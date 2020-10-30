Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: "Украина не должна возвращаться в прошлое"

Послы стран Большой семерки поддерживают украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине.

Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине. Был достигнут значительный прогресси, Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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