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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Верещук (470)

"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидат на должность киевского городского главы от партии "Слуга народа" Ирина Верещук потратила на избирательную кампанию 25 млн грн. Ее траты - наибольшие среди 8 из 20 кандидатов, которые отчитались о своих расходах на избирательную кампанию.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники "ОПОРЫ" проанализировали отчеты кандидатов, опубликованные на сайте Киевской городской ТИК. Пока свои траты на избирательную кампанию там обнародовали 8 из 20 экс-претендентов на должность мэра - Александр Попов, Ирина Верещук, Сергей Притула, Андрей Пальчевский, Николай Томенко, Сергей Гусовский, Егор Фирсов и Михаил Поживанов.

Верещук потратила на кампанию 22 миллионов 143 тысяч 753 гривен. Из них 95,7 тысячи гривен – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 миллионов гривен – использование СМИ, 1,3 миллиона гривен – на размещение материалов предвыборной агитации в интернете и 5,7 миллиона – на наружную рекламу.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом. ВИДЕО

Кандидат от "Голоса" Сергей Притула использовал на кампанию 13 миллионов 352 тысячи 594 гривен.

Андрей Пальчевский от политической партии "Победа Пальчевского" потратил 2 миллиона 577 тысяч 879 гривен.

Кандидат от партии "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" Николай Томенко использовал на предвыборную кампанию 414 тысяч 894 гривны.

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Михаил Поживанов (Радикальная партии Олега Ляшко) потратил на свою рекламу 282 тысячи 300 гривен, Сергей Гусовский (политическая партия "За будущее") – 250 тысяч гривен, Александр Попов – 157 тысяч 652 гривны.

Кандидат от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов отчитался, что на счет избирательного фонда кандидата не поступало средств, поэтому не было и расходов. При этом "ОПОРА" фиксировала рекламу со страницы Фирсова в Facebook, рекламу кандидата оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался, и в течение 5 сентября – 12 октября эти расходы составили более 1900 долларов за 92 рекламных сообщения.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Зебилы знатно обделались на этих выборах... дальше будет хуже. Для них.
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29.10.2020 16:47
+15
"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1892
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29.10.2020 17:05
+14
Эх, Верещук-Верещук, потратила такие баблищи и пролетела! Правда, феерически, с зеленым зонтом в Киеве еще никто не пролетал!
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29.10.2020 16:49
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Зебилы знатно обделались на этих выборах... дальше будет хуже. Для них.
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29.10.2020 16:47 Ответить
Ни хаясе ЗОНТИК ?!
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29.10.2020 16:48 Ответить
Так в фб постоянно ее рожа была в рекламе. Только не помогло это этим...
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29.10.2020 16:50 Ответить
Я також в ****! Гроші пущені на вітер зав зонтиком. А скільком хворим дітям, чи покаліченим воїнам могли б допомогти ві лікуванні.
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29.10.2020 17:14 Ответить
Так это мужик на фото из этой копилки, с прорезью снизу, деньги трусит? "Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8959
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29.10.2020 16:48 Ответить
Божью росу ловит, ну и денюжку трусит само собой.
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29.10.2020 16:53 Ответить
то он золотой дождь так добывает )
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29.10.2020 16:57 Ответить
Та Трамп його доб*є за це!
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29.10.2020 17:18 Ответить
Сивочолий відслюнявив декілька мільйонів мериканських рублів, і йому це теж не надто допомогло.
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29.10.2020 16:49 Ответить
Эх, Верещук-Верещук, потратила такие баблищи и пролетела! Правда, феерически, с зеленым зонтом в Киеве еще никто не пролетал!
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29.10.2020 16:49 Ответить
Ніфігасє в неї тумбочка
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29.10.2020 16:50 Ответить
А може губи?
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29.10.2020 17:16 Ответить
ну так никто не считал неофициальные траты от спонсоров разных "смотрящих", у нас это практически невозможно, Пальчевский обвешал всю Украину бигмордами, это уже миллионы не гривен
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29.10.2020 16:51 Ответить
Дуже дорога парасоля. "Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 9992
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29.10.2020 16:57 Ответить
Жлобиха-западенка, никаких шансов в Киеве не имела. Продали Кличку за 200 мильёнов, и отмыли 20. Очень доходные выборы для зе-плесени, можно год нажыратся и обкуриватся в Велюре всем кодлом.
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29.10.2020 16:57 Ответить
стільки коштів марно витратили на ще одну плісняву корабельную сосну, хоча потім цю нестачу з бюджету швидко покриють
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29.10.2020 17:02 Ответить
"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4845
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29.10.2020 17:04 Ответить
Ну так сосны ж сосали нипадетски...
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29.10.2020 17:21 Ответить
"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1892
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29.10.2020 17:05 Ответить
представляете на какие откаты она рассчитывала ?!
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29.10.2020 17:14 Ответить
лучше бы детям на лечение отдала, курица летающая..
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29.10.2020 17:21 Ответить
На фото "Кацапульта на Раву-Руську, крупним калібром, товсь, плі!"
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29.10.2020 17:23 Ответить
Самоуверенная дура.
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29.10.2020 17:36 Ответить
771 000 долларов.. вопрос, откуда у бывшего мэра Рава-руской такие деньги?
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29.10.2020 17:40 Ответить
Ну, может просто насосала...
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29.10.2020 18:01 Ответить
Там достойных были Кучеренко и Притула, остальные воры голодранцы и профессиональные трепачи. А бабки Верещук надо было передать Надежде Савченко на приданое, она ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК.
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29.10.2020 17:46 Ответить
Невже витратила все,що наслюсарила у Раві-Руській? чи щось залишилось?
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29.10.2020 17:50 Ответить
Во стерва, как рвётся к власти, но как всегда, получила хрен в оппу. "Слуга народу" Верещук витратила на виборчу кампанію 22 млн грн, це більше, ніж інші кандидати на посаду мера Києва, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2927
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29.10.2020 17:59 Ответить
Прийдеться продавать квартири і машини... Ті, хто їй дав ці 22 млн., їх з неї "виб"ють" до копійки...
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29.10.2020 18:13 Ответить
А де вони гроші взяли на виборчу діяльність ?
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29.10.2020 18:17 Ответить
Де, де - вкрали у нас, де ж іще.
Так феєрично профукати свої їм було б шкода.
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29.10.2020 18:21 Ответить
сосна палубная
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29.10.2020 18:37 Ответить
Сосна - это соска?
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30.10.2020 03:11 Ответить
насмоктало
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29.10.2020 18:51 Ответить
когда их будут вешать на билбодах без суда пфф 22 млн насосет за 10000 лет
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29.10.2020 18:59 Ответить
Де Кличко вообще мужик во! По сравнению с этой шушерой. Ну тупил сначала, с кем не бывает. А тут поменяйте его на эту курицу, так пока она сперва не "накушается" для города что то делать не начнет. Потому и во Львове Андрюшу никто не трогает, он уже сыт и делится. "Не правильно вы бутерброды едите".
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29.10.2020 20:19 Ответить
Развели лохов на деньги. Не успели "заработать на Зелёной волне", и развели их, на бабло, на предвыборные компании.
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30.10.2020 03:10 Ответить
Им всем Беня дал на избирательные кампании.
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30.10.2020 15:56 Ответить
 
 