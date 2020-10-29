Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к оборонной сфере. Он заинтересован в появлении в Украине новых образцов вооружения.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за последний год Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере.
"Он (Зеленский. - Ред.) работал в совсем другой сфере, но за этот год стал совсем другим человеком. Из нашего опыта профессионального общения с президентом я вижу, что он абсолютно заинтересован в том, чтобы у нас появлялись новые образцы вооружения, причем в наиболее технологичных отраслях. Он полностью в курсе всей ситуации, которая есть и на предприятиях оборонной промышленности, и в Вооруженных силах. Последние военные учения, которые проводились с его участием, свидетельствуют только о том, что президент вполне ориентируется в ситуации", - сказал Уруский.
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...был дурак сперва круглый, потом квадратный, теперь сферический...
Римляни знали толк в пословицах
Чому ти не соуіл, чому не літаєш?
Чи, вам захотілося вилізти в перші ряди?
Брись недолугий всезнайка, та вирішувач всесвітніх проблем.
І тіт вилізло всесвітньо відоме створіння і почало про БПЛА. Це було на 100500% в тему))
Наф
Не вибачаю.
а партитура на рояле и того короче
Можно бы было вырастить подразделение лучников с длиным украинским луком .
Лет через 50 ...
А "зеленые человечки" врут как на россии.
На ВР зеля заявил что заинтересован в борьбе с коррупцией - КС отменяет "всю борьбу"!
Теперь оно заявляет о новом вооружении!
Не удивлюсь если все деньги на армию скоро пойдут на дороги!
Я уже молчу о полной жопе во всех делах которые оно взяло под личный контроль!
Зєля, як і Пєця, не каже і слова правди. Іноді здається, що це одна і та сама людина.
Зєлю геть. Дострокові.
ну не дуйся
а то сердце станет . кто тогда бабу Юлю на Цензоре защитит . ты тут один такой невменяемый Дон Кихот остался
хотя их уже нет, но потренируется.
Президент Володимир Зеленський назвав український ракетний комплекс "Вільха-М" "реактивною системою залпового вогню", а реактивний снаряд "Тайфун", призначений для озброєння РСЗВ "Град", "Верба" та "Берест", - "системою"
Воно нічого не знає і вчитись не бажає... Воно йому не цікаве... Йому би кокс, шаурму та поржати...
Нужно современное действующее оружие, под принятую в стране тактику ведения войны!