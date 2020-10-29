"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА"

Кандидат на должность киевского городского главы от партии "Слуга народа" Ирина Верещук потратила на избирательную кампанию 25 млн грн. Ее траты - наибольшие среди 8 из 20 кандидатов, которые отчитались о своих расходах на избирательную кампанию.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники "ОПОРЫ" проанализировали отчеты кандидатов, опубликованные на сайте Киевской городской ТИК. Пока свои траты на избирательную кампанию там обнародовали 8 из 20 экс-претендентов на должность мэра - Александр Попов, Ирина Верещук, Сергей Притула, Андрей Пальчевский, Николай Томенко, Сергей Гусовский, Егор Фирсов и Михаил Поживанов.

Верещук потратила на кампанию 22 миллионов 143 тысяч 753 гривен. Из них 95,7 тысячи гривен – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 миллионов гривен – использование СМИ, 1,3 миллиона гривен – на размещение материалов предвыборной агитации в интернете и 5,7 миллиона – на наружную рекламу.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом. ВИДЕО

Кандидат от "Голоса" Сергей Притула использовал на кампанию 13 миллионов 352 тысячи 594 гривен.

Андрей Пальчевский от политической партии "Победа Пальчевского" потратил 2 миллиона 577 тысяч 879 гривен.

Кандидат от партии "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" Николай Томенко использовал на предвыборную кампанию 414 тысяч 894 гривны.

Читайте также: Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%

Михаил Поживанов (Радикальная партии Олега Ляшко) потратил на свою рекламу 282 тысячи 300 гривен, Сергей Гусовский (политическая партия "За будущее") – 250 тысяч гривен, Александр Попов – 157 тысяч 652 гривны.

Кандидат от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов отчитался, что на счет избирательного фонда кандидата не поступало средств, поэтому не было и расходов. При этом "ОПОРА" фиксировала рекламу со страницы Фирсова в Facebook, рекламу кандидата оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался, и в течение 5 сентября – 12 октября эти расходы составили более 1900 долларов за 92 рекламных сообщения.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА: Если он хочет оставаться президентом, нужно что-то делать в Киеве