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Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: "Украина не должна возвращаться в прошлое"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы:

Послы стран Большой семерки поддерживают украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине.

Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине. Был достигнут значительный прогресси, Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишина о решении КС: Безвизу с ЕС быть, но судебную реформу нужно довести до логического завершения

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Тому потрібно проводити українізацію.
Наша доля чекає нас на теренах Європи.
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29.10.2020 15:51
+11
Так це не Україна, це Зєлєнскій і його братва. Україна ше своо слва не сказала.
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29.10.2020 15:50
+10
Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури - Петро Порошенко
Руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні. Він також зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція «Європейська Солідарність» готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.
«З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців - найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу», - нагадав Петро Порошенко.
Він розповів про те, що створювати цю систему було дуже непросто. «Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані», - зауважує Порошенко.
«Тепер, коли влада довершує її руйнування, навіть мої опоненти визнають, що побудова цієї інфраструктури була великим досягненням. Прямо як у тій приказці «Тоді йому ціну знаєш, як його втрачаєш», - говорить п'ятий Президент.
«Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп Портнову та іншим адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс Президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала виключно з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу», - перерахував Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.
«Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті - це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи «За майбутнє», неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш, ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський», - переконаний Петро Порошенко.
За його словами, це відбувається, зокрема, через намагання Зеленського убезпечити «Слуг» від претензій з боку антикорупційних органів, для чого треба покласти край їхній незалежності.
«Інша відповідь - глибша. Показово, що до ключових рішень у цьому напрямку дотичні відверто проросійська ОПЗЖ, з якою «Слуги» планують формувати коаліцію не лише на місцях, та олігархічна партія «За майбутнє». Коломойський давно говорить, що Україні слід повернутися до сфери російського впливу. Отже, зрозуміло, чому саме їхні представники є авторами подань. І це вже геополітика», - вважає п'ятий Президент.
Він наголошує: руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, по нашому європейському вибору, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами, суперечить Угоді про асоціацію, підриває довіру.
Такі дії йдуть в розріз з Конституцією України, зокрема реалізації положень щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО - зазначає Порошенко.
«Зрозуміло, що тепер ще під більшу загрозу потрапив безвіз. Навіть українські дипломати в закритому листуванні б'ють на сполох. Нагадаю, Зеленський особисто запевняв, ніби з безвізом - все гаразд. Або свідомо говорив неправду, або навіть не здатен усвідомити глибину проблеми», - зауважує Петро Порошенко.
«Я закликаю наших європейських партнерів не карати усіх українців позбавленням безвізу за гріхи влади. Кого слід карати - це всіх осіб, причетних до руйнації антикорупційної інфраструктури, тотального згортання реформ, гальмування України на шляху до Європи. Хай собі вільно мандрують не до Куршавелю, Монако чи Зальцбурга, а до Ростова, Москви і Магадана», - наголошує п'ятий Президент.
«Щоби якомога швидше виправити ситуацію, я дав завдання народним депутатам від нашої фракції негайно підготувати законопроект, який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора роки і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом, в яку нас занурює організаційно та інтелектуально імпотентна українська влада», - резюмує Петро Порошенко.
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29.10.2020 16:07
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А если тянет назад в жо@у и никак это не изменить.
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29.10.2020 15:50 Ответить
Так це не Україна, це Зєлєнскій і його братва. Україна ше своо слва не сказала.
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29.10.2020 15:50 Ответить
А за зебила , кто интересно голосовал а ? Я помню как тут все орали свинарчуки, термосы, торговля на крови, всех посадит, нас 73% , порохоботы ну и. тд.
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29.10.2020 15:53 Ответить
Ви мене з кимось путаєте. Про зебілів - то не до мене. Моя область до речі єдина, де Порошенко переміг.
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29.10.2020 16:19 Ответить
А я i не казав що ви налажете до тоi бидлоти 73% , i я зi Львова. Так що вибачай вуйко.
