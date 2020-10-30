Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление
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Посольство Соединенных Штатов озвучило официальную позицию Вашингтона по вопросу сворачивания антикоррупционных реформ.
Текст заявления опубликован на странице посольства США в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападками со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет. Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общий интерес будет преобладать над интересами корыстных лиц", - сказано в заявлении.
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Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.(с)
Все робилося 'з під палки' і постійними загрозами не дати фінансування на щось.
Саме так зараз до порядку приведуть зелю.
Саме тому усі ті, хто вважав, що державу можна розгорнути на 180 на раз - поруч з яником.
Госдеп хорошо разбирается в том, кто есть "ху"
https://censor.net/ru/n3227632
Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.
Откуда инфа по голосованию?
Но там что, публикуют данные о досрочном голосовании?Ты так авторитетно заявил,что стало интересно
Все-таки документ - это документ
Хотя аналитики и предрекают поражение рыжего в 8-10 процентов
Некоторые ************ штаты уже практически потеряны для Трампа, это Мичиган и Висконсин (в которых он ранее побеждал на прошлых выборах)
И вот остаются ключевые не определившиеся штаты - Айова, Огайо и Миннесота.
Там всё и решится. Именно в этих штатах и решится судьба будущего президента США.
(на фото - одновременно пересеклись митинги сторонников Байдена и Трампа в Огайо)
Но говорил о уже проголосовавших досрочно
Я подумал,что, возможно, было какое то подобие экзит-пола.
А вааще, если честно, оба кандидата, прямо скажем, не очень...
Институт президенства в США изрядно деградировал в последние годы
Обираємо таких виродків , що потім тільки Бога молити , що заграніца їх похєрить .