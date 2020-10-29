Руководителю подпольной тюрьмы "Изоляция" на Донетчине заочно сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Заочно сообщено о подозрении лицу в создании террористической группы или террористической организации, создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц, и торговле людьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году по указанию жителя г. Макеевка вооруженные представители незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности", контролируемого РФ, захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов в г. Донецк.

Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии террористы устроили собственную подпольную тюрьму "Изоляция", где незаконно удерживали и пытали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции/Операции Объединенных сил.

Незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливается круг потерпевших лиц, а также другие участники НВФ РФ, причастных к совершению указанных преступлений.

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