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29.10.2020 16:32 Ответить
А зебил не встревожен , как и все его избиратели им термос по хер.
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29.10.2020 15:50 Ответить
о- встревожено- озабоченіе....- всі ФІО відомі ...всім членам сімей та родин "конституціонщиків" відмовити у ВІЗАХ в ЕС та Новий Світ...- це для початку...
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29.10.2020 15:50 Ответить
Давите зюзю как петю, а то власть портит очередного "правдоруба".
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29.10.2020 15:51 Ответить
Тому потрібно проводити українізацію.
Наша доля чекає нас на теренах Європи.
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29.10.2020 15:51 Ответить
Богдан Хмельницкий - украинец?
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29.10.2020 15:53 Ответить
По-перше - до чого тут Богдан Хмельницький?
По-друге - так, він українець. Народився у Черкаській області, батько - Михайло, мати - Агафія.
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29.10.2020 15:59 Ответить
Єдиний хто її показав, то це ВаЗеленский. Десь так на рівні вікторапьйодиричаянуковича. Той теж борцуном з корупцією був, як і кучма, її татко.
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29.10.2020 16:09 Ответить
Так зюзя не щирый украинец, как эти двоя.
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29.10.2020 16:13 Ответить
Зато янык был щирим.
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29.10.2020 16:18 Ответить
Бо росікий спосіб життя - це корупція.
Треба долучатись до європейських стандартів.
Досить з нас росєйщини.
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29.10.2020 16:39 Ответить
Як державник, а також по матері, етнічно.
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29.10.2020 16:37 Ответить
73% голосовавших за зебила интересно кто ? А за кравчука, яныка, кучму ? Как говорил мне один коммунист церкви 1917 году уничтажали не болхшевики , а хрестиане . Задумайся .
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29.10.2020 16:17 Ответить
Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: "Украина не должна возвращаться в прошлое" - Цензор.НЕТ 8520
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29.10.2020 15:56 Ответить
Украина ещё не вышла из прошлого - коррупция во всех сферах общества просто галлопирует.
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29.10.2020 15:59 Ответить
Так и говорите, что этот КС есть суд по защите коррупции в Украине.
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29.10.2020 16:00 Ответить
Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури - Петро Порошенко
Руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні. Він також зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція «Європейська Солідарність» готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.
«З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців - найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу», - нагадав Петро Порошенко.
Він розповів про те, що створювати цю систему було дуже непросто. «Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані», - зауважує Порошенко.
«Тепер, коли влада довершує її руйнування, навіть мої опоненти визнають, що побудова цієї інфраструктури була великим досягненням. Прямо як у тій приказці «Тоді йому ціну знаєш, як його втрачаєш», - говорить п'ятий Президент.
«Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп Портнову та іншим адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс Президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала виключно з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу», - перерахував Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.
«Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті - це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи «За майбутнє», неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш, ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський», - переконаний Петро Порошенко.
За його словами, це відбувається, зокрема, через намагання Зеленського убезпечити «Слуг» від претензій з боку антикорупційних органів, для чого треба покласти край їхній незалежності.
«Інша відповідь - глибша. Показово, що до ключових рішень у цьому напрямку дотичні відверто проросійська ОПЗЖ, з якою «Слуги» планують формувати коаліцію не лише на місцях, та олігархічна партія «За майбутнє». Коломойський давно говорить, що Україні слід повернутися до сфери російського впливу. Отже, зрозуміло, чому саме їхні представники є авторами подань. І це вже геополітика», - вважає п'ятий Президент.
Він наголошує: руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, по нашому європейському вибору, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами, суперечить Угоді про асоціацію, підриває довіру.
Такі дії йдуть в розріз з Конституцією України, зокрема реалізації положень щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО - зазначає Порошенко.
«Зрозуміло, що тепер ще під більшу загрозу потрапив безвіз. Навіть українські дипломати в закритому листуванні б'ють на сполох. Нагадаю, Зеленський особисто запевняв, ніби з безвізом - все гаразд. Або свідомо говорив неправду, або навіть не здатен усвідомити глибину проблеми», - зауважує Петро Порошенко.
