Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский

Президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к оборонной сфере. Он заинтересован в появлении в Украине новых образцов вооружения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последний год Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере.

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"Он (Зеленский. - Ред.) работал в совсем другой сфере, но за этот год стал совсем другим человеком. Из нашего опыта профессионального общения с президентом я вижу, что он абсолютно заинтересован в том, чтобы у нас появлялись новые образцы вооружения, причем в наиболее технологичных отраслях. Он полностью в курсе всей ситуации, которая есть и на предприятиях оборонной промышленности, и в Вооруженных силах. Последние военные учения, которые проводились с его участием, свидетельствуют только о том, что президент вполне ориентируется в ситуации", - сказал Уруский.