На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк

На экстренном заседании Совета по нацбезопасности и обороне Украины будут рассмотрены два сценария решения ситуации с Конституционным Судом.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что президент может внести пакет законопроектов, которые смогут сразу же реанимировать положения электронного декларирования. Также возможен вариант с реформированием работы КСУ.

"Есть два сценария. Первый - это целый пакет законопроектов, который президент быстро внесет в парламент после решения СНБО. Второй – это оценка деятельности Конституционного суда и попытка отрегулировать его работу, чтобы он не позволял себе подобные политические эксцессы. Возможно парламенту будут предложены несколько направлений реформирования Конституционного суда", - сказал Подоляк.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне", отменив ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.