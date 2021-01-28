Митрополит Климент обратился к генсеку ООН из-за притеснений в ПЦУ в оккупированном Крыму: "Обеспокоенность - это не путь решения проблемы"

Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу из-за притеснений украинской церкви в оккупированном Россией Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я обращаюсь к вам о защите украинской церкви в Крыму. К 2014 году на территории Крыма действовало 49 религиозных общин, которые принадлежали к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сегодня на территории Крыма осталось 6 религиозных общин, 3 из них - под угрозой прекращения существования. Свое право молиться в украинской церкви мы шесть лет отвоевываем в российских судах и в Европейском суде по правам человека", - говорится в обращении Климента.

Митрополит отметил, что только за то, что он украинец и служит в Православной церкви Украины, его лишают права молиться в украинской церкви в Крыму.

"Прошу представителей стран ООН безотлагательно начать вести переговоры с Россией по решению этих проблем. Обеспокоенность - это не путь решения проблемы. Нам нужно практическое решение, как обеспечивать наше конституционное право в Крыму молиться в наших храмах Православной церкви Украины", - заявил Климент.

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Напоминаем, ранее подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории.