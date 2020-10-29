Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства. СПИСОК

Ремонт шести участков дорог будет реализован в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

Об этом сообщает глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел список таких дорог.

- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18)

- Борисполь-Полтава (М-03)

- Херсон-Николаев (М-14)

- Киев-Житомир-Ривне (М-06)

- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19)

- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

"Вместе с "Укравтодором", Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов", - отметил министр.

По его словам, данные дороги соединяют 10 областей Украины.

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Криклий уточнил, что ️"ГЧП - это не про платные автодороги, а про "дороги в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства".