже давно лишили
показать весь комментарий
29.10.2020 15:03 Ответить
знакомая в германию уехала на работу 3м назад, рейсы в ес летают регулярно, так кто тут блеет?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:07 Ответить
по робочей визе?! так кто тут блеет про безвиз?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:19 Ответить
нет, на 3 месяца сиделкой или лежалкой
показать весь комментарий
29.10.2020 15:22 Ответить
вот нахрена трындеть?

https://www.gov.pl/web/coronavirus-ua/travel
что теперь скажешь? что "хз, что слышал, то и написал"?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:38 Ответить
вот нахрена мне польша?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:43 Ответить
Кума в суботу (24.10.2020) виїхала в Польшу з дитиною (без проблем) - автобус був забитий заробітчанами, тьотка 2 тижні назад, їздила, теж без проблем, казала, що дуже швидко перетнула кордон
показать весь комментарий
29.10.2020 15:16 Ответить
рабочая виза? а тема про что?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:20 Ответить
по моему для украинцев рабочая виза в польшу вообще не нужна, если официально работает то разрешение на работу
показать весь комментарий
29.10.2020 16:06 Ответить
Всі їздять просто вимога карантин 14 днів, в польщі рішається рішалами які за гроші звітують в німців незнаю
показать весь комментарий
29.10.2020 15:41 Ответить
какими "решалами в польше"? польскими пограничниками?
и это "безвиз"?
что за народ у нас туповатый, ппц
показать весь комментарий
29.10.2020 15:44 Ответить
А в чому проблема поїхав відсидів на карантині і дальше спокійно 90 днів... карантин не через безвіз а через вірус, або хочеш без карантину на румунію і їдь куди хочеш, якщо в європі в середині наприклад кордони перекривали через карантин то що вже кінець шенгену
показать весь комментарий
29.10.2020 16:47 Ответить
а ты поедь - попробуй пересечь границу, а потом рассказывай про "безвизовый режим" с евросоюзом
показать весь комментарий
29.10.2020 20:32 Ответить
Все дуже просто, тьотка їздила на малину - карантин 10 днів, вона усі 10 днів працювала, поліція приїжджала ввечері, коли вона була вдома (хоча за межі і не виходила)
показать весь комментарий
30.10.2020 08:30 Ответить
ну раз журналист сказал то нам ничего не грозит.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:28 Ответить
Главное пока народ успокоить пока страну деребанят .
показать весь комментарий
29.10.2020 14:59 Ответить
То есть, он ещё верит, что ЗЕ больше не где не накасячит и не зашкварится?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:01 Ответить
Первая стадия, это когда ещё преждевременно, потом как обычно вместо средней стадии, сразу наступает поздно пить Боржоми когда почки отстегнулись
показать весь комментарий
29.10.2020 15:03 Ответить
Так он же не по любви просто так, а за деньги, а это уже работа
показать весь комментарий
29.10.2020 15:04 Ответить
Тем более шо проституцию хотят узаконить слуги Осла.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:12 Ответить
А есть своевременная спекуляция, да, зебил?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:03 Ответить
учитывая, что бабок уже итак никто не дает... далеко не преждевременная... просто по-хорошему предупреждают... вежливо...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:04 Ответить
Свято верю всем журналистам, блогера и активистам.
Больше других верю журналистам радио Свобода, директор которого закончил МГИМО и работал корреспондентом газеты Правда.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:04 Ответить
намордник и в сарай на зимовку.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:06 Ответить
т.е. хуже не будет? Да?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:09 Ответить
Абы не барыга и марадер.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:11 Ответить
Ясный пень. Еще рано. Сам Осел говорил шо безвизу ничего не грозит. Продолжайте дальше разварачивать страну в Парашу.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:10 Ответить
Уже сообщают о том, что глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирает закрытое заседание еврокомиссии на 02.11.2020 г.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:11 Ответить
Это преждевременная эякуляция Зели
показать весь комментарий
29.10.2020 15:12 Ответить
"Преждевременная спекуляция" - это типа мальчик ещё не накричался - "волки !!!" ?..
А потом, что: - Поздно пить "боржом", вы безвиз уже просрали.. Так что ли?!
показать весь комментарий
29.10.2020 15:13 Ответить
и когда зеля начнет кропить все вокруг зеленым семенем?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:14 Ответить
Мабуть вони утнули щось набагато страшніше
показать весь комментарий
29.10.2020 15:22 Ответить
Умовою отримання безвізу була антикорупційна компанія. Зараз в Україні її звертають. Змінилися умови - змінилися. А умови завжди двосторонні, мої нерозумні Зе співгромадяни
показать весь комментарий
29.10.2020 15:30 Ответить
Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 2119
показать весь комментарий
29.10.2020 15:30 Ответить
А я еще помню время, когда после Майдана шлюхи с 1+1 просили прощения у украинцев.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:41 Ответить
карочи: в растове на дану очинь пережывалы, чтобы слугам безвиз не скасувалы
показать весь комментарий
29.10.2020 15:31 Ответить
За Порошенко скільки разів ви чули про відміну безвізу?чи згортання програм у будь-якій сфері ...і тд...повторюю,зараз йде тотальний грабунок країни ..театр абсурду
показать весь комментарий
29.10.2020 16:18 Ответить
Любимый город может спать спокойно
показать весь комментарий
29.10.2020 16:27 Ответить
Пардон, но это уже третий залет ЗЕ по нарушению условий безвиза.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:40 Ответить
Наскільки я раніше вірила Радіо Свобода, настільки не вірю зараз його українській версії. Придворний сайт, дійшли до того, що банять назавжди за критику на їх адресу. Мене, наприклад. Як і УП - коломойські шістки.
показать весь комментарий
29.10.2020 18:18 Ответить
Скачет ковбой по прерии, а за ним гонится стая индейцев.
Ковбой - Это 3,14здец!!!
Внутренний голос - Это еще не 3,14здец. Выстрели в вождя!
Ковбой поворачивается и стреляет в вождя.
Внутренний голос - Вот теперь точно 3,14здец!!!

Нам осталось выстрелить в вождя??? Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 9658
показать весь комментарий
29.10.2020 18:34 Ответить
А чим ще Зеленого йолопа можна злякати? Він добре знає, чим для нього закінчиться відміна безвізу.
показать весь комментарий
29.10.2020 19:16 Ответить
 
 