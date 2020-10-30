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КС (2131) Офис Президента (1692) Подоляк Михаил (243)

Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник главы ОП Подоляк о решении КС:

В Офисе Президента считают, что за решениями Конституционного Суда по е-декларированию стоит ряд политических групп, которые хотят ослабить государство и посеять хаос.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В то же время Подоляк отказался разглашать имена причастных к скандальным решениям КСУ.

"Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Мы знаем все политические группы, которые так или иначе к этому причастны. Но кризис только начался и озвучивать сразу имена конкретных интересантов, в том числе корпоративных, в принципе нецелесообразно. Потому что сейчас вопрос идет об урегулировании этого кризиса в диалоговом формате", - отметил советник главы ОП.

Он считает, что подобные решения КСУ будут "бить по основам государственности" и провоцировать акции протеста.

"За счет того, что будут приниматься подобные решения, которые будут, мягко говоря, бить по основам государственности. Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - пояснил Подоляк.

Кроме того, по мнению Подоляка, этот кризис имеет и положительную сторону, ведь теперь президент сможет усилить реагирование на подобные ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне", отменив ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.
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Топ комментарии
+52
Тыгыгы.
Стопудово опять Порошенко ЗЕленым в штаны накакал. Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 7730

Причем, когда этот же состав КС нарушал конституцию и распускал ВР, ЗЕблюдков все устраивало. А тут шото пошло не так...
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29.10.2020 17:56
+35
Сами на себя вышли?
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29.10.2020 17:57
+33
какой-то очередной клоун выступает на шоу "расплач комика"..
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 5647
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29.10.2020 17:58
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Правила форума Совет форумчан
вПОПуредники???
😁
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29.10.2020 17:56 Ответить
А в это время лейтенант Баканов с газоанализатором в руках измеряет количество окиси азота в выбросах "Арселор Митталл Стилл Кривой Рог" ( Криворожсталь)
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29.10.2020 18:04 Ответить
Цей лейтенант вміє тільки каву з Кауфманом пити і списувати табачному монополісту 6,5 млрд гр. штафів, що призначені йому АМК.
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29.10.2020 18:25 Ответить
Советник главы ОП Подоляк ,Швондер ,который не понимает ,что это все ,что твориться с Украиной спровоцыровал его непосредственный начальник . Играл ба себе на фортепиано и горя ,народ бы не знал.
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29.10.2020 18:26 Ответить
Ви не помітили з слова баканов випала літера л.
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29.10.2020 20:05 Ответить
Тыгыгы.
Стопудово опять Порошенко ЗЕленым в штаны накакал. Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 7730

Причем, когда этот же состав КС нарушал конституцию и распускал ВР, ЗЕблюдков все устраивало. А тут шото пошло не так...
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29.10.2020 17:56 Ответить
Ага, подання подали опзж і Бєніні за майбутнє, назначені Пєтоью судді голосували проти, але винні порохоботи, як усігда)))
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29.10.2020 18:02 Ответить
Продалися 11 з 15 діючих суддів КСУ. Тобто, 73%. Цифра нічого не нагадує?
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29.10.2020 18:18 Ответить
Глядя на тех судей, по квотам политических сил которых они прошли и голосовали за отмену, не возникает вопроса кто именно накакал. Для справки,большая половина из них - шоколадных, зеленых вроде ни одного,и на удивление один свободовец затесался. Как говорится "В семье не без урода"
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29.10.2020 19:17 Ответить
Сами на себя вышли?
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29.10.2020 17:57 Ответить
хуже...на кукловода беню Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 1530
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29.10.2020 18:08 Ответить
Ну если знаеш - озвучь
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29.10.2020 17:57 Ответить
еще бы "не знать" Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 8697
портнов и коломойша звонили клоуну и предупредили: "вова - сидеть и не дергаться, чувак, пока взрослые дяди свои дела решают"
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29.10.2020 17:57 Ответить
главное, чего до нервного тика боятся зеленские-подоляки и прочие слуги урода, они озвучили:
"...Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - пояснил Подоляк.

