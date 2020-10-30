Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о недопустимости демонтажа функций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в свете принятого Конституционным Судом (КС) решения относительно деятельности антикоррупционных органов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение в условиях законодательства при декларировании никогда не будет принят нашим обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы", - отметил Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
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Возможно ляпнет о референдуме на тему ликвидации Конституционного суда.
Ну и грех будет, если не попытаться протащить свободную экономическую зону в Лугандоне!
Экономика / Мнения 28-окт, 16:339 2 513 0
В сериале Слуга Народа Голобородько вышел и послал МВФ в попу. И дальше все понесли золото на Майдан. Дефолт, короче.
В реальной жизни все происходит не так открыто. Трусливо. Чужими руками. Судейскими. Но с таким же результатом. Золото на Майдан нести. И дефолт.
Как можно послать МВФ? Просто разрушить все реформы, которые были сделаны. Показательно. Откровенно. Можно руками судей.
И МВФ скажет «Да пошли вы..». Что то в роде «Да идет оно все конем».
И украинская власть выйдет, разведет руками. Скажет, что всегда были преданы идее сотрудничества. Но злобные кредиторы хотели нами внешне управлять. Выкачивают из нас последнее. Поэтому мы вынуждены идти сами. И включать станок. И идти к Путину.
Последовательность действий может быть только такой.
Ну , про таке , що у відповідності до ВСЬОГО у нас ні Прези ні інші , не мають Права впливати на Судову Гілку Влади.... - а тим паче на КС...
Так що все це байки на вуха- маца....
сразу бубе в бyбен прилетать начало и гребец начал мудро отгребать взад...