На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На экстренном заседании Совета по нацбезопасности и обороне Украины будут рассмотрены два сценария решения ситуации с Конституционным Судом.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Он отметил, что президент может внести пакет законопроектов, которые смогут сразу же реанимировать положения электронного декларирования. Также возможен вариант с реформированием работы КСУ.
"Есть два сценария. Первый - это целый пакет законопроектов, который президент быстро внесет в парламент после решения СНБО. Второй – это оценка деятельности Конституционного суда и попытка отрегулировать его работу, чтобы он не позволял себе подобные политические эксцессы. Возможно парламенту будут предложены несколько направлений реформирования Конституционного суда", - сказал Подоляк.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне", отменив ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.
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Невже ми, суспільство, подаруємо КСУ цей злочинне рішення ?
Я вимагаю показового покарання тих суддів.
Тепер буратіна робить вигляд що він ні при чому.
Насовали в него судей, которые судят по политической целесообразности. Вздрючить, для начала тех, кто выбирал/утверждал таких уродов.
1 повесить?
2 расстрелять?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·1 ч
В.Иванова Солидарна,что решение КСУ-"кошмарное" Но кто-то мне может привести пример успешной борьбы с коррупцией? Кучей антикоррупц\органов,влетевших нам с вами в 12 МЛРД с наших налогов У нас стало меньше коррупции? Кого-то посадили? Кому-то жена носит в острог сухари с изюмом?
-Пятдесят тысяч
-А что можете добавить в свое оправлание:
-Больше не дам
-Вы признаете себя виновным?
-Нет!
-Ну на нет и суда нет. Вы свободны!
1. Вручить грамоты
2. Вручить премии