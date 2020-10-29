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Венецианская комиссия (423) ВР (28728) референдум (1495)

В комитет ВР поступило срочное заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В комитет ВР поступило срочное заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

В парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства официально поступил срочный общий вывод Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по законопроекту №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВР.

Вывод был принят на онлайн-заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8-9 октября 2020 года. Документ касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики по референдумам, разработанному Венецианской комиссией и поддержанному уставными органами Совета Европы, а также Копенгагенским документом ОБСЕ 1990г.

Отмечается, что в заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине.

При подготовке законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум ко второму чтению комитет на своем заседании рассмотрел замечания и предложения, поступившие от субъектов права законодательной инициативы, в том числе и те, которые были направлены на реализацию отдельных рекомендаций, высказанных в предварительно предоставленном комитету совместном заключении Венецианской комиссии. По результатам рассмотрения этого законопроекта во втором чтении комитетом принято решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона №3612.

Однако учитывая предоставление выводы Венецианской комиссии и профильного Бюро ОБСЕ, а также замечания Главного юридического управления Аппарата Рады, документ на данный момент дорабатывается с учетом вышеупомянутых предложений.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.
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Топ комментарии
+6
Пяти??? В комитет ВР поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме - Цензор.НЕТ 1499
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29.10.2020 16:07
+5
Шо референдити плануєте?
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29.10.2020 16:14
+5
Людей, не боюсь. Таких маніпуляторів, як ти, плісняві чи кацапи, теж не боюсь, гидую. То з якого переляку ти мені ставиш питання від імені народу? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 8591
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29.10.2020 16:36
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Правила форума Совет форумчан
Давно пора вже провести референдум з ключових питань.
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29.10.2020 16:04 Ответить
Пяти??? В комитет ВР поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме - Цензор.НЕТ 1499
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29.10.2020 16:07 Ответить
Раб, тебе референдум никчему.
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29.10.2020 16:10 Ответить
Шо референдити плануєте?
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29.10.2020 16:14 Ответить
...основной, он же единственный, вопрос - куда идти оманскому ослу До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 3217 И три предложенных направления:
1. Пошел на...
2. Пошел в...
3. Пошел к... До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 1949
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29.10.2020 16:20 Ответить
И каков был ответ на последних президентских выборах? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 2818
Кто "на", "в" и "к" пошёл?
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29.10.2020 16:21 Ответить
А на останніх місцевих? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 715
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29.10.2020 16:25 Ответить
На местах выбрали тех, кому доверяют.
Результаты разные.
НоТоп Ган в данном случае говорил о всенародном волеизъявлении по поводу одного человека - "в", "на" или "к".
И я ему ответил.
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29.10.2020 16:29 Ответить
Боишься собственного народа? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 4693
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29.10.2020 16:20 Ответить
З якого переляку ви- народ? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 9468
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29.10.2020 16:23 Ответить
Значит боишься. До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 7827
Правильно делаешь.
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29.10.2020 16:25 Ответить
Людей, не боюсь. Таких маніпуляторів, як ти, плісняві чи кацапи, теж не боюсь, гидую. То з якого переляку ти мені ставиш питання від імені народу? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 8591
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29.10.2020 16:36 Ответить
Я тебе вопросы от имени народа не ставлю.
И никогда не отвечаю от имени народа.
В отличии от вас я всегда спрашиваю и отвечаю исключительно от своего имени.
Решение народа Украины воспринимаю спокойно, нравится оно мне или нет.
И не вожу хороводы под ОП и судами.
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29.10.2020 16:43 Ответить
Вольф Ларсен

Боишься собственного народа?
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29.10.2020 16:45 Ответить
И что здесь от имени народа?
Не манипулируй.
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29.10.2020 16:48 Ответить
Земля. Приватизация АЭС и железной дороги. Возврат облгазов в гос.структуру. Зеленая энергетика, чтобы псевдоинвесторы заткнулись. Дофига и больше, чтобы развязать руки действительному реформатору. И по судам с полицией.
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29.10.2020 16:34 Ответить
На президентських виборах прокацапські політтехнологи надихнули людей серед двох граф "ЗА", проголосувати за третю, неіснуючу графу "ПРОТИ".
Тому я проти референдумів під час війни, ще й за брехливої прокацапської влади маніпуляторів.
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29.10.2020 16:41 Ответить
для чего?ты шо,кушить не можешь - так референдума ждешь? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 9470
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29.10.2020 16:13 Ответить
Закон о референдуме это хорошо, но... главное кто будет формулировать вопросы и как анализировать ответы. Мало народ голосовал? А результаты всё хуже и хуже. Народ этого хочет? Нет. Просто его никто и нигде не слушает.
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29.10.2020 16:12 Ответить
как вопросы задаются-так они и отвечаются...если их комики задают-получат анекдотичные ответы
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29.10.2020 16:14 Ответить
Формулировать будет тот, кто будет спрашивать.
Отвечать будем "Да" или "Нет".
Какой анализ при этом нужен?
Нужен только честный подсчёт голосов.
P.S.
От бумажного голосования пора уходить.
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29.10.2020 16:18 Ответить
Гы. До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 7073 Ну например такой вопрос:
Не хотите ли вы чегото там?
Не считаете ли вы правильным то то и то-то?
И два ответа "Да" и "Нет"
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29.10.2020 16:27 Ответить
Ну?
И что?
Пример: Хотите в НАТО?
Ответ - Да или Нет.
Большинством голосов принимается решение.
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29.10.2020 16:32 Ответить
Хочете відмінити всі податки? Яка буде відповідь, зебіле?
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29.10.2020 16:46 Ответить
При принятии Закона о Референдуме прописываются сферы, по которым опрос проводится не может.
Дурака из себя не строй.
Референдум не наше ноу-хау.
Они давно работают в других странах.
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29.10.2020 16:50 Ответить
Не коси під дурника. Чому про податки не може проводитися, а про НАТО, наркотики та вільні економічні зони може?
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29.10.2020 17:05 Ответить
Всё ясно.
Ты из себя дурака не строишь. До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 4310
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29.10.2020 17:08 Ответить
Тобто відповісти не можеш. Очікувано.
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29.10.2020 17:23 Ответить
Я ж тебе выше уже всё написал.
Если ты бестолковый, я здесь при чём?
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29.10.2020 17:25 Ответить
Именно это будет в Законе. Кто будет формулировать вопросы и как анализировать ответы.
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29.10.2020 16:38 Ответить
Просто его никто и нигде не слушает.

Как по мне, пока в Киеве на появится площадь согласия никаких сдвигов не будет.
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29.10.2020 17:29 Ответить
Вы - идиоты!
Не верите? А поробуйте сформулировать хоть один осмысленный вопрос для референдума!
Хотите ли вы увеличения зарплат и пенсий?
Хотите ли вы порто-франко на Донбассе?
Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию, которых вы никогда не прочитаете?
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29.10.2020 16:26 Ответить
Хотите, чтобы высокая зарплата в госструктуре не превышала 30-кратно минимальную?
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29.10.2020 16:37 Ответить
1. Хочете, щоб рак лікували дешевими і якісними вітчизняними препаратами замість дорогих імпортних?
2. Хочете не платити комуналку?
3. Хочете, щоб президентом не можна було обрати ідіота?
4. Хочете, щоб ЗП була як у Норвегії?
5. Хочете стати частиною великої Росії, і щоб ваш син не загинув на війні?
6. Хочете, щоб президенти їздили лише на велосипедах?
7. Хочете, щоб не було Верховної Ради і всі закони приймалися референдумами?
8. Хочете, щоб на пенсію можна було виходити з 25 років?
9. Хочете, щоб у школах не викладали важких для дітей предметів?
10. Хочете, щоб людям з ЗП вище середньої дозволено було жити лише в селі?
і т.д.
Які будуть відповіді, нелегко здогадатися.
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29.10.2020 16:57 Ответить
Фигня вопрос! Правильно он завучит так: "Вы хотите, чтобы зарплата всех чиновников не была выше 5 минимальных окладов?"
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29.10.2020 17:06 Ответить
О, да! Честно подсчитывать мы умеем! Гляди-ка, 4 дня уже считают, не пьют-не едят, не устают протоколы переписывать! А если и на референдуме будет подсчет такой же степени "честности", то нафиг он нужен от слова ВЗАГАЛІ! Крым уже успешно посчитали, не хватит ли? ПУСТЬ НАРОДНОЕ ВЕЧЕ РЕШАЕТ!
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29.10.2020 16:30 Ответить
При Порошенко такого не было.
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29.10.2020 16:31 Ответить
Судя по комментам, его плебсу референдум нафиг нужен.
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29.10.2020 16:40 Ответить
поэтому при Поршенко такого не было. Он плевал на мнение народа.
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29.10.2020 16:44 Ответить
Мнение народа, который во время войны выбирает клоуна на поводке у олигархов?
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29.10.2020 19:22 Ответить
Почему-то нет доверия нынешней власти иначе почему "поступил срочный (!) общий вывод Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по законопроекту №3612 "О народовластии " В связи ч чем срочность? Новость изложена не совсем понятно "Отмечается, что в заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине."в чьем заключении? Или речь о законопроекте.?
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29.10.2020 16:41 Ответить
Учитывать результаты опроса можно только при явке на референдум не меньше 80 % - тогда это будет хотя-бы приблизительно правда .
А когда приходит 30 % избирателей и их "голосами" размахивают , как флагом победы - вот тут вся опасность этих референдумов .
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29.10.2020 16:50 Ответить
Якщо той, хто придумуватиме питання, ворог держави, то він легко придумає такі питання, заради яких прийдуть і 80%, і 99%.
Хочете на пенсію з 25 років?

Хочете ЗП 4000 доларів?
і т.д.
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29.10.2020 17:26 Ответить
Интересно почему само ЗАКЛЮЧЕНИЕ этой комиссии не обнародовали, не потому ли что в нем этот законопроект от зеленых врагов народа раскритикован в пух и прах?
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29.10.2020 17:18 Ответить
Зелені потвори скидають з себе відповідальність.
Демократія не для ідіотів!
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29.10.2020 19:17 Ответить
 
 