т.е. подоляк-шмаркля и Ко реально ссутся Майдана и своего бегства в ростов..
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29.10.2020 18:02 Ответить
какой-то очередной клоун выступает на шоу "расплач комика"..
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 5647
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29.10.2020 17:58 Ответить
Ну і що тут не зрозуміло,ПОРОХ це все!!!! Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 2169
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29.10.2020 17:58 Ответить
Ні,це "ТА СТОРОНА"
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29.10.2020 18:02 Ответить
Интрига столетия. У вас уже весь контекст в клочья рваный, чмошники.
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29.10.2020 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VmANnnp8SfQ
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29.10.2020 18:05 Ответить
Да и нам понятно, что вы не дураки, только результат вашей деятельности идет на благо одной северной страны, которую вы называете "той стороной", и во вред Украине...
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29.10.2020 17:58 Ответить
Шо зебілоїди, це знову Порошенко вінават?!
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29.10.2020 17:59 Ответить
или короновирус, или порошенко)
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29.10.2020 17:59 Ответить
Скорее всего Коломойский и часть "Слугов народа".
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29.10.2020 18:01 Ответить
ОПЗЖ и Коломойский.
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29.10.2020 17:59 Ответить
Так-то оно так, только чуточку не так. Не надо списывать со счетов самого зелебородько
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29.10.2020 18:02 Ответить
Когда же этот кондитер уже успокоится!!! 😁😁😁
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29.10.2020 17:59 Ответить
Состав КСУ - 18 судей
Шесть - квота президента
Шесть - назначает ВР (читай монобольшинство Зеленского)
Остальные шесть выбирают сами судьи. Итак минимум 12 против :. И кто это сделал?
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 1913
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29.10.2020 18:00 Ответить
Первое что зелень сделала прийдя к власти, подмяла под себя суды, при помощи в том числе Портнова. А теперь Зеля строго спрашивает как же так. Ну умора, только зеленые дегенераты могут хлебать подобное дерьмо.
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29.10.2020 18:51 Ответить
Вы же из ОП вместе с Зеленским и стоите за этим.
А народ прекрасно понимает кто стоит за вами, ну или правильней - над вами. И не полощите нам мозги в стиле 95-го переулка.
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29.10.2020 18:01 Ответить
так і ти, 73/43%зебіл алексей свиридов 2ed6a76c - також з того самого шапіто 95-го провулку. Не віднєкуйся
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29.10.2020 18:06 Ответить
"Вульгарным долбо#бам", ожидающим чуда от ЗЕ, такое объяснение зайдет на ура.

Как говорил герой Булгакова: "Враги подбросили".
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29.10.2020 18:01 Ответить
ну все знают этих людей . я смело могу назвать .это Порошенко .просто слышал разговор асоциальных элементов .они за самогоном к соседке приходили . а оно то слышно все . так эти жесткие алконавты однозначно сказали шо то Порох .
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29.10.2020 18:01 Ответить
нада песать"жосткие Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 8632"
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29.10.2020 18:12 Ответить
Итак, что должен сделать президент?
1. Ликвидация Окружного административного суда. Для этого у президента есть необходимые полномочия по ускоренной подготовке, рассмотрению и голосованию в парламенте.
Судьи Окружного суда, которые подозреваются по делу НАБУ должны быть лишены неприкосновенности и отданы под суд.
2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.
3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование .

4. В Конституционном суде есть вакансии судей - надо давно было избрать новых судей, но этим никто не занимается.
5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.
6. Провести заседание Антикоррупционного совета в расширенном составе для выработки антикоррупционной стратегии, политики для всех ветвей власти на год.
Вовлечь в разработку политиков и экспертов, в том числе из оппозиции и гражданского общества.
7. Ответить себе на вопрос - будет ли судами по-прежнему манипулировать Андрей Портнов, менеджер ОАСКа и Печерского суда, который ежедневно контактирует и выполняет задачи Офиса президента?
Все эти предложения Юрия Бутусова представляются уместными, но только лишь при условии, что «судейский мятеж» произошел сейчас без согласия на то Зеленского.
Однако есть большое подозрение, что президент, как говорится, «в теме и в доле». А потому Зеленский сейчас лишь продолжит имитацию…
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29.10.2020 18:02 Ответить
вы шо не врубаетесь, шо зеля и ко, руками судей кс, сознательно замутили эту историю?
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29.10.2020 20:40 Ответить
хм.. прочти последний абзац предыдущего моего комента выше - а потом открывай свое хайло про то - кто и во что не врубается !!
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29.10.2020 20:44 Ответить
казляра, с чего ты взяло, что ко мне можно обращаться на ты?
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29.10.2020 20:52 Ответить
патАмушА ты Борменталь !!! Радник глави ОП Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть" - Цензор.НЕТ 9427
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29.10.2020 20:56 Ответить
Что должен сделать президент ... а он у нас есть?
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30.10.2020 15:28 Ответить
КАК КТО? ЗЕЛЕНСКИЙ И СЛУГИ НАРОДА!
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29.10.2020 18:03 Ответить
73 % -
которые голосовали за это.
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29.10.2020 18:30 Ответить
ой...
Кроме того, по мнению Подоляка, этот кризис имеет и положительную сторону, ведь теперь президент сможет усилить реагирование на подобные ситуации....- цитата

еще усилить? ))) а где ж оно так уже среагировало? ))) ну чтоб сравнить...усилия)))))
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29.10.2020 18:05 Ответить
шо знову Порох?
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29.10.2020 18:06 Ответить
Агент Козир, його спецоперація.
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29.10.2020 18:09 Ответить
Невже сам Подоляк за всім цим стоїть? Той Подоляк, що допомогав Янеку руйнувати Україну, але тоді не склалось? Наглючий цей Подоляк.
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29.10.2020 18:16 Ответить
Це ти його привів до влади.
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29.10.2020 18:29 Ответить
Разогнать к едреной фене этот Конституционный суд - он сам антиконституционен.
Согласно Конституции есть только один законодательный орган орган - Верховна Рада, которой народ передал это право после ее избрания.
Все суды обязаны соблюдать принятые законы, а не отменять. Поэтому всех подписантов арестовать и судить за узурпацию власти - судом присяжных пенсионеров...
Ео для этого президенту нужно иметь яйца, а не бровки над глазками... *****, уже не хочется новости смотреть - этот трещ уже задолбал... Ждем лидера, можно даже ефрейтора Правого Сектора.
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29.10.2020 18:18 Ответить
и шо там реагировать.. всех судей , которые проголосовали за этот закон, на нары на 100 лет, лишь всего имущества их (но у них 100 пудов ничего нет, нищие) и членов их семей до пробабушек, и дело с концом!
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29.10.2020 18:20 Ответить
"вопрос идет об урегулировании этого кризиса в диалоговом формате" - опять ДОГОВОРНИЧКОМ (в узком кругу олигархов) хотят все порешать (а как же "народ" и громкие обещания порвать с прошлым)?
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29.10.2020 18:23 Ответить
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 3600
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29.10.2020 18:29 Ответить
95 квартал.
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29.10.2020 18:23 Ответить
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 7786
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29.10.2020 18:24 Ответить
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 2312
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29.10.2020 18:32 Ответить
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 4667Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 2443
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29.10.2020 18:27 Ответить
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 417
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29.10.2020 18:31 Ответить
МАРИОНЕТКИ тех сил, которые их в КС протолкнули... https://www.youtube.com/watch?v=mexyLS8PLtQ
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29.10.2020 18:39 Ответить
так арестуй посади и конфискуй. а язик без костей..........
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29.10.2020 18:44 Ответить
Сейчас вылезут всякие и начнут выть "если мы хотим жить в правовом государстве...".
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29.10.2020 18:46 Ответить
А подання хто подавав - коломойшина за майбутнє і мертвечук.
То чого вони і досі недоторкані ?
Нафіга державі Україна кримінальні справи проти Порошенка, якщо вороги ось вони - в суді конституційному контрреволюцію влаштовують.
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29.10.2020 18:50 Ответить
И что?
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29.10.2020 19:04 Ответить
нет, бить будут не по государственности.., бить будут по ипалам.., по наглым судейским ипалам. ))
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29.10.2020 19:05 Ответить
Какой же гитлер тупой был, надо было вступить в цк, а потом проголосовать чтоб сдаться.
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29.10.2020 19:06 Ответить
Какое хамское объяснения Подоляка по событиям вокруг КС.На кого рассчитано? На 73?.Так они уже слегка поумнели. Выборы показали .А у вас продолжается *какая разница*.
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29.10.2020 19:10 Ответить
партії "ОП за СМЕРТЬ" і "За МИНУЛЕ"! Це ж вони подали заяву в суд...
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29.10.2020 19:37 Ответить
Проти скасування декларацій проголосувало 4 судді конституційного суду: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Всі четверо були призначені за квотою тодішнього президента Порошенко. Більше суддів він призначити не міг бо квота передбачає лише 4. І лише ці 4 з 15 проголосували проти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%
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29.10.2020 19:41 Ответить
Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть" А ми не хрена не розуміємо чого з них ніхто не сидить хоча вже скоро і зима а не весна долбодятли.
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29.10.2020 20:01 Ответить
озвучте пжл-ста етот наглухо засекречый "ряд политических групп, которые хотят ослабить государство и посеять хаос" по цветам начиная с зеленого.
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29.10.2020 20:09 Ответить
на детали у них не хватает ума, додумайте сами
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29.10.2020 20:51 Ответить
если я додумаю - зелень порвет на много маленьких и уже бесцветных кацапенят....
но в данном случае ваша думка важна, моя на 21м месте.
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29.10.2020 20:57 Ответить
Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоитИсточник: https://censor.net/ru/n3227988 -
Радник глави ОП Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть" - Цензор.НЕТ 9028
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29.10.2020 20:24 Ответить
Мишаня понимает, Вова нет. Бардак...
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29.10.2020 21:14 Ответить
Та по-моему,глава ОП и стоит.
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29.10.2020 21:29 Ответить
подоляк! яка вулиця. Це в Луки Мудищева вулиця! в путіна вулиця. В мадури вулиця. В якось кренделя з африки, який брав участь в параді перемоги в москві - вулиця. У нас - український народ. Ти набув громадянство України тільки тому, що був прописаний в Україні, як твій друг Єрмак. Про таких як ти та Єрмак давно пророче сказав Т.Г. Шевченко - несли, несли з чужих країв в Україну і принесли-великих слів велику силу і більш нічого. А щодо "ідейних натхненників" - тут все ясно, "такий зіпун" міг скроїти та зшити бездипломний портной та "знаменитий" юрист азарова. проплачено за два рішення. А то Нацбанк дарма сидить "на стреме" щоб повернути приват.
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29.10.2020 21:58 Ответить
звездёжь... если понимаете - сделайте так, чтобы вот те "силы" стояли на коленях и просили о пощаде...
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30.10.2020 01:31 Ответить
 
 