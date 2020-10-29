Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста"

И.о. министра образования Сергей Шкарлет прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Евросоюз предупредил его из-за попыток разрушить реформы в министерстве.

Об этом Шкарлет написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в СМИ распространена информация о том, что якобы "Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попытки разрушить реформы в Минобразования". Громкий заголовок, не так ли? Но когда ЕС хочет донести свое мнение или видение в Минобразования, то, очевидно, он это делает напрямую, а не через вспомогательные пути коммуникации, как, например, ленты новостей. Так на самом деле и было. Поэтому, просьба пользоваться только официальными источниками информации. Ведь цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом", - написал Шкарлет.

И.о. министра заявил, что письмо от представительства ЕС Минобразования получило 28 октября, и оно "касается длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления".

"Попутно, напомню, что в сентябре встретился с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шльойнингом, с которым мы обсудили вопросы продолжения реформ при поддержке ЕС, в том числе "Новой украинской школы", - добавил он.

Шкарлет подчеркнул, что между Минобразования и Евросоюзом продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество.

"Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования: нарушает условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС