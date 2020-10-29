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Новости Общество
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Аваков (3444) Великобритания (4259) Симмонс Мелинда (103)

МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Британские специалисты прибудут в Украину для проведения анализа миграционных процедур и украинского законодательства в рамках диалога по упрощению визовых требований для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт МВД , об этом заявил министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс в четверг министр отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.

"Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства. С этой миссией в Украину прибудут соответствующие специалисты", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе.

Симмонс отметила, что приветствует активный диалог МВД двух стран. "Сотрудничество между нашими странами отмечается не только оборонной и торговой составляющими, но и вопросами борьбы с преступностью и безопасности границ", - подчеркнула посол.

Стороны обсудили активизацию сотрудничества между министерствами внутренних дел Украины и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

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МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
А разве не МИД этим должен заниматься?!
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29.10.2020 18:36
+3
...рюкзаков, тебе дорожную карту КС подписал, так что обтекай МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 3852
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29.10.2020 18:36
+2
А можно просто войти в состав Объединённого Королевства??? МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 494
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29.10.2020 18:36
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А разве не МИД этим должен заниматься?!
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29.10.2020 18:36 Ответить
Сей час дадут ,потом ,другой ногой ,дадут.
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29.10.2020 18:42 Ответить
та нормально ! )))
СБУ пранституток ганяет,
завхоз ОП секретные данные сливает,
МВД за мини-безвиз хлопочет,
один преЗЕдент... уже и шаурмя не хочет
))))
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29.10.2020 18:43 Ответить
Вам ни пофиг кто? Лишь бы решение было положительным и быстрым!
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29.10.2020 18:46 Ответить
Мне - НЕТ!
Если у Вас болит зуб - Вы же не обращаетесь к сапожнику, а пойдете к стоматологу!)
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29.10.2020 18:52 Ответить
Бот, не смеши. У зеленой блевотины, за что они не берутся, все превращается дерьмо. МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 3506
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29.10.2020 18:53 Ответить
Бот папа твой,раз в жизни пошутил неудачно,и ты полусился.
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29.10.2020 18:58 Ответить
То есть,если Англия даст безвиз,вы принципиально им не воспользуетесь,так как его инициировал Аваков. Я правильно понял?
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29.10.2020 19:00 Ответить
миграционная служба под ментами вроде бы, поэтому такой ажиотаж МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков - Цензор.НЕТ 8893 это ж скоко можно будет разрешений в Британию напродавать МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков - Цензор.НЕТ 4560
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30.10.2020 12:30 Ответить
А можно просто войти в состав Объединённого Королевства??? МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 494
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29.10.2020 18:36 Ответить
по ходу мы уже вошли раз этим МВД занимается МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 5470
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29.10.2020 19:17 Ответить
...рюкзаков, тебе дорожную карту КС подписал, так что обтекай МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 3852
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29.10.2020 18:36 Ответить
Снова зелёные ублюдки народу в глаза выссались...
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29.10.2020 18:36 Ответить
Не пиши за весь народ,если на тебя кто то выссался,то это сугубо твои проблемы
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29.10.2020 19:01 Ответить
министерство ВНУТРЕННИХ дел и министерство ИНОСТРАННЫХ дел - т.е. уже нет разницы?
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29.10.2020 18:40 Ответить
"Стороны обсудили активизацию сотрудничества между министерствами внутренних дел Украины и Великобритании
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29.10.2020 19:01 Ответить
вы тот что есть сначала не профукайте, и не лезьте своими кривыми руками больше никуда
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29.10.2020 18:40 Ответить
МВС???
А чому не МЗС???
А припіздєнт???
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29.10.2020 18:42 Ответить
А вам не пох хто? Аби результат був!
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29.10.2020 18:48 Ответить
От обрали припіздєнта «какаяразніца» - і що???
Кожен винен займатись своєю справою, а коли всі займаються всім, то не займаються нічим і стається велика дупа...
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29.10.2020 19:47 Ответить
Вы мне напоминаете героя анекдота
- Приходит Иванов к Рабиновичу и говорит;
-Рабинович,я слышал вы спите с моей женой!Мне это не нравится!
-Ну вас Ивановых не поймешь,она говорит ей нравится,вы говорите не нравится!
Вам не пох кто добьется отмены безвиза с Англией? Мне пох, пусть хоть Лысый из Квартала, лишь бы он ,безвиз,был!
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29.10.2020 21:06 Ответить
Я вже сьодні відповідав такому ж зеленому коментатору, що ви читати навіть не вмієте... Тобто очами бачите, навіть у речення складаєте, а сенсу не розумієте... - десь в вас там зв'язок перетирається, між очами та мізками...
Що вийде, коли тобі апендцит прийде видаляти шеф повар найкращого ресторану???
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29.10.2020 21:40 Ответить
Перефразиря старую фразу из фильма:
- Дядя Леня,ты дурак!?
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29.10.2020 21:57 Ответить
Молодець...
Продовжуй жити цитатами з совкових фільмів та життєвим принципом «какяразніца»...
Можна ще додати вивчення спадщіни кварталу...
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29.10.2020 22:27 Ответить
Спасибо за совет,воспользуюсь. А вам пример,сможете осознать ,как ни разу не автомеханник а компьютерщик занялся "не своим делом" и создал один из лучших автомобилей современности, Теслу.
И следующий вам анектод про Вовочку который задал дедушке вопрос:
-А правда говорят,что лучше иметь высшее образование?
-Нет Вовочка,лучше иметь среднюю сообразительность!
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30.10.2020 01:46 Ответить
якщо би Маск наймав на роботу клованів, а не інженерів, то була би не Тесла, а щось таке:
МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков - Цензор.НЕТ 3457

стосовно анекдоту - от ми й маємо зараз припіздєнта з дуже посередньою кмітливістю...
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30.10.2020 19:56 Ответить
как отрегарировал
Скотленд-Ярд
очень интересно послушать их позицию но впринципе шаг одобряющий .я уже знаю кто на ПМЖ туда метит без палива
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29.10.2020 18:43 Ответить
ДЛя госслужащих никакого безвиза!
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29.10.2020 18:54 Ответить
Ось брити вам і згадають про рішення КС.
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29.10.2020 18:57 Ответить
СБУ взвешивет грузовики на дорогах, МВД занимается международными переговорами.
Хорошо когда живешь в тране профессионалов.
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29.10.2020 18:59 Ответить
простой народ это не интересует..
барыги и мародеры при власти - намыливаются свалить из Украины с награбленным, или своих личинок туда перетащить
почему авакян этим занимается?..
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29.10.2020 18:59 Ответить
Простий народ має піднімати рідну а не чужі економіки. А то за 700-800 євро погоджуються на ті роботи за які раніше платили 2000-3000 євро.
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29.10.2020 19:03 Ответить
Як на мене це дурість. А хто буде працювати в Україні ? І так українці як тарани розповзлися по всій земній кулі. Он де не зайдеш чути або галицький чи подільський говір або суржик російсько-український.
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29.10.2020 19:00 Ответить
це що на Тебе напала дурість- очевидно.Хочеш бути розумником -тоді в Україні має бути зарплата. як в тих країнах, куди українці поїхали заробляти на кусок хліба.Чому українська влада не хоче плати українським робочим вдома в Україні ,так само ,чк німецька.польська а чи то американська? МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 190
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29.10.2020 20:13 Ответить
Ты вернешься и будешь работать в Украине МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков - Цензор.НЕТ 720 А то почувствовал вдруг себя человеком первого сорта в Германии! МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков - Цензор.НЕТ 8376 Галицкий говор ему не нравится слышать по заграницам МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков - Цензор.НЕТ 7015
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30.10.2020 12:31 Ответить
Они не про безВиз говорили , а про упрощение визового режима . Те кто пишет причем тут бонабаков видимо не в курсе дела .А он при том что бриты мотивируют свой отказ говорить с нами о безВизе именно вопросами их БЕЗОПАСНОСТИ, а не вопросами общих ЦЕННОСТЕЙ как с ЕС .То есть они не считают нашу страну безопасной и соответствующей критериям получения безВиза именно в тех вопросах которые находятся в компетенции МВД, а не МИД .С МИД как раз все гладко (вроде бы МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 3974) НО лично я и тут вижу подводные камни ( Британия, Канада , США , Австралия не дает безВиз странам имеющим безвиз с рашкой .....но это неофициально)
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29.10.2020 19:17 Ответить
Чуть другое есть. И не чепуха---а денежки и приличные. А причина та же. Вот уже седьмой год морвокзал в Одессе пустой. В смысле нет заходов пас-лайнеров по причине той же безопасности. Не вносят тур-операторы Одессу в расписание заходов в круизе.
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29.10.2020 19:23 Ответить
А с короной таких морвокзалов только по Европе и средиземке будет процентов 90
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29.10.2020 19:38 Ответить
Да морвокзал затих уже с лета 14 г. Те лайнеры что 25 лет и старше уже в очереди стоят на порезку в порту Алиага в Турции. Чуть эту тему знаю. Речь то не о том что пока не нашли или не сумели---а что потеряли, когда другие находили.
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29.10.2020 20:36 Ответить
Так ты еще и мореман МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков - Цензор.НЕТ 7870
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30.10.2020 12:33 Ответить
Кому что выпало---то и взяли. Пас-флот ЧМП. Давно правда. Великая эпоха. Но длилась не долго.
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30.10.2020 22:46 Ответить
Своєчасно так. МВД начинает диалог с Великобританией по вопросу упрощения визового режима для украинцев, - Аваков - Цензор.НЕТ 45
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29.10.2020 19:23 Ответить
Монологи про диалоги...
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29.10.2020 19:30 Ответить
Авакян тропу готовит для себя.
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29.10.2020 21:31 Ответить
Щас Аваков бровь приподнимет и Елизавета II ломонётся в Хитроу украинцев с хлебом-солью лично встречать, а Борюсик Джонсон с Чарльзом будут своими зубными щётками пыль со штиблетой смахивать.
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29.10.2020 21:38 Ответить
И что там делать? Неграм и арабам в рот заглядывать
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29.10.2020 22:09 Ответить
да... чудны дела Господни... а зачем тогда нужен МИД Украины, если переговоры по упрощению визового режима ведет МВД?
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30.10.2020 01:30 Ответить
 
 