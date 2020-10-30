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Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление

Посольство Соединенных Штатов озвучило официальную позицию Вашингтона по вопросу сворачивания антикоррупционных реформ.

Текст заявления опубликован на странице посольства США в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападками со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет. Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общий интерес будет преобладать над интересами корыстных лиц", - сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформы. Взятые обязательства выполним

Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 4594
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29.10.2020 18:35
+16
завтраСоединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6284. 9.00, Жилянська, 14
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29.10.2020 18:38
+15
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6452
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29.10.2020 18:34
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лучше перед народом пусть извинится, вернул 90-е свол..чь
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29.10.2020 18:38 Ответить
Перед яким народом? Тим, 73 відсотки якого вибрали Зєлєнского президентом? І це цьому наріду американці хочуть допомагати? Чим? Трепанаціжю черепів із видаленням зеленої вати і халявних рефлексів?
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29.10.2020 19:06 Ответить
Да, какбэ, на#рать на извинения пустоголовой куклы, пообрубать бы пальчики, на которые она одета.
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29.10.2020 21:33 Ответить
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6452
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29.10.2020 18:34 Ответить
От этого гадкого петуха членограя не дождётесь
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29.10.2020 18:35 Ответить
Якщо буде Майдан - здогадуюсь, кого громитимуть першим...
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29.10.2020 18:41 Ответить
Якщо не дурні - то Коломойського з Боголюбським. Кум ***** теж зайвим на ліхтарі не буде
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29.10.2020 19:37 Ответить
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 4594
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29.10.2020 18:35 Ответить
І ще, це просто якесь співпадіння, що одразу після виборів скасували через конституційний суд антикорупційну реформу.
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29.10.2020 19:06 Ответить
И ещё будут вынуждены ехать в агрессивную ********* , пахать на алкашей рашистских Те , кто голосовали за 🤢🤡🎪 , наслаждайтесь рабством
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29.10.2020 19:09 Ответить
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6059
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29.10.2020 18:36 Ответить
Байден это ширма для прихода ультралевых и социалистов. Трамп дал Украине джавелины, Трамп против северного потока, Трамп сделал армию США сильнейшей в истории, Трамп за традиционные ценности, за традиционную христианскою семью. Порохоботы поддерживают коммунистов?? Удивительно, хотя я сам против зелёной твари и вообще всей политической "элиты" Украины
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29.10.2020 19:20 Ответить
сразу видно что ты ничего не знаешь ни о Конгрессе, ни о Сенате США, ни тем более о клоуне в США - трампе.
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29.10.2020 19:53 Ответить
Це ти про себе, убоге? Всім ідіотам-трампоненависникам, ідіотам щирим та проплаченим - ось цитата з виступу Трампа в ООН 24 вересня 2019 року: The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique - "Майбутнє належить не глобалістам. Майбутнє належить патріотам. Майбутнє належить суверенним і незалежним державам, котрі захищають своїх громадян, поважають своїх сусідів і шанують розбіжності, які роблять кожну країну особливою та унікальною". Стуліть писки, ідіоти, і вчить матчастину. Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 8754
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29.10.2020 20:09 Ответить
павло це супер
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29.10.2020 22:15 Ответить
А вот и первый намек, что Зеленского может убрать улица.
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29.10.2020 18:36 Ответить
завтраСоединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6284. 9.00, Жилянська, 14
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29.10.2020 18:38 Ответить
США сказали уже прямым текстом: сипатый враг Украины и народа, поддерживаем народ.
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29.10.2020 18:38 Ответить
народ поддерживает пожизненное Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 4683
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29.10.2020 18:42 Ответить
... довічне
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29.10.2020 18:46 Ответить
в чём был ужас публичных казней? приговорённый видел как радуется народ когда его убивают Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 134
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29.10.2020 18:52 Ответить
С конфіскацією усих значків...😁
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29.10.2020 19:02 Ответить
там про порошенка ничего. Читайте текст. Поддерживаем президента Зеленского
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29.10.2020 19:03 Ответить
Первый одноклеточный вылез.
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29.10.2020 19:06 Ответить
Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 1863
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29.10.2020 19:10 Ответить
Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 8825
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29.10.2020 19:17 Ответить
"Моя ферма"
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29.10.2020 19:21 Ответить
а яким чином якісь там недолугий клоун-шмаркач, якого народ України не підтримує - до самого народу України? Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 9019
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29.10.2020 19:56 Ответить
Ти, холоп, с господарями не згоден?
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29.10.2020 23:11 Ответить
п.с. "Вчера, предвещая реакцию запада, Ермак заявил, что "международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы".

Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.(с)
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29.10.2020 19:59 Ответить
Работа у него такая. Позорная.
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29.10.2020 19:10 Ответить
Там примерно так

Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 2230
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29.10.2020 19:16 Ответить
Все доступно и прозрачно. Зеле надо решить, на кого ставить. Если он хоть что-то решает.
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29.10.2020 18:40 Ответить
Смешно ))
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29.10.2020 18:49 Ответить
События разворачиваются так быстро,что Зеле уже поздно что то решеть .Приближается время, когда за него будут решать другие
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29.10.2020 19:44 Ответить
Госдеп, вы ошиблись. Реформы длились с 2014 по 2019. Уже, как полтора года идет обратный процесс, т.е. откат реформ. Отсюда и все эти заявления стран Запада.
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29.10.2020 18:42 Ответить
Реформи вдавалося примушувати робити в цей період. Не потрібно розраховувати на те, що пам'яті як у золотих рибок.
Все робилося 'з під палки' і постійними загрозами не дати фінансування на щось.
Саме так зараз до порядку приведуть зелю.
Саме тому усі ті, хто вважав, що державу можна розгорнути на 180 на раз - поруч з яником.
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29.10.2020 21:09 Ответить
Гасдєп - зебіли!
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30.10.2020 13:31 Ответить
Соединенные Штаты могли бы нормально поддержать Украину в борьбе с коррупцией путем ликвидации американских виз тех депутатов ОПЗЖ, кто подал заяву в конституционный суд, и самих судей. А также путем ареста их активов в США (у Медведчука они точно есть). Все остальное неэффективно. Но кто же на это пойдет?
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29.10.2020 18:43 Ответить
А що робить сама Україна для цього? Обирає в президенти кловуна.
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29.10.2020 18:48 Ответить
Блазень розгубився і шмалить айкоси.
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29.10.2020 18:45 Ответить
God bless America!
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29.10.2020 18:45 Ответить
Після рішення КСУ справи щодо недостовірного декларування мають бути закриті. Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 5736
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29.10.2020 18:45 Ответить
Госдеп поддерживает президента Зеленского , т.е не считает его противником реформ , наоборот. Правильная позиция , в отличие от местньіх политических шулеров , на подкормке у коррупционеров.
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29.10.2020 18:47 Ответить
Лялька на мотузочках нічого не вирішує.
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29.10.2020 18:50 Ответить
" а если бы на его месте Был какой-то дурачок "?
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29.10.2020 18:50 Ответить
А он ка раз на месте
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29.10.2020 19:46 Ответить
Саша, не болтайте ерундой...
Госдеп хорошо разбирается в том, кто есть "ху"
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29.10.2020 18:57 Ответить
"Госдеп поддерживает президента Зеленского" - наглядний приклад чому зебіли і є тупорилим стадом, яке з першого разу не розуміє ніуя...від слова...ніуя!
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29.10.2020 19:04 Ответить
Дипломатія. Це зовсім не означає. що вони не знають Who is who.
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29.10.2020 22:10 Ответить
Дипломатія...Сьогодні при нинішній Владі її не існує від слова...взагалі! Які задачі вирішила діюча Влада для України на цьому рівні? Назовіть хоча б одну!!!
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29.10.2020 22:24 Ответить
Я мала на увазі вимушену дипломатію від США в підтримці зеленського.
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29.10.2020 23:43 Ответить
Вчера, предвещая реакцию запада, Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы.
https://censor.net/ru/n3227632

Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.
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29.10.2020 18:47 Ответить
Предвосхищая (прошу прощения)
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29.10.2020 18:56 Ответить
Пока Ермаки и дерьмаки сидят на Банковой, ЕС и США должны диктовать как и когда... Иначе - капец !
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29.10.2020 19:49 Ответить
поддержка - хорошо, а тройной тулуп будет?
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29.10.2020 18:47 Ответить
В США на выборах парезидента уже пролосовало 50 % избирателей,Байден громит Трампа подавляющим большинством голосов.Жалко Трампыча,Северный поток завалил по факту,Санкции против кремлевских крыс вводило,а его кинули...,хотя реально президентом США каждые 4 года должен быть другой претендент,ибо смена власти это есть Харашё....
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29.10.2020 18:48 Ответить
Ты в ихнем ЦИК работаеш?
Откуда инфа по голосованию?
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29.10.2020 18:51 Ответить
Констититуцию США ты хоть читало?Горе....
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29.10.2020 18:53 Ответить
Я знаю про непрямые выборы президента
Но там что, публикуют данные о досрочном голосовании?Ты так авторитетно заявил,что стало интересно
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29.10.2020 18:56 Ответить
Газета "The New-York Times" никогда не врет....
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29.10.2020 18:58 Ответить
Ну, газетные статьи это все-таки только информация к размышлениям.
Все-таки документ - это документ
Хотя аналитики и предрекают поражение рыжего в 8-10 процентов
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29.10.2020 19:00 Ответить
На протяжении последних десятилетий, выборы президентов США определяют лишь несколько ************ (неопределившихся штатов). Ибо очевидно, что республиканец никогда не победит в Нью-Йорке или Калифорнии, так же как демократ никогда не победит в Техасе или Алабаме.
Некоторые ************ штаты уже практически потеряны для Трампа, это Мичиган и Висконсин (в которых он ранее побеждал на прошлых выборах)
И вот остаются ключевые не определившиеся штаты - Айова, Огайо и Миннесота.

Там всё и решится. Именно в этих штатах и решится судьба будущего президента США.
(на фото - одновременно пересеклись митинги сторонников Байдена и Трампа в Огайо)
Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 4045
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29.10.2020 19:26 Ответить
Это я тоже знаю
Но говорил о уже проголосовавших досрочно
Я подумал,что, возможно, было какое то подобие экзит-пола.
А вааще, если честно, оба кандидата, прямо скажем, не очень...
Институт президенства в США изрядно деградировал в последние годы
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29.10.2020 19:33 Ответить
Как скажет Флорида, так и будет
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29.10.2020 19:51 Ответить
Нарешті США фактично дали добро на ліквідацію існуючої судово-мафіозної системи. Тепер можна не боятися засудження "європейських партнерів" якщо народ України розвісить цих покидьків на стовпах. Та й не до нас їм зараз.
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29.10.2020 18:49 Ответить
Наконец дали добро? Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 9673 Да это их требование, одно из главных!
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29.10.2020 18:58 Ответить
выдайте американцам эту тварь- коломойского.., и сразу в Украине станет по спокойнее. 100500.
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29.10.2020 19:00 Ответить
Ну что все Коломойский, Коломойский... Коломойский - наглый исполнитель, а придумывает все пакости его ,,бизнес-партнер,, Боголюбов, который настолько хитрее своего напарника, что умудряется оставаться в тени. Эта сладкая парочка должна висеть на одной вешалке
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29.10.2020 19:56 Ответить
1 января 2021 Дональд Трамп обязан заплатить долг в налоговую полицию США почти миллиард долларов.Иначе тюрьма...
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29.10.2020 19:02 Ответить
Своїм рішенням Конституційний Суд знищив систему електронного декларування, а з нею будь-які шанси на підтримку України Заходом. Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані віли в Іспанії і автопарки на мільйони. Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення. Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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29.10.2020 19:03 Ответить
Суд над Коломойским и К* начнется в штате Дэлавер сразу после присяги Байдена 20 января 2021 года....
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29.10.2020 19:10 Ответить
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки безпринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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29.10.2020 19:13 Ответить
Полтора года чтобы дошло очевидное - это неверятно туго. Просто ********!
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29.10.2020 19:23 Ответить
Черная метка зеленым,если все ясно поймут завтра будет как всегда вы не так все поняли по принцыпу включаем дурака вовремя,будут быковать нажмут финансово на офшоры
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29.10.2020 19:32 Ответить
Я так розумію , відмашка дана . Можна садити виродків на пожиттєво . Подивимось , чи скористається Зе , зеленим світлом від посольства .
Обираємо таких виродків , що потім тільки Бога молити , що заграніца їх похєрить .
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29.10.2020 20:59 Ответить
Штаты Украину? Поддерживают-поддерживают: над пропастью, засунув палец в жопу. Только и осталось уповать, шоб палец не разогнули.
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29.10.2020 21:04 Ответить
сразу видно сидящего на бутылке - ему характерные сравнения в голову приходят (через зад) Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 2214 Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 7367
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30.10.2020 12:45 Ответить
 
 