«Я закликаю наших європейських партнерів не карати усіх українців позбавленням безвізу за гріхи влади. Кого слід карати - це всіх осіб, причетних до руйнації антикорупційної інфраструктури, тотального згортання реформ, гальмування України на шляху до Європи. Хай собі вільно мандрують не до Куршавелю, Монако чи Зальцбурга, а до Ростова, Москви і Магадана», - наголошує п'ятий Президент.
«Щоби якомога швидше виправити ситуацію, я дав завдання народним депутатам від нашої фракції негайно підготувати законопроект, який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора роки і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом, в яку нас занурює організаційно та інтелектуально імпотентна українська влада», - резюмує Петро Порошенко.
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29.10.2020 16:07 Ответить
Пусть поднимает свои массы, если считает, что зюзя не чешется.
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29.10.2020 16:15 Ответить
це тільки ви, зебіли, звикли вважати, що "массы можно купить"
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29.10.2020 16:54 Ответить
І кого посадили всі ці антикорупційні "органи" за час свого бурхливого існування?
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29.10.2020 16:57 Ответить
Поки що нікого (ту дрібноту, кого зацапав Луценко на посту Генпрокурора - судили звичайні суди). Але, принаймі щемили крупних корупціонерів. До речі, зараз під судом, саме антикорсудом! - Розенблат з Поляковим, Насіров, Мартиненко (список можна продовжити...), якраз ті, яких розслідували Ситник з Холодницьким. Інша справа, що слідство по іншій крупній рибі зараз по-факту згорнуто (можеш навіть в стрічці новоин цензора прочитати по вовчих суддів, наприклад) - але це же твоя заслуга, 73/43%-ний зебіл PVol 69
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29.10.2020 17:04 Ответить
От не треба обзиватися.
Бо як я пригадаю вибухи на військових складах, які залишили нашу армію практично без ***********, винищення українських патріотів на Майдані, на фронті і в тилу - і що за це ніхто не був покараний, торгівлю з окупантом, обвал курсу гривні, мальдівсько-панамські офшори та відкриття магазинів Рошен по всій Україні під час Іловайська та Зеленопілля - то тобі мало не здасться...
А голосував я за Юльку.
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29.10.2020 17:55 Ответить
Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи: "Україна не повинна повертатися в минуле" - Цензор.НЕТ 6822
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29.10.2020 16:15 Ответить
Что ждать от населения, которые голосуют за слуг. Нормальные выбирают управленцев, которым платят деньги за управление общими для общества делами. 75% - думали, что теперь у них будет прислуга, причем платить ей не надо (все равно нечем). Угнетаемые хотели стать угнетателями. Попались на удочку. Остальные - что делать, если все в одной лодке под названием Украина. Феодально-бюрократическое устройство.
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29.10.2020 16:19 Ответить
В спам,калоед ватный
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29.10.2020 16:33 Ответить
Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи: "Україна не повинна повертатися в минуле" - Цензор.НЕТ 9250
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29.10.2020 16:30 Ответить
Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи: "Україна не повинна повертатися в минуле" - Цензор.НЕТ 487
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29.10.2020 16:33 Ответить
Посли країн G7 ви не маєте бути стурбованими ви маєте говорити правду
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29.10.2020 16:37 Ответить
Вони будуть діяти взаправду. Врешті, вже діють. Будуть потроху безвізу відкушувати...
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29.10.2020 16:58 Ответить
Виходиш отак на сцену, пальто так обома руками в боки - хоба !
І демонструєш свою підтримку антикорупційним органам...
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29.10.2020 16:59 Ответить
Завдяки шпані у вищих ешелонах влади протягом десятиріччя Україна котиться в минуле і буде котитись далі поки народ цю шпану не усуне та не позбавиться повністю впливу кацапії.
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29.10.2020 17:37 Ответить
 
 