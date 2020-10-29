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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Украинские заложники в РФ
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Крым (26017) Приходько Олег (47)

Проукраинского активиста из Крыма Приходько в СИЗО Ростова поместили в камеру с крысами, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проукраинского активиста из Крыма Приходько в СИЗО Ростова поместили в камеру с крысами, - адвокат

Проукраинского активиста Олега Приходько, которого удерживают в российском СИЗО по обвинению в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, поместили в камеру с крысами.

Об этом рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

"По состоянию здоровья у Приходько жалоб нет. Его поместили в камеру, где живут крысы вместе с ним. Он мне рассказывает, что часто приходится их отгонять. Это очень беспокоит его и не дает возможность нормально отдыхать, нормально готовиться к судебным заседаниям", – сообщил адвокат.

По его словам, следующее заседание по делу Приходько состоится 17 ноября в 14:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики не передают украинскому активисту из Крыма Приходько лекарства. Он грозит вскрыть себе вены

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напоминаем, российский суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2020 г. продлил арест Приходько на три месяца.

Также читайте: Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Чого очікувати від кацапів? Денисова, ау?
Бережи вас Господь, Олеже.
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29.10.2020 18:41
+3
в смысле с другими крымчанами?
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29.10.2020 18:34
+3
Вот такое вот странное самоубийство!!!
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29.10.2020 18:39
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в смысле с другими крымчанами?
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29.10.2020 18:34 Ответить
Может его в мусарскую хату посадили?
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29.10.2020 18:43 Ответить
Тут надо конкретно пояснить, с какими крысами хата. То ли с теми, которые с хвостом... То ли по мусарскому беспределу закинули в хату с крысами позорными, которых на пику ставить надо. Так тогда ровному арестанту и в глазок ломиться с такой хаты не западло.
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29.10.2020 20:02 Ответить
Убит судья Шевченковского р- на г. Киева... чертовщина какая- то и ножевые, и огнестрел...
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29.10.2020 18:38 Ответить
Вот такое вот странное самоубийство!!!
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29.10.2020 18:39 Ответить
Нет это ковид19.
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29.10.2020 19:06 Ответить
Не знаю как там в ростове, но мы уже давно живем в Стране где валом крыс!!!
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29.10.2020 18:38 Ответить
Чого очікувати від кацапів? Денисова, ау?
Бережи вас Господь, Олеже.
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29.10.2020 18:41 Ответить
інколи не так страшні тюремні пацюки.. як пацюки канцелярські..
та зрадливо-брехливі миші по куткам рідної домівки
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29.10.2020 18:49 Ответить
гуманная фемида ! у нас к примеру пооросейских сепаратюг отпускают под подписку.если так и дальше дела будут потеряем свою независимость
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29.10.2020 18:59 Ответить
Активиста поместили в камеру с крысами за активизм. А крыс за что поместили в камеру, за крысятничество?
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29.10.2020 19:10 Ответить
Тюремні пацюки це розвага для старих зеків, вони їх підгодовують, приручають та мають за домашніх тварин.
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29.10.2020 19:14 Ответить
Тримайся Олеже !!! Ти ще станцюєш на похоронах своїх тюремників
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29.10.2020 19:31 Ответить
боже , в какой стране ми живем ,страшно ,ведь ви же люди ,те которие посадили олега в камеру скрисами,звери и здохнут по зверски ,,,,
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29.10.2020 21:38 Ответить
 
 