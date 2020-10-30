Приостановление безвиза из-за решения КС - это преждевременная спекуляция, - журналист Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Решение приостановления безвиза Украины с ЕС из-за решения КС об электронном декларировании чиновников является преждевременной спекуляцией.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Преждевременная спекуляция о том, что Украина может потерять визовую либерализацию с ЕС из-за вчерашнего фиаско с электронной декларацией. Это "ядерный вариант", и ЕС редко запускает его действие сразу. Задержка выплаты макрофинансовой помощи более вероятна", - говорится в сообщении.
Ранее посол при ЕС Точицкий заявил, что решение КС может приостановить безвиз.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
Пожалуйста, подождите...
https://www.gov.pl/web/coronavirus-ua/travel
что теперь скажешь? что "хз, что слышал, то и написал"?
и это "безвиз"?
что за народ у нас туповатый, ппц
Больше других верю журналистам радио Свобода, директор которого закончил МГИМО и работал корреспондентом газеты Правда.
А потом, что: - Поздно пить "боржом", вы безвиз уже просрали.. Так что ли?!
Ковбой - Это 3,14здец!!!
Внутренний голос - Это еще не 3,14здец. Выстрели в вождя!
Ковбой поворачивается и стреляет в вождя.
Внутренний голос - Вот теперь точно 3,14здец!!!
Нам осталось выстрелить в вождя???