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"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

30 октября с 9.00 до 10.30 перед зданием Конституционного Суда Украины в Киеве состоится акция протеста в защиту проевропейского вектора развития.

Как переджает Цензор.НЕТ, об этом 29 октября сообщили организаторы мероприятия в Фейсбуке.

Организаторы заявили, что придут к КСУ, чтобы "проводить судей-предателей туда, где им и место, – в Ростов".

"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников – одно из таких. Своими решениями судьи КСУ дают индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины", – сказано в сообщении.

Организаторами акции заявлены: Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции, Автомайдан, Фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Читайте: Посол при ЕС Точицкий: Решение КС может приостановить безвиз

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+52
"Отправим судей-предателей в Ростов...

Ни хрена себе... С награбленным в Ростов, типа как януковоща, что бы они там в рашке жили припеваючи на награбленное у украинского народа...
Нет уж... лечше "Отправим судей-предателей не в Ростов, а на тот свет".
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29.10.2020 19:46
+34
поддерживаю!.. 1000%
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29.10.2020 19:45
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поддерживаю!.. 1000%
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29.10.2020 19:45 Ответить
"Отправим судей-предателей в Ростов...

Ни хрена себе... С награбленным в Ростов, типа как януковоща, что бы они там в рашке жили припеваючи на награбленное у украинского народа...
Нет уж... лечше "Отправим судей-предателей не в Ростов, а на тот свет".
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29.10.2020 19:46 Ответить
Надо не акты самосожжения проводить, а их сжигать, иначе боятся не будут. Вот отпустили в Ростов, итог видим теперь! Твари не боятся ничего!
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29.10.2020 22:23 Ответить
Абсолютно вірно. Не дати жодному щуру в мантії, втікти в росію. Діюча "судова" система токсична і несе загрозу для України.
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29.10.2020 23:42 Ответить
завтра вибіжить шобла Білецького, стадо проволає :Ганьба,Шайбу-шайбу...)) і бидляк розійдеться до наступного етапу шкуродерні. Тут Майбутнього НЕМА!
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29.10.2020 19:48 Ответить
суддя-доповідач КС у справі по антикорупційному закону висунутий по квоті "Свободи"
Майте гарних українських націоналістів
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29.10.2020 19:55 Ответить
Без паспортів українських.
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29.10.2020 19:49 Ответить
Поддерживаю это святое дело. Сам бы вышел, но корона выгнала меня из Киева.
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29.10.2020 19:52 Ответить
одужуй
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29.10.2020 19:53 Ответить
Я не болею. Просто работаю из дому.
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29.10.2020 19:54 Ответить
Тогда и дальше будь здоров!
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29.10.2020 20:01 Ответить
спасибо, взаимно "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 3011
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29.10.2020 20:06 Ответить
НА РАСИИ ПРЕДАТЕЛЕЙ ЛЮБЯТ, ОСОБЕННО РУССКОГОВОРЯЩИХ, ПОТОМУ В ШКОЛАХ И ДