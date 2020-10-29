Штаб кандидата от "Слуги народа" заявляет о нарушениях на выборах в Кривом Роге

В Кривом Роге зафиксированы нарушения и вмешательства в избирательный процесс.

Об этом заявляют в штабе кандидата на должность городского главы Дмитрия Шевчика, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в городе подано около полусотни заявлений о необходимости пересчета бюллетеней, так как изначально подсчет голосов проводился с ошибками.

Также в штабе заявляют, что зафиксировано много исправлений в документации и повреждения боксов. Кроме того, у Шевчика заявляют о незаконном вмешательстве в работу одной из районных ТИК.

"Был выявлен факт, что во время заседания территориальной избирательной комиссии Металлургического районного в городе совета кандидат в депутаты Павел Гивель указывал главе и ее заместителю касательно принятия решения согласно действительности или недействительности бюллетеней. Тем самым, его действия расцениваются как прямые вмешательства в выборы", - заявил Богдан Двирный, один из наблюдателей от кандидата на должность городского главы Кривого Рога Дмитрия Шевчика.

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В штабе кандидата заявляют о вмешательство в избирательный процесс со стороны Гивеля.

"Мы считаем, что это идет вмешательство в избирательный процесс. Это конфликт интересов, когда заинтересованное лицо, которое избирается, в ручном режиме управляет территориальной избирательной комиссией. Соответственно, мы обратились в полицию, сейчас они нас там ждут, будем писать соответствующее заявление на членов комиссии", - сказал представитель штаба Дмитрия Шевчика Евгений Ковалев.

В свою очередь, Павел Гивель отверг обвинения, при этом заявив, что "имеет право" наблюдать за ходом приема избирательной документации.

"Что значит "вмешиваться в процесс"? Я являюсь участником процесса. Я не мешаю работе комиссии, я имею право наблюдать за ходом приема избирательной документации. И я это делаю. То есть пользуюсь своим законным правом иметь возможность наблюдать за всеми процессами", - заявил он.

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В штабе Дмитрия Шевчика также заявляют, что нарушения со стороны оппонентов фиксировали еще до дня выборов. Речь идет о попытке помешать предвыборной агитации.

"У нас появилось оперативное видео, где видно, как тот же кандидат от "Блока Вилкула" Гивель на своем автомобиле "Лэнд Крузер" подъезжает к нашему штабу. Заведомо, зная, что этот штаб используется, как склад для хранения агитационного материала, и максимально близко, умышленно, подпирая дверь, что туда невозможно было зайти. Делают они это за два днядо конца избирательного процесса, тем самым нарушают право Шевчика Дмитрия Владимировича быть выбранным", - резюмирует Евгений Ковалев.

Как сообщают в штабе, по факту препятствования агитации начато уголовное производство.