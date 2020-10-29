В комитет ВР поступило срочное заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме
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В парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства официально поступил срочный общий вывод Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по законопроекту №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВР.
Вывод был принят на онлайн-заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8-9 октября 2020 года. Документ касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики по референдумам, разработанному Венецианской комиссией и поддержанному уставными органами Совета Европы, а также Копенгагенским документом ОБСЕ 1990г.
Отмечается, что в заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине.
При подготовке законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум ко второму чтению комитет на своем заседании рассмотрел замечания и предложения, поступившие от субъектов права законодательной инициативы, в том числе и те, которые были направлены на реализацию отдельных рекомендаций, высказанных в предварительно предоставленном комитету совместном заключении Венецианской комиссии. По результатам рассмотрения этого законопроекта во втором чтении комитетом принято решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона №3612.
Однако учитывая предоставление выводы Венецианской комиссии и профильного Бюро ОБСЕ, а также замечания Главного юридического управления Аппарата Рады, документ на данный момент дорабатывается с учетом вышеупомянутых предложений.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.
Пожалуйста, подождите...
1. Пошел на...
2. Пошел в...
3. Пошел к...
Кто "на", "в" и "к" пошёл?
Результаты разные.
НоТоп Ган в данном случае говорил о всенародном волеизъявлении по поводу одного человека - "в", "на" или "к".
И я ему ответил.
Правильно делаешь.
И никогда не отвечаю от имени народа.
В отличии от вас я всегда спрашиваю и отвечаю исключительно от своего имени.
Решение народа Украины воспринимаю спокойно, нравится оно мне или нет.
И не вожу хороводы под ОП и судами.
Боишься собственного народа?
Не манипулируй.
Тому я проти референдумів під час війни, ще й за брехливої прокацапської влади маніпуляторів.
Отвечать будем "Да" или "Нет".
Какой анализ при этом нужен?
Нужен только честный подсчёт голосов.
P.S.
От бумажного голосования пора уходить.
Не хотите ли вы чегото там?
Не считаете ли вы правильным то то и то-то?
И два ответа "Да" и "Нет"
И что?
Пример: Хотите в НАТО?
Ответ - Да или Нет.
Большинством голосов принимается решение.
Дурака из себя не строй.
Референдум не наше ноу-хау.
Они давно работают в других странах.
Ты из себя дурака не строишь.
Если ты бестолковый, я здесь при чём?
Как по мне, пока в Киеве на появится площадь согласия никаких сдвигов не будет.
Не верите? А поробуйте сформулировать хоть один осмысленный вопрос для референдума!
Хотите ли вы увеличения зарплат и пенсий?
Хотите ли вы порто-франко на Донбассе?
Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию, которых вы никогда не прочитаете?
2. Хочете не платити комуналку?
3. Хочете, щоб президентом не можна було обрати ідіота?
4. Хочете, щоб ЗП була як у Норвегії?
5. Хочете стати частиною великої Росії, і щоб ваш син не загинув на війні?
6. Хочете, щоб президенти їздили лише на велосипедах?
7. Хочете, щоб не було Верховної Ради і всі закони приймалися референдумами?
8. Хочете, щоб на пенсію можна було виходити з 25 років?
9. Хочете, щоб у школах не викладали важких для дітей предметів?
10. Хочете, щоб людям з ЗП вище середньої дозволено було жити лише в селі?
і т.д.
Які будуть відповіді, нелегко здогадатися.
А когда приходит 30 % избирателей и их "голосами" размахивают , как флагом победы - вот тут вся опасность этих референдумов .
Хочете на пенсію з 25 років?
Хочете ЗП 4000 доларів?
і т.д.
Демократія не для ідіотів!