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Новости Политика Украины
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Кулеба рассказал ЕС и НАТО о вмешательстве Венгрии в местные выборы в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба рассказал ЕС и НАТО о вмешательстве Венгрии в местные выборы в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил представителям Европейского союза и НАТО о действиях венгерских чиновников во время местных выборов 25 октября.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга 29 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Кулеба напомнил, что в ответ на незаконную агитацию Киев запретил въезд двум венгерским дипломатам.

"В дипломатии запрет на въезд, еще и для чиновника другой страны - это более чем жесткий шаг. Это был обмен первыми голами. Обмен вторыми голами состоялся в том, что мой коллега (глава МИД Венгрии. - Ред.) Петер Сийярто сделал эти заявления о европейской и евроатлантической интеграции Украины. Я проинформировал наших коллег в Европейском союзе и в НАТО о поведении Венгрии. Я считаю, что вмешательство во внутренние дела дружественной соседней страны не подходит почтенном члену таких организаций, как ЕС и НАТО. Поэтому 2:2, игра завершается, но турнир продолжается", - заявил он.

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Кулеба отметил, что Киев и Будапешт долгое время работали над восстановлением доверия в своих отношениях. По его словам, страны достигли определенного прогресса: Венгрия не ветировала предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей в НАТО, а также оказала помощь в борьбе с пандемией коронавируса на Закарпатье.

"Но потом мы зашли в процесс местных выборов и, к сожалению, наши венгерские коллеги решили немножко поагитировать за венгерскую партию в Закарпатье на этих выборах. В соответствии с законодательством Украины, подобная агитация запрещена категорически, без исключений. Мы неоднократно, когда фиксировали факты такой агитации, предупреждали венгерских коллег воздерживаться от таких шагов в дальнейшем, к сожалению, нас не услышали. Квинтэссенцией всего этого процесса стал день голосования, когда чиновники прибегли к прямой агитации в день выборов и этим нарушили украинское законодательство", - сказал министр.

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Тем не менее, отметил он, Киев готов к дальнейшему диалогу с соседним государством при условии взаимного уважения.

"Несмотря на этот вопиющий случай, дипломатия - это игра в долгую, и мы готовы двигаться дальше в отношениях с Венгрией, в решении проблем, которые есть. Но исключительно на основе принципов взаимного уважения и с уважением к национальным интересам страны. Те же, кто хотят продолжать это состояние ссоры между соседними странами, находятся по другую сторону баррикад, и мы будем решительно противодействовать любым попыткам подорвать украинский суверенитет и игнорировать украинские интересы", - утверждает Кулеба.

Читайте также: Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба

Напомним, глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.

МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.

В ответ глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Пожаловался, а не рассказал. Кулеба рассказал ЕС и НАТО о вмешательстве Венгрии в местные выборы в Украине - Цензор.НЕТ 4206
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29.10.2020 16:34 Ответить
Почему так ? Не нравится жить в Украине ? Тогда валите в Венгрию . У нас уже есть Донбасс и Крым . Хватит .
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29.10.2020 16:34 Ответить
Партия Венгров Украины зарегистрирована.
За неё голосуют на местных выборах.
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29.10.2020 16:37 Ответить
И шо ???? Кулеба рассказал ЕС и НАТО о вмешательстве Венгрии в местные выборы в Украине - Цензор.НЕТ 5404
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29.10.2020 16:39 Ответить
Дуже багато поблажок було для мад'ярів, прапори свої повивішували - ладно, поліцію свою зробили и навіть одяг був інший - теж ладно, на мові своїй писали, вели документацію - теж хай буде. От і вилізли на голову Україні і ноги звісили. Пора гайки прикрутити, бо Закарпаття - це не угорська земля, а українська.
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29.10.2020 16:40 Ответить
10:2, а не 2:2. Ви, дебіли створили мадярський етнічний район у нас в області, те, про що мадяри могли тільки мріяти, так що "не шановні" 10, а не 2...
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29.10.2020 16:44 Ответить
доносчику - первый кнут Кулеба розповів ЄС і НАТО про втручання Угорщини в місцеві вибори в Україні - Цензор.НЕТ 4230 Кулеба розповів ЄС і НАТО про втручання Угорщини в місцеві вибори в Україні - Цензор.НЕТ 4230 Кулеба розповів ЄС і НАТО про втручання Угорщини в місцеві вибори в Україні - Цензор.НЕТ 4230
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29.10.2020 16:52 Ответить
Угорці провокують Україну. Треба їхні хотєлкі ігнорувати. Від мадярського блокування нічого не залежить : Франція та Німеччина прикриваються цим, приховують своє небажання приймати Україну в НАТО. Треба орієнтуватися на США, Сполучене Королівство та Канаду, на англо-мовні країни, це буде певніше ніж НАТО.
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29.10.2020 18:13 Ответить
Ничего удивительного - угры ментально близки кацапам.
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29.10.2020 21:01 Ответить
 
 