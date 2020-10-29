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Лукашенко приказал закрыть границу, но "не сделать ее железным занавесом": Граница - зона дружбы народов, но нам бросили вызов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко приказал закрыть границу, но

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу, но "не делать ее железным занавесом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - отметил Лукашенко.

"Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Граница закрыта для всех, кроме в.с Рф.
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29.10.2020 16:49
+4
Диктатор и просто совковая мразь, без чести и достоинства. Такие сами не уходят,таких выносят
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29.10.2020 16:51
+3
а можно ещё вернуть взад тех ватанов, которые успели сбежать к нам?
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29.10.2020 16:48
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а можно ещё вернуть взад тех ватанов, которые успели сбежать к нам?
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29.10.2020 16:48 Ответить
Граница закрыта для всех, кроме в.с Рф.
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29.10.2020 16:49 Ответить
Диктатор и просто совковая мразь, без чести и достоинства. Такие сами не уходят,таких выносят
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29.10.2020 16:51 Ответить
Бульбожер скінчить в буцегарні.
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29.10.2020 17:21 Ответить
Отличная новость ! В их протестах очень сомнительная борьба за демократию . Просто они устали от своего царя и хотят нового . Такого же ватного , только свежего .
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29.10.2020 16:52 Ответить
Це, їх справа, хай вибирають кого хочуть.
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29.10.2020 16:53 Ответить
Схоже рванули білоруси за кордон знатно.
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29.10.2020 16:52 Ответить
Лукашенко приказал закрыть границу,

Бацька один воюет с пропагандой Запада- потому как послал всех пандемистов подальше... и является белой вороной для буржуазного мира
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29.10.2020 16:53 Ответить
Жрать йому хочеться солодко, а зелено-червоні хріново працюють. Якісний раб тікає.
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29.10.2020 16:54 Ответить
Дійсно тривалий час перебування на верхніх щаблях влади приводить до помутніння розуму, втрати реальності, аж до божевілля.
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29.10.2020 17:08 Ответить
Таракан, видимо, прогулял в школе уроки по молекулярной физике (основаной на статистическом анализи, как и социалогия) и не знает, что произойдет, если плотно закрыть (и завиинтить) крышку в разогретом сосуде с кипящей средой (да еще подбросить "дровишки"), разнесет все (к ***** матери)!
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29.10.2020 17:33 Ответить
Их дядя самых честных правил, закрыться в жопе всех заставил, не Ангел не Атлант не Бог, но лучше выдумать не мог. Сижу пишу строкой поэта, пройдёт зима настанет лето, а наш герой, Сашко Лука пускай валяет дурака.
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29.10.2020 17:35 Ответить
Шиза накрыла полностью Лукашенко наказав закрити кордон, але "не зробити його залізною завісою": Кордон - зона дружби народів, але нам кинули виклик - Цензор.НЕТ 1980 Далі буде Лукашенко наказав закрити кордон, але "не зробити його залізною завісою": Кордон - зона дружби народів, але нам кинули виклик - Цензор.НЕТ 7272
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29.10.2020 18:50 Ответить
 
 