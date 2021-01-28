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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) ООН (3929) Гутерриш Антониу (301) архиепископ Климент (43) Климент (27) ПЦУ (773)

Митрополит Климент обратился к генсеку ООН из-за притеснений в ПЦУ в оккупированном Крыму: "Обеспокоенность - это не путь решения проблемы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Митрополит Климент обратился к генсеку ООН из-за притеснений в ПЦУ в оккупированном Крыму:

Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу из-за притеснений украинской церкви в оккупированном Россией Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я обращаюсь к вам о защите украинской церкви в Крыму. К 2014 году на территории Крыма действовало 49 религиозных общин, которые принадлежали к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сегодня на территории Крыма осталось 6 религиозных общин, 3 из них - под угрозой прекращения существования. Свое право молиться в украинской церкви мы шесть лет отвоевываем в российских судах и в Европейском суде по правам человека", - говорится в обращении Климента.

Митрополит отметил, что только за то, что он украинец и служит в Православной церкви Украины, его лишают права молиться в украинской церкви в Крыму.

"Прошу представителей стран ООН безотлагательно начать вести переговоры с Россией по решению этих проблем. Обеспокоенность - это не путь решения проблемы. Нам нужно практическое решение, как обеспечивать наше конституционное право в Крыму молиться в наших храмах Православной церкви Украины", - заявил Климент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия преследует все неподконтрольные Москве религиозные общины в оккупированном Крыму, - МИД

Напоминаем, ранее подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Бережи Вас Господь, Отче.
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29.10.2020 18:20
+3
оон будут обеспокоены теперь его словами. Бесполезная организация, продливающая жизнь авторитарных режимов.
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29.10.2020 18:06
+3
"... о защите украинской церкви в Крыму". Что не так?
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29.10.2020 18:08
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Никому дела нет, а в наших Святынях КГБшные попы кадилами трясут...
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29.10.2020 18:03 Ответить
Так в ПЦУ или в Крыму притеснения?
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29.10.2020 18:04 Ответить
"... о защите украинской церкви в Крыму". Что не так?
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29.10.2020 18:08 Ответить
оон будут обеспокоены теперь его словами. Бесполезная организация, продливающая жизнь авторитарных режимов.
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29.10.2020 18:06 Ответить
Гавнооон и еврогомики постоянно обеспокоены...
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29.10.2020 18:08 Ответить
Треба сказати - якщо відберуть церкву в Криму, то вижнем МП на московщину.
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29.10.2020 18:12 Ответить
Так уже давно отобрали...
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29.10.2020 18:16 Ответить
Прошу представителей стран ООН безотлагательно начать вести переговоры с Россией

Можно даже сказать что требуем немедленно, да только толку от этого
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29.10.2020 18:17 Ответить
Бережи Вас Господь, Отче.
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29.10.2020 18:20 Ответить
Титушня московских попов на подконтрольной Украине территории делает тоже самое. ФСБУ их полностью покрывает. Именно по этому практически прекратились переходы в ПЦУ.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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29.10.2020 18:30 Ответить
ЗеМанде на это наплевать, она мирится с обосРахой и старательно исполняет указания своих кремлевских и гэбешных кураторов.
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29.10.2020 21:17 Ответить
Там в ООН есть еще опция - большая обеспокоенность. Токо ждать дольше придется.
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29.10.2020 18:32 Ответить
Та яке оон, воно вже давно нічого не вірішує.
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29.10.2020 20:35 Ответить
"Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми"
************
Точно. Має бути дуже глибоке занепокоєння.
І стурбованість теж не завадила б.
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29.10.2020 22:02 Ответить
Выход один. Зделать такие условия чтобы масквабадские попы уходили с украинских церквей
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29.10.2020 22:10 Ответить
 
 