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Зеленский (16549) НАПК (1164)

Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о недопустимости демонтажа функций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в свете принятого Конституционным Судом (КС) решения относительно деятельности антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение в условиях законодательства при декларировании никогда не будет принят нашим обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы", - отметил Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Нет ,ну как можно так разлиться,идиот?)))))а шоб не сигналы Запада,то все...
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29.10.2020 17:47
+17
Зеленное недееспособное импотентное чмо !!! Ему судьи тупо насрали на голову как гаранту а он сигналы получает из космоса наверное Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5469
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29.10.2020 17:54
+12
Жалкий паяц...
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29.10.2020 17:54
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Нет ,ну как можно так разлиться,идиот?)))))а шоб не сигналы Запада,то все...
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29.10.2020 17:47 Ответить
Палиться )))
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29.10.2020 17:48 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8120
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29.10.2020 18:20 Ответить
Зеленное недееспособное импотентное чмо !!! Ему судьи тупо насрали на голову как гаранту а он сигналы получает из космоса наверное Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5469
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29.10.2020 17:54 Ответить
Вы что, берите выше! От самого бени - поверенного моржовой ...!!!
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29.10.2020 19:05 Ответить
а чё так мало? ну как жеж так ))))))
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29.10.2020 17:53 Ответить
НАПК давно пора зайнятись громадянином Зеленським - він підпадає під його юристдикцію.
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29.10.2020 17:49 Ответить
И... Где план по ликвидации этого КС дерьма?
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29.10.2020 17:50 Ответить
И что решит ликвидация КС если останется зеленский?
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29.10.2020 18:03 Ответить
Жалкий паяц...
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29.10.2020 17:54 Ответить
Сейчас наверное такую херню отмочит, что "опрос" покажется просто гениальным решением.
Возможно ляпнет о референдуме на тему ликвидации Конституционного суда.
Ну и грех будет, если не попытаться протащить свободную экономическую зону в Лугандоне!
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29.10.2020 17:56 Ответить
Как Конституционный суд и ОАСК при молчаливом согласии Зеленского к дефолту ведут
Экономика / Мнения 28-окт, 16:339 2 513 0

В сериале Слуга Народа Голобородько вышел и послал МВФ в попу. И дальше все понесли золото на Майдан. Дефолт, короче.

В реальной жизни все происходит не так открыто. Трусливо. Чужими руками. Судейскими. Но с таким же результатом. Золото на Майдан нести. И дефолт.

Как можно послать МВФ? Просто разрушить все реформы, которые были сделаны. Показательно. Откровенно. Можно руками судей.

И МВФ скажет «Да пошли вы..». Что то в роде «Да идет оно все конем».

И украинская власть выйдет, разведет руками. Скажет, что всегда были преданы идее сотрудничества. Но злобные кредиторы хотели нами внешне управлять. Выкачивают из нас последнее. Поэтому мы вынуждены идти сами. И включать станок. И идти к Путину.

