Приостановление безвиза из-за решения КС - это преждевременная спекуляция, - журналист Йозвяк

Решение приостановления безвиза Украины с ЕС из-за решения КС об электронном декларировании чиновников является преждевременной спекуляцией.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Преждевременная спекуляция о том, что Украина может потерять визовую либерализацию с ЕС из-за вчерашнего фиаско с электронной декларацией. Это "ядерный вариант", и ЕС редко запускает его действие сразу. Задержка выплаты макрофинансовой помощи более вероятна", - говорится в сообщении.

Ранее посол при ЕС Точицкий заявил, что решение КС может приостановить безвиз.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Также читайте: Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский