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На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк

На экстренном заседании Совета по нацбезопасности и обороне Украины будут рассмотрены два сценария решения ситуации с Конституционным Судом.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что президент может внести пакет законопроектов, которые смогут сразу же реанимировать положения электронного декларирования. Также возможен вариант с реформированием работы КСУ.

"Есть два сценария. Первый - это целый пакет законопроектов, который президент быстро внесет в парламент после решения СНБО. Второй – это оценка деятельности Конституционного суда и попытка отрегулировать его работу, чтобы он не позволял себе подобные политические эксцессы. Возможно парламенту будут предложены несколько направлений реформирования Конституционного суда", - сказал Подоляк.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне", отменив ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.
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Топ комментарии
+23
Разогнать это конституционный суд нах... Судей привлечь к ответственности за антигосударственную деятельность и коррупцию, попутно проверив их майно на соответствие его их доходам. Если майно превысит их доходы то конфисковать.
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29.10.2020 17:17
+18
А чому би не втілити у життя два шляхи.
Невже ми, суспільство, подаруємо КСУ цей злочинне рішення ?
Я вимагаю показового покарання тих суддів.
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29.10.2020 17:18
+13
Вони у змові із Зелею,тому усе це дешевий цирк. Справа зроблена, усі задоволені, тепер потрібно для лохів (наших і європейських) зіграти спектакль...
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29.10.2020 17:20
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Разогнать это конституционный суд нах... Судей привлечь к ответственности за антигосударственную деятельность и коррупцию, попутно проверив их майно на соответствие его их доходам. Если майно превысит их доходы то конфисковать.
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29.10.2020 17:17 Ответить
Причем тут сам суд? Суд исполнял то что потребовал ОП.
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29.10.2020 17:22 Ответить
Зеленський працює дуже повільно, ще вчора мало зібратись РНБО і сьогодні вже мало бути напрацьоване узгоджене рішення по подальшим діям влади в умовах наявності рішення Конституційного суду України! Досі Зеленський навіть не відкликав зі складу Конституційного Суду своїх представників і не заблокував роботу Конституційного суду, а це показує що Зеленський або не знає як діяти або схвалює рішення про ліквідацію антикорупційних інструментів. Обидва варіанти відповіді це катастрофа для України як держави і повна делігітимізація Зеленського як гаранта прав та свобод громадян України!
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29.10.2020 17:29 Ответить
Новий анекдот - "зеленський працює"
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29.10.2020 17:40 Ответить
а судей- повесить на Майдане, что бы остальным тварям не повадно было.
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29.10.2020 19:16 Ответить
А чому би не втілити у життя два шляхи.
Невже ми, суспільство, подаруємо КСУ цей злочинне рішення ?
Я вимагаю показового покарання тих суддів.
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29.10.2020 17:18 Ответить
Вони у змові із Зелею,тому усе це дешевий цирк. Справа зроблена, усі задоволені, тепер потрібно для лохів (наших і європейських) зіграти спектакль...
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29.10.2020 17:20 Ответить
100%. Суд прийняв те рішення яке від нього вимагали хазяєва буратіни.
Тепер буратіна робить вигляд що він ні при чому.
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29.10.2020 17:24 Ответить
самий точний коментар
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29.10.2020 20:06 Ответить
Я теж виступаю за те, щоб ліквідацію суддів показували в прямому ефірі!
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29.10.2020 18:10 Ответить
Який сценарій обераєте розстріл, або на палю?
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29.10.2020 22:00 Ответить
Той який найшвидше трапиться.
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30.10.2020 02:36 Ответить
Уволят тех кто виступил против?
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29.10.2020 17:19 Ответить
ТІЛЬКИ ЛІКВІДАЦІЯ! Практика показала, що це клоака, яка дозволяє владі знущатись над Законами і Правом, натомість ніяким чином не захищає народ України.
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29.10.2020 17:19 Ответить
Індикатором того чи є Зеленський учасником змови із КСУ буде виключно його спроба ліквідувати цей суд. Усе інше, спроби щось там виправити, реформувати, є підтвердженням його участі у цьому фарсі.
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29.10.2020 17:22 Ответить
100500
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29.10.2020 17:42 Ответить
Так и запишут: "Любой Поц, которому не понравилось решение КС, обязан его разогнать"?
На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным судом, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6158
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29.10.2020 17:22 Ответить
Це реально нах.р не потрібний суд. Його потрібно було знищити відразу після "3 строка для Кучми"... Скільки би горя Україна не знала...
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29.10.2020 17:23 Ответить
Зачем уничтожать? Заставить работать на благо украинцев!
Насовали в него судей, которые судят по политической целесообразности. Вздрючить, для начала тех, кто выбирал/утверждал таких уродов.
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29.10.2020 17:32 Ответить
уточняю: любой кацапский поц- паравоз, должен валить в кацапляндию. )) Пока его здесь не утилизировали.
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29.10.2020 19:19 Ответить
Українці мають ставити питання так: або Зеля йде нах.р, або КСУ ліквідують.
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29.10.2020 17:22 Ответить
два сценария решения

1 повесить?
2 расстрелять?
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29.10.2020 17:23 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·1 ч

В.Иванова Солидарна,что решение КСУ-"кошмарное" Но кто-то мне может привести пример успешной борьбы с коррупцией? Кучей антикоррупц\органов,влетевших нам с вами в 12 МЛРД с наших налогов У нас стало меньше коррупции? Кого-то посадили? Кому-то жена носит в острог сухари с изюмом?
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29.10.2020 17:23 Ответить
Радник януковоча обесПОкоен. Цирк.
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29.10.2020 17:23 Ответить
-Подсудимый, чем вы аргументируете свою невиновность?
-Пятдесят тысяч
-А что можете добавить в свое оправлание:
-Больше не дам
-Вы признаете себя виновным?
-Нет!
-Ну на нет и суда нет. Вы свободны!
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29.10.2020 17:26 Ответить
а мне кажется, это договорняк. зеля тоже попадает за незадекларированные 5 лямов от аренды. и так, два зайца за яйца 1, нет нарушений по старому закону 2, выйдет новый по инициативе ЗЕ. но с упрощениями для себя любимых. и ЯНЕЛОХ оманскийй, спаситель Украины. УРА!!!
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29.10.2020 17:29 Ответить
подоляк,а когда тебя посадят за продажу должностей?это вся Украина в вашем секретном сн чате прочитала))))
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29.10.2020 17:36 Ответить
В общем,зесрань все это устроила ,чтоб выдавить четырех единственных честных судей,которых назначил Порох)ну не долго зебиленку танцевать осталось -выборы все одно просраты
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29.10.2020 17:39 Ответить
Гурток художньої самодіяльності ця теперішня снбо,з такими ж рішеннями та впливом.
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29.10.2020 17:40 Ответить
На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3131
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29.10.2020 17:42 Ответить
есть два сценария:
1. Вручить грамоты
2. Вручить премии На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7907
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29.10.2020 17:43 Ответить
Вова,бронюй квиток до Ростова!
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29.10.2020 17:56 Ответить
Можна відразу ж той "пакет законопроектів" віднести у якийсь привокзальний сортир.
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29.10.2020 17:58 Ответить
Воры без крыши не живут - тесновато!
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29.10.2020 17:58 Ответить
На засіданні РНБО розглянуть два сценарії розв'язання ситуації з Конституційним Судом, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1323
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29.10.2020 18:09 Ответить
КС в полном с оставе предатели Родины, поэтому должны быть арестованы и осуждены на вечно!
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29.10.2020 18:35 Ответить
А нужен ли вообще такой суд ("конституционный"), почему эти функции отделили от верховного суда (неужели уровня образования не хватает у судей ВС)?
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29.10.2020 18:43 Ответить
А це і так вже не перший випадок вибриків суддів КС в такому складі,треба тільки проконсультуватись в компетентних,тільки не заангажованих людей.
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29.10.2020 18:52 Ответить
Ураа-аааа,Конституционный Суд Украины воровство в Украине признал законным.Теперь свех воров в стране надо амнистировать так как они оужены не законно из нарушением Конституции.
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29.10.2020 19:44 Ответить
Повесить или расстрелять? Правильный выбор то не велик...
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29.10.2020 19:47 Ответить
Той який найшвидше трапиться.
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30.10.2020 02:37 Ответить
 
 