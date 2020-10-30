Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит"

В Офисе Президента считают, что за решениями Конституционного Суда по е-декларированию стоит ряд политических групп, которые хотят ослабить государство и посеять хаос.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В то же время Подоляк отказался разглашать имена причастных к скандальным решениям КСУ.

"Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Мы знаем все политические группы, которые так или иначе к этому причастны. Но кризис только начался и озвучивать сразу имена конкретных интересантов, в том числе корпоративных, в принципе нецелесообразно. Потому что сейчас вопрос идет об урегулировании этого кризиса в диалоговом формате", - отметил советник главы ОП.

Он считает, что подобные решения КСУ будут "бить по основам государственности" и провоцировать акции протеста.

"За счет того, что будут приниматься подобные решения, которые будут, мягко говоря, бить по основам государственности. Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - пояснил Подоляк.

Кроме того, по мнению Подоляка, этот кризис имеет и положительную сторону, ведь теперь президент сможет усилить реагирование на подобные ситуации.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне", отменив ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.