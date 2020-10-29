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Оккупанты открывали неприцельный огонь из гранатомета возле Новомихайловки, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты открывали неприцельный огонь из гранатомета возле Новомихайловки, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 29 октября, нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, вблизи Новомихайловки зафиксированы несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории и переданы на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через КПВВ "Станица Луганская" не будут пускать как минимум до 15 ноября, - ООС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
не надоело слово не прицельный огонь смените ЗЕ ватную пластинку заездили уже огонь не прицельный
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29.10.2020 17:33
+6
С позиций той стороны снизошел мирный неприцельный огонь, от которого бойцы ВСУ стали только веселее и здоровее.
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29.10.2020 17:37
+3
Хай швидше згинуть вороженьки!
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29.10.2020 17:32
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Хай швидше згинуть вороженьки!
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29.10.2020 17:32 Ответить
Сам от смеха помрут, глядя, как ВСУ ныкается от обстрелов и боится нарушить запрет на ответный огонь.
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29.10.2020 17:36 Ответить
це ще зелений мир чи вже ні??
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29.10.2020 17:33 Ответить
оні жє наші зелені люди.
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29.10.2020 17:34 Ответить
не надоело слово не прицельный огонь смените ЗЕ ватную пластинку заездили уже огонь не прицельный
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29.10.2020 17:33 Ответить
Понять прицельный, неприцельный можно понять только через прицел.
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29.10.2020 17:36 Ответить
а в штабе смотрят через пакет ваты на зеленую бумажку денежка называется
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29.10.2020 17:44 Ответить
А знаєш, чому "неприцільний"? Тому що курсанти військових училищ зараз сидять в аудиторіях і учать "теорію убивства", а п"яні "практики" попасти не можуть...
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29.10.2020 17:41 Ответить
ну вот...хорошо хоть этот огонь из гранатомета перемирно-неприцельный...
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29.10.2020 17:35 Ответить
водяными гранатами.
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29.10.2020 17:36 Ответить
возможно...
а наши как всегда дулями и чортиханням подачу отбивали ( по приказу ЗЕмиропоносца)
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29.10.2020 17:41 Ответить
С позиций той стороны снизошел мирный неприцельный огонь, от которого бойцы ВСУ стали только веселее и здоровее.
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29.10.2020 17:37 Ответить
Опять "неприцельный".Что за стратегия такая. Оккупанты открывали неприцельный огонь из гранатомета возле Новомихайловки, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 766
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29.10.2020 17:38 Ответить
Оккупанты наверное предупреждают,что огонь "неприцельный". Скорее всего целились в озеро Байкал.
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29.10.2020 17:40 Ответить
Это сами оккупанты тебе сказали, что обстрелы были не прицельными, и сколько погибших и раненых от этих не прицельных???
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29.10.2020 17:42 Ответить
Оккупанты уже так разожрались что не могут вылезти с окопа и боеприпасов понавезли столько много что уже не влазит. Вот и стреляют от скуки.
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29.10.2020 18:32 Ответить
Хотілося б побачити відосік від одного ЗЕеленого-чмошника під "неприцільним" вогнем із гранатомета і почути на камеру про те, що "вже 80-ть днів не має обстрілів"!
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29.10.2020 18:54 Ответить
 
 