Последовательность действий может быть только такой.
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29.10.2020 17:56 Ответить
От прям тільки так, і ніяк інакше. Ванда ви наша, щоб ми без вас робили!
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29.10.2020 21:19 Ответить
Вы уже народили. Внукам не разгрести.
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30.10.2020 23:18 Ответить
little man
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29.10.2020 17:58 Ответить
Ну добре... е у нас всі ці різні - НАПКи -*****, СБУ, ГПУ, САПи, ВАСи...(нікого не забув... Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8674)- в них вбухані десятки мільярдів грошей платників податків....- що на "виході"...- що- хто знае....
Ну , про таке , що у відповідності до ВСЬОГО Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8674 у нас ні Прези ні інші , не мають Права впливати на Судову Гілку Влади.... Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4411- а тим паче на КС...
Так що все це байки на вуха- маца....
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29.10.2020 18:01 Ответить
Все "Кінець епохи бідності".
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29.10.2020 18:02 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9917Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9173Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3020
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29.10.2020 18:19 Ответить
Главное,что нет к нему доверия, а есть подозрение,что все это устроил сам Зеленский и его банда.
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29.10.2020 18:02 Ответить
З його слів, якби не "чарівний підсрачник" від Заходу, то нехай би і було те рішення КС.
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29.10.2020 18:04 Ответить
тому що цей фактор - саме те, що тримає будь-яку нашу владу "при пам'яті"
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29.10.2020 21:21 Ответить
контрабас, бурштынова мафия и черные лесорубы ржут вголосину)
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29.10.2020 18:05 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6682Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8329
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29.10.2020 18:13 Ответить
Выбрали актера, который может говорить всё, что угодно, далекое от действительности, на черное - белое, и наоборот. Профессия у него такая. Реагировать на его слова, улавливать в них смысл, все равно, что слушать говорящего попугая.
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29.10.2020 18:05 Ответить
Никак не думал, что попугай станет у нас президентом.
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29.10.2020 18:11 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5466
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29.10.2020 18:12 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5248
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29.10.2020 18:14 Ответить
І в цьому, головна заслуга ЗЕ, якщо хтось не зрозумів. Беня і Ко можуть пишатися, своє завдання він виконав на п'ять. На черзі - капітуляція на умовах кремля
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29.10.2020 18:16 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7858
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29.10.2020 18:18 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2786Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9193
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29.10.2020 18:22 Ответить
и неподосрал.
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29.10.2020 20:52 Ответить
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3407
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29.10.2020 18:24 Ответить
_Где в прямой речи сипатого сказано о недопустимости? Нет этого. Он сказал что общество не приемлет, а не недопустимо. Они сами это считают не просто допустимым, они это уже воплощают, вообще-то!
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29.10.2020 18:29 Ответить
НОВИЙ МАЙДАН??? - здається, що іншого виходу вже немає
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29.10.2020 18:47 Ответить
А шо собственное серое вещество ни о чем не сигнализирует придурок Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7603
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29.10.2020 18:48 Ответить
вовчику, сигнали з Заходу, то все фрашки. От коли почуєш сигнали з України -- тоді збирай речі
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29.10.2020 19:31 Ответить
Где действия? А не очередное бла,бла,бла. Привлечение к ответственности членов КС не имеет срока давности.Парламент ,где ваши действенные законы? Занимаетесь политической коррупцией в угоду трём ветвям власти: президентской, законодательной и исполнительной власти. Если не будет действий в первую очередь от президента, то главным коррупционером будет он .Не забыли как ответил народ на данный вопрос в недавнем опросе 25 октября? .Думай Те!!!
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29.10.2020 19:33 Ответить
К кому взываете! Вы видите какое турбоубожество в большинстве в этом парламенте.
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29.10.2020 20:54 Ответить
Убеждён,как и Вы,от убогой власти зелёных и невежества Зеленского, ждать чего-то положительно очень глупо. Призыв таков,за их деяния они должны понести ответственность. Измените законы для продвижения Украины к лучшему.А я напомнил.как народ, даже тот который поддерживаел зелень,ответил в опросе,какой срок должны получить махровые коррупционеры.То есть они должны посадить самих себя.,вплоть до вечного.Этим хотел подчеркнуть,какие они идиоты,а народ до сих пор считают за дураков.
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29.10.2020 21:50 Ответить
володимир Ібрагим Берта Марія Мендель бей Зелено-Оманський розводить всіх як котят
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29.10.2020 19:40 Ответить
Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2023
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29.10.2020 19:55 Ответить
т.е. не проходит бубин пробный заброс.
сразу бубе в бyбен прилетать начало и гребец начал мудро отгребать взад...
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29.10.2020 20:01 Ответить
Думаю саше3% наш вова 3%ленский, будет не скучным соседом в Ростове...
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29.10.2020 20:08 Ответить
Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 960
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29.10.2020 21:32 Ответить
Причем здесь сигналы Евросоюза, ты что публично перед Коломойским отчитываешься? Или ты работаешь в Евросоюзе? Борьба с коррупцией нужна прежде всего народу Украины, для сохранения страны и обеспечения ее успешного развития. А заявления из Евросоюза, разумеется отражают наличие у них образованности, здравого смысла и приверженности идеям справедливости, судебной культуры.
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30.10.2020 00:43 Ответить
 
 