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Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский

Президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к оборонной сфере. Он заинтересован в появлении в Украине новых образцов вооружения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последний год Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере.

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"Он (Зеленский. - Ред.) работал в совсем другой сфере, но за этот год стал совсем другим человеком. Из нашего опыта профессионального общения с президентом я вижу, что он абсолютно заинтересован в том, чтобы у нас появлялись новые образцы вооружения, причем в наиболее технологичных отраслях. Он полностью в курсе всей ситуации, которая есть и на предприятиях оборонной промышленности, и в Вооруженных силах. Последние военные учения, которые проводились с его участием, свидетельствуют только о том, что президент вполне ориентируется в ситуации", - сказал Уруский.
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Топ комментарии
+14
Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере
...был дурак сперва круглый, потом квадратный, теперь сферический...
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29.10.2020 15:56
+10
Сцикун музикант, а не військовий експерт

Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 7339
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29.10.2020 15:56
+9
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 3981
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29.10.2020 15:58
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Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере
...был дурак сперва круглый, потом квадратный, теперь сферический...
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29.10.2020 15:56 Ответить
Свинья останется свиньей, хоть ты осыпь ее звездами (с)

Римляни знали толк в пословицах
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29.10.2020 15:59 Ответить
Поки що в ЗСУ не створені війська БПЛА і не відбуваються закупівлі українських БПЛА в українських виробників, немає державного фінансування розробки українських БПЛА! Уруский сам не орієнтується в питаннях оборони, зброї та військових технологій! Заяви про закупки турецьких Байрактарів показують що влада абсолютно не володії ситуацією! Туреччина вже не зможе збирати Байрактари в себе бо їм перестали поставляти комплектуючі і вони самі зараз будуть купляти в України двигуни та станції оптичного спостереження для своїх Байрактарів. То як можна купляти в Туречиини те що вона сама не виробляє а купляє у всіх по світу і в нас також! Навіщо купляти Байрактари а не робити власні розробки БПЛА?
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29.10.2020 16:23 Ответить
...ляшенко, а что по этому поводу думает твой руснявый коллега? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 293
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 2653
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29.10.2020 16:25 Ответить
Військової ситеми зв'язку і передачі даних в нас досі немає, а без цього неможливо передавати відеозображення від БПЛА на штаби і на позиції, без цього неможливо керувати військами он-лайн централізовано, швидко реагуючи на зміну обстановки! В нас немає супутникової системи зв'язку, але ми могли б на базі прив'язних БПЛА організувати високошвидкісну систему передачі інформації на сотні кілометрів і таким чином замістити супутниковий сегмент! Але супутниковий сегмент теж потрібен в майбутньому і потрібно проводити перемовини з Талес Аероспейс про виробництво військових супутників та війскових радіостанцій для ЗСУ і передачу технологій для виробництво рацій на українські радіозаводи! Нічого з цього не відбувається! Що знає сам Урускій про реальну ситуацію в армії та в обороні? Мені здається що Урускій просто недостатньо кваліфікована людина.
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29.10.2020 16:28 Ответить
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 4015 Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 8892
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29.10.2020 16:33 Ответить
Може досить копіпастити?
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29.10.2020 16:33 Ответить
А десь в Інтернеті є схожий текст?
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29.10.2020 16:34 Ответить
...ляшенко, ты уникальный Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 4308 Может, потому тебя пока и не могут вылечить? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 3175
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29.10.2020 16:36 Ответить
Ні і бути не може, це тільки твої знання, та глибокий АНАЛІЗ. Тільки ти володієш вичерпною інформацією з АБСОЛЮТНО усіх питаннь)

Чому ти не соуіл, чому не літаєш?
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29.10.2020 16:39 Ответить
Ви дуже помиляєтесь по поводу кваліфікації Уруського і він це скоро доведе.
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29.10.2020 20:21 Ответить
Це ваша відповідь на мій коментар? Якось не в тему!

Чи, вам захотілося вилізти в перші ряди?

Брись недолугий всезнайка, та вирішувач всесвітніх проблем.
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29.10.2020 16:31 Ответить
Ваш коментар він взагалі був не по темі, але я все ж такі вирішив під ним розмістити свій допис.
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29.10.2020 16:38 Ответить
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 6335 Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 8102
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29.10.2020 16:39 Ответить
Людина дала характеристику зебіляткоові, я додав до характеристики доречне прислів^я.
І тіт вилізло всесвітньо відоме створіння і почало про БПЛА. Це було на 100500% в тему))
Наф
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29.10.2020 16:43 Ответить
Вибачте що заважаю Вам срать на форумі.
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29.10.2020 16:56 Ответить
Гівно в студію!

Не вибачаю.
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29.10.2020 17:04 Ответить
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 2176 Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 5133
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29.10.2020 16:22 Ответить
Потаємне завдання зе-команди - відвернути Україну від Заходу а озброєння то другорядне. Нові зразки озброєнь можуть пригодитися у майбутньому і Х**лу.
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29.10.2020 16:44 Ответить
зе - тупорылый клоун который не способен прочитать документ из 7 листков до конца.
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29.10.2020 15:56 Ответить
а у него сценарии в репризах коротенькие Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 9976.он не привык к 7 страницам.
а партитура на рояле и того короче
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29.10.2020 16:29 Ответить
Сцикун музикант, а не військовий експерт

Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 7339
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29.10.2020 15:56 Ответить
На останньому ЛЯ він просто скінчить, від зАхвату, від самого себе
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29.10.2020 16:01 Ответить
Гнусяве ЗЕРО- повний нуль в усьому!
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29.10.2020 15:57 Ответить
Намерения надо доказывать делами конкретными, а не пустой болтовней
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29.10.2020 15:57 Ответить
Хорошо где он найдет ето вооружение? Запад после позавчерашнего ему не то что оружие он ему даже бабок не даст. А на рашке со смеху ляжут когда он к ним придет с просьбой дать денег для того что бы в нее стрелять.
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29.10.2020 15:58 Ответить
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 3981
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29.10.2020 15:58 Ответить
Чуваки, с таким отношением к своим президентам, вы всех победите.
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29.10.2020 15:59 Ответить
Даже вашего ботоксного карлика? Не может быть
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29.10.2020 16:26 Ответить
Жаль , у нас тис не растёт .
Можно бы было вырастить подразделение лучников с длиным украинским луком .
Лет через 50 ...
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29.10.2020 15:59 Ответить
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 7236Ще одна фаворитка Зеро! Така ж тупа але нахабна!
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29.10.2020 15:59 Ответить
Может быть , котофракты нас спасут ?
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29.10.2020 16:01 Ответить
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 2671
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29.10.2020 16:01 Ответить
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 6052
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29.10.2020 16:01 Ответить
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 5284
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29.10.2020 16:03 Ответить
50 Байрактаров из Турции придут вовремя,Эрдоган убедил Зелю кое в чем после визита в Анкару...,остальное вам знать не обязательно...
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29.10.2020 16:03 Ответить
Ну придут. И что дальше?
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29.10.2020 16:10 Ответить
Прилетят?
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29.10.2020 16:27 Ответить
При зеленых человечках ракетная программа слита в утиль, патронный завод и завод боеприпасов слиты в утиль. Солдаты начали питаться по старой системе. Солдаты теперь бесправные мишени для российской армии.

А "зеленые человечки" врут как на россии.
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29.10.2020 16:04 Ответить
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 826
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29.10.2020 16:13 Ответить
Че то мне ссыкотно!
На ВР зеля заявил что заинтересован в борьбе с коррупцией - КС отменяет "всю борьбу"!
Теперь оно заявляет о новом вооружении!
Не удивлюсь если все деньги на армию скоро пойдут на дороги!

Я уже молчу о полной жопе во всех делах которые оно взяло под личный контроль!
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29.10.2020 16:19 Ответить
Та отож, як дихне, так і збреше. Іноді хтось з його оточення ляпне правду і потім схеменеться. Як Шмигаль, який сказав, що пенсій скоро не буде Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 2501
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29.10.2020 16:29 Ответить
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1552
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29.10.2020 16:21 Ответить
І тим не меньш за півтора роки на ракетне озброєння не виділив жодної копійчини. Дороги він будує. Для окупантів дороги?
Зєля, як і Пєця, не каже і слова правди. Іноді здається, що це одна і та сама людина.
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29.10.2020 16:26 Ответить
Оце так підлизав.Красунчик)))
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29.10.2020 16:29 Ответить
зеленский закрыл павлоградский завод, производители нептуна, гром2, ольхи, не получили ни копейки из бюджета в этом году. Что этот урод уруский несет, если слова зеленого наркомана ничего не имеют общего с реальность?!
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29.10.2020 16:29 Ответить
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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29.10.2020 16:31 Ответить
все казлы и ******** одна Юля хорошая . я правильно донес твою мысль ? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 6311
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29.10.2020 16:38 Ответить
тю . а что в имени Юля запретного ? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1495
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29.10.2020 17:01 Ответить
Я теж так думав
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29.10.2020 18:29 Ответить
Не всі казли. Наприклад ти - віслюк.
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29.10.2020 18:28 Ответить
Иванко ты шо обиделся ? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 4409
ну не дуйся Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 5516
а то сердце станет . кто тогда бабу Юлю на Цензоре защитит . ты тут один такой невменяемый Дон Кихот остался Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1377
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29.10.2020 19:24 Ответить
Чмо знову обкурилося
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29.10.2020 16:31 Ответить
Он разбирается в вооружении, как свинья в апельсинах! Тоже мне, знаток-четырежды откосивший!
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29.10.2020 16:32 Ответить
Когось із президентів так облизували? Що стало з Україною за такий короткий час? Чи вона нарешті стала сама собою, а весь час намагалась бути більш-менш пристойною країною? Соромно.
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29.10.2020 16:36 Ответить
Этот товарищ Урусский уже имеет опыл пиления бабла в Национальном космическом агентстве...
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29.10.2020 16:38 Ответить
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1970
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29.10.2020 16:41 Ответить
Что может знать об Армии дезертир ? Пусть попробует намотать портянки,

хотя их уже нет, но потренируется.
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29.10.2020 16:48 Ответить
Ситуация в ракетостроительной отрасли , прежде всего , в КБ "Южное" , покажет , прав ли Урусский.
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29.10.2020 16:48 Ответить
это после олимпиады и ракеты или до
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29.10.2020 16:54 Ответить
Образцов?
Нужно современное действующее оружие, под принятую в стране тактику ведения войны!
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29.10.2020 17:28 Ответить
Так заинтересован, так заинтересован, что ни одного нового вооружения не разрабатывается, оборонзаказ на этот год полностью провален! Вредители!
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29.10.2020 23:31 Ответить
 
 