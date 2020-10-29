Сотруднику Днепропетровской таможни сообщено о подозрении в нанесении государству 200 тыс. грн убытков, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему государственному инспектору одного из таможенных постов Днепропетровской таможни ГФС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемый, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах одного из обществ, которое специализировалось на импорте овощей из Узбекистана, систематически занижал стоимость товара. Для этого он вносил недостоверные сведения в официальные документы, которые подаются к таможенному оформлению с целью получения неправомерной выгоды обществом в виде минимизации обязательных к уплате таможенных платежей.

В результате действий таможенника государству нанесен ущерб на общую сумму около 200 тыс. гривен.

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Таким образом чиновник подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.