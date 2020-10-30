Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление

Посольство Соединенных Штатов озвучило официальную позицию Вашингтона по вопросу сворачивания антикоррупционных реформ.

Текст заявления опубликован на странице посольства США в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападками со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет. Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общий интерес будет преобладать над интересами корыстных лиц", - сказано в заявлении.

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