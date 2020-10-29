Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ремонт шести участков дорог будет реализован в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.
Об этом сообщает глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
Он привел список таких дорог.
- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18)
- Борисполь-Полтава (М-03)
- Херсон-Николаев (М-14)
- Киев-Житомир-Ривне (М-06)
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19)
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)
"Вместе с "Укравтодором", Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов", - отметил министр.
По его словам, данные дороги соединяют 10 областей Украины.
Криклий уточнил, что ️"ГЧП - это не про платные автодороги, а про "дороги в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства".
Пожалуйста, подождите...
Браво !
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!! одно сплошное бла-бла-бла
Холода, тревоги и в мозгу дурман...
бездонная "ямо-дорога"...
А про "хатоскрайність" , та інші чесноти "щироукраїнців "- я теж багато чого можу аргументами....
За гугл- особая благодарность...)))
Що воно меле? В нього досі похмілля після краху на місцевих виборах?
М-29 Харків - Дніпро - не доходить до Запоріжжя
М-18 - Харків - Сімферополь - проходить через Запоріжжя без заходу в Дніпро
М-04 - Знам'янка - Луганськ - Ізварине - без заходу в Харків та Запоріжжя
Бывший министр финансов Украины, экономист Игорь Уманский: "Сегодня я увидел отчет Кабмина об использовании этих средств. Только 650 миллионов гривен использовано на здравоохранение - это 1%". Большая стройка", в рамках которой сейчас в Украине проводится ремонт дорог, по своей структуре является картелем на рынке. Там работает картель. Что такое картель? Это сговор определенного круга участников на рынке".
"Большая стройка" - это картель с бюджетом крупнейшего министерства - Уманскийhttps://www.youtube.com/watch?v=ob_3ogGyoIs&feature=emb_logo
На здравоохранение в Украине использовано 1% "ковидного" фонда - Уманский
https://www.youtube.com/watch?v=3n-vR3GKiqM&feature=emb_logo
Більше пекла. Кабмін дозволив витрачати гроші з антиковідного фонду на серіали. Патріотичні- патріотично уточнює міністерство культури. Найпатріотичніше зараз- підтримати медиків і систему охорони здоров'я. Уряд Зеленського взагалі забув , що таке цільове використання коштів і витрачає бюджетні гроші як власні: хочу, куплю квиток в кіно , а хочу- зроблю доріжку навколо хати. Народовладдя, обіцяне Зеленським, передбачає повагу до суспільних запитів. Так ось, українці серед ключових проблем називають безпеку, медицину і корупцію, а не чергову патріотичну « слугу народу», бо що таке патроітизм в уявленні цієї влади- ми бачимо щодня.
«ЄС» вимагає від уряду використовувати кошти з фонду COVID виключно на захист медиків і лікування хворих, закупівлю медобладнання, кисню, ліків, а не безтендерні корупційні схематози для збагачення влади.
Шумахер- Червоненко, как он заявлял " самый, самый " менеджер.
А сей час опять ? За такой ремонт автобана Гитлер отправлял
в Заксенхаузен. Который раз ремонтируют Киев- Одесса?
Ремонт дорог -- эльдорадо- для приписок.
При таких властях всё пойдёт по-старому.