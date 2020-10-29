МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Общество
Британские специалисты прибудут в Украину для проведения анализа миграционных процедур и украинского законодательства в рамках диалога по упрощению визовых требований для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт МВД , об этом заявил министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс в четверг министр отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.
"Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства. С этой миссией в Украину прибудут соответствующие специалисты", - сказал Аваков.
Министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе.
Симмонс отметила, что приветствует активный диалог МВД двух стран. "Сотрудничество между нашими странами отмечается не только оборонной и торговой составляющими, но и вопросами борьбы с преступностью и безопасности границ", - подчеркнула посол.
Стороны обсудили активизацию сотрудничества между министерствами внутренних дел Украины и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.
Пожалуйста, подождите...
СБУ пранституток ганяет,
завхоз ОП секретные данные сливает,
МВД за мини-безвиз хлопочет,
один преЗЕдент... уже и шаурмя не хочет
))))
Если у Вас болит зуб - Вы же не обращаетесь к сапожнику, а пойдете к стоматологу!)
А чому не МЗС???
А припіздєнт???
Кожен винен займатись своєю справою, а коли всі займаються всім, то не займаються нічим і стається велика дупа...
- Приходит Иванов к Рабиновичу и говорит;
-Рабинович,я слышал вы спите с моей женой!Мне это не нравится!
-Ну вас Ивановых не поймешь,она говорит ей нравится,вы говорите не нравится!
Вам не пох кто добьется отмены безвиза с Англией? Мне пох, пусть хоть Лысый из Квартала, лишь бы он ,безвиз,был!
Що вийде, коли тобі апендцит прийде видаляти шеф повар найкращого ресторану???
- Дядя Леня,ты дурак!?
Продовжуй жити цитатами з совкових фільмів та життєвим принципом «какяразніца»...
Можна ще додати вивчення спадщіни кварталу...
И следующий вам анектод про Вовочку который задал дедушке вопрос:
-А правда говорят,что лучше иметь высшее образование?
-Нет Вовочка,лучше иметь среднюю сообразительность!
стосовно анекдоту - от ми й маємо зараз припіздєнта з дуже посередньою кмітливістю...
Скотленд-Ярд
очень интересно послушать их позицию но впринципе шаг одобряющий .я уже знаю кто на ПМЖ туда метит без палива
Хорошо когда живешь в тране профессионалов.
барыги и мародеры при власти - намыливаются свалить из Украины с награбленным, или своих личинок туда перетащить
почему авакян этим занимается?..