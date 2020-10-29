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В "Киевводоканале" назвали предварительную причину аварии на Новодарницком коллекторе: резкая смена гидропневматического режима

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В

Предварительной версией аварии на Новодарницком коллекторе в Киеве, произошедшей 28 октября, рассматривается резкая смена гидропневматического режима с последующим выбросом сероводорода

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

"Служебное расследование продолжается. Его лично контролирует генеральный директор предприятия Дмитрий Новицкий. Об окончательных результатах мы обязательно сообщим общественности и СМИ", – говорится в сообщении.

В результате аварии на Новодарницком коллекторе пострадало трое работников "Киевводоканала", один из которых позже скончался в реанимации. Двое продолжают лечение.

По данным предприятия, сотрудники были экипированы по правилам техники безопасности. Согласно плану работ, погибший работник не должен был спускаться на глубину, однако пытался помочь коллегам подняться на поверхность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв коллектора в Киеве: в больнице умер один из пострадавших коммунальщиков

"После случая на Новодарницком коллекторе предприятие в срочном порядке проводит дополнительные инструктажи для сотрудников департаментов канализационного и водопроводного хозяйств", – сообщила пресс-служба.

Напомним, 28 октября в Киеве на Новодарницком коллекторе во время проведения плановых работ произошло ЧП, пострадали работники "Киевводоканала".

Инцидент произошел, когда рабочие снимали с канализационной трубы заглушку - оттуда под большим давлением вырвалась жидкость. Струя разрушила остальные перегородки, сбила людей с ног и протащила их 40 метров по трубе, вплоть до ближайшего коллектора.
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Топ комментарии
+1
камуняки рукожопые 60 лет назад все криво сделали, вот и развалилось на корню наследие праклятого савецкаго прошлаго
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29.10.2020 15:08
+1
Царство небесне загиблому. Одужання пораненим. Суд винуватцю\винуватцям
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29.10.2020 15:14
+1
Гидро - это струяжидкости под давлением. Пневматика -при этом , ввиту истечения жидкости на скорости, происходят кавитационные процессы и выделение из жидкости разных компонентов растворившегося в жидкости газов... ЗЫ заглушку открыли , вода под напором истекает(разрежение, с выделением газа)
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29.10.2020 15:19
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камуняки рукожопые 60 лет назад все криво сделали, вот и развалилось на корню наследие праклятого савецкаго прошлаго
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29.10.2020 15:08 Ответить
Как это гдропневматический режим , либо гидравлика ,либо пневматика 🤔🤦🙄
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29.10.2020 15:09 Ответить
Гидро - это струяжидкости под давлением. Пневматика -при этом , ввиту истечения жидкости на скорости, происходят кавитационные процессы и выделение из жидкости разных компонентов растворившегося в жидкости газов... ЗЫ заглушку открыли , вода под напором истекает(разрежение, с выделением газа)
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29.10.2020 15:19 Ответить
т=д
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29.10.2020 15:20 Ответить
та при откупорке любой бутылки с минералкой можно наблюдать гидропневматический эффект У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на Новодарницькому колекторі: різка зміна гідропневматичного режиму - Цензор.НЕТ 1786
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29.10.2020 15:49 Ответить
Царство небесне загиблому. Одужання пораненим. Суд винуватцю\винуватцям
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29.10.2020 15:14 Ответить
а если рабочие полезли в колодец, без инструктажа по ТБ с подписью, шо ознакомились, то кто им доктор. Понятно, шо ответственность не снимается с начальника, который загнал туда рабочих без инструктажа по ТБ.
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29.10.2020 15:23 Ответить
Как заумно сказано.А проще говоря - розгельдяйство некомпетентность и халатность.
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29.10.2020 15:15 Ответить
нет, они все делали правильно. Там какое-то было давление в трубах невероятное, которого никогда не было.
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29.10.2020 15:18 Ответить
Давление не возникает из ничего его создают
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29.10.2020 15:20 Ответить
Тю, да столб воды из канализации вввысокоэтажек высотой в 25 этажей - у вас уже будет давление в нижнем трубопроводе в 5 бар минимум, а если многоэтажки - на горе, а коллектор внизу, то там может быть и разрушительное давление в 25 -50 бар, если не больше, если для воды не будет свободного протока. В данной ситуации снимали с трубы заглушку.
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29.10.2020 15:31 Ответить
После случая на Новодарницком коллекторе предприятие в срочном порядке проводит дополнительные инструктажи - типо, использовать тока инструмент из бронзы... Хотя походу, возможно образовалась гремучая смесь , которая и без искры самовоспламеняется. ЗЫ... а шо , инструкции по ТБ не предусматривают , мол, прежде чем снимать заглушку , стравить давление или перекрыть к этому участку вентиль?
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29.10.2020 15:15 Ответить
А почему резко сменился гидропневматический режим? В "Киевводоканале" назвали предварительную причину аварии на Новодарницком коллекторе: резкая смена гидропневматического режима - Цензор.НЕТ 5468
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29.10.2020 15:17 Ответить
потому что труба была закрыта заглушкой и была под давлением, заглушку сняли - вода под давлением хлынула. Вы же видели видосики , когда канализационная труба разрушается и поднимается вверх, струей вырвавшейся воды, асфальт вместе с автомобилями.
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29.10.2020 15:27 Ответить
Що за режим такий? Може то з урядового кварталу чи від монобільшості перекочувало?
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29.10.2020 15:22 Ответить
Мудреная формулировка-кого то отмазывают. У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на Новодарницькому колекторі: різка зміна гідропневматичного режиму - Цензор.НЕТ 2118
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29.10.2020 16:03 Ответить
 
 