РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12434 посетителя онлайн
Новости Общество
4 585 24
Минобразования (1684) реформы (3866) Шкарлет (296)

Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шкарлет о предупреждении ЕС:

И.о. министра образования Сергей Шкарлет прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Евросоюз предупредил его из-за попыток разрушить реформы в министерстве.

Об этом Шкарлет написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в СМИ распространена информация о том, что якобы "Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попытки разрушить реформы в Минобразования". Громкий заголовок, не так ли? Но когда ЕС хочет донести свое мнение или видение в Минобразования, то, очевидно, он это делает напрямую, а не через вспомогательные пути коммуникации, как, например, ленты новостей. Так на самом деле и было. Поэтому, просьба пользоваться только официальными источниками информации. Ведь цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом", - написал Шкарлет.

И.о. министра заявил, что письмо от представительства ЕС Минобразования получило 28 октября, и оно "касается длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления".

"Попутно, напомню, что в сентябре встретился с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шльойнингом, с которым мы обсудили вопросы продолжения реформ при поддержке ЕС, в том числе "Новой украинской школы", - добавил он.

Шкарлет подчеркнул, что между Минобразования и Евросоюзом продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество.

"Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования: нарушает условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 1098
показать весь комментарий
29.10.2020 15:32
+17
Ахахахахахаха! Надо "слуг урода" переименовать в "вырванные из контекста".
показать весь комментарий
29.10.2020 15:35
+13
ЗА УСІ ЦІ ЇХНІ "ВИРВАНІ КОНТЕКСТИ" , ЛЮДИ СКОРО ПОЧНУТЬ ВИРИВАТЬ ЇМ КАДИКИ !!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 1098
показать весь комментарий
29.10.2020 15:32 Ответить
Завтра КСУ проголосует за ликвидацию страны Украина, и присоединении того что осталось к Гондурасу, а вы так и будете губами шлепать...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:34 Ответить
ЗА УСІ ЦІ ЇХНІ "ВИРВАНІ КОНТЕКСТИ" , ЛЮДИ СКОРО ПОЧНУТЬ ВИРИВАТЬ ЇМ КАДИКИ !!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 15:38 Ответить
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 9709
показать весь комментарий
29.10.2020 15:40 Ответить
последние слова последнего порванного народом ЗЕбила будут:
"Вы вырвали меня из контекста..." Шкарлет про попередження ЄС: "Цитування уривків з листа є вирваним з контексту" - Цензор.НЕТ 9286
показать весь комментарий
29.10.2020 15:49 Ответить
Шо, опять?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:32 Ответить
ЗЕдобули разом!
показать весь комментарий
29.10.2020 15:33 Ответить
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 889
показать весь комментарий
29.10.2020 15:34 Ответить
Ахахахахахаха! Надо "слуг урода" переименовать в "вырванные из контекста".
показать весь комментарий
29.10.2020 15:35 Ответить
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 7964
показать весь комментарий
29.10.2020 15:35 Ответить
что у них что то вырывают постоянно Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
29.10.2020 15:41 Ответить
ваш контекст уже разорвали походу,дебилы
показать весь комментарий
29.10.2020 15:43 Ответить
У зеленых это профпатология.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:47 Ответить
«Дежурная» «отмазка» «ЗЕ-дебилов», когда язык работает быстрее мыслей в голове, а их «поймали за язык» - «Мои слова вырваны из контекста!…».
Бедный контекст. Они за год его в клочья порвали, В контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:51 Ответить
Вас этот недоучка научит как читать письма из ЕС.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:44 Ответить
Але Шкет, вибачте, Шкарлет не заперечив. 😁 Просто за зеленою звичкою заявив, що слова "вирвпні з контексту". Це означає, що крім цих слів були й інші. Ото і все. 😁
показать весь комментарий
29.10.2020 15:48 Ответить
Ваш контекст вже давно розірваний на лахміття, немає на що посилатися
показать весь комментарий
29.10.2020 15:51 Ответить
В уряді запевняють, що через рішення Конституційного суду в України не заберуть безвіз з ЄС ,можно ещё и олигархов от всего освободить,но это если народ сильно разозлиться. Шкарлет про попередження ЄС: "Цитування уривків з листа є вирваним з контексту" - Цензор.НЕТ 6282
показать весь комментарий
29.10.2020 15:52 Ответить
українофобський урод та плагіатор,воно вже зробило іспит на знання української мови лише під час вступу на філологічний факльтет,вирваний з контексту,чекає поки йому особисто листа надішлють представники ЄС,чи не багато честі,горбок на рівному місті,вважаючий себе горою
показать весь комментарий
29.10.2020 15:57 Ответить
Про що верзе той недороблений .
показать весь комментарий
29.10.2020 16:16 Ответить
Ви тільки поглянте на харю того урода що воно може вам запронувати
показать весь комментарий
29.10.2020 16:20 Ответить
План Б у разі програшу ОПзезе на місцевих виборах.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:24 Ответить
Вырванный с корнем контекст - визитная карточка ЗЕлядей.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:37 Ответить
- И тогда вам будет стыдно, что будет у вас министр образования без образования...
показать весь комментарий
29.10.2020 16:39 Ответить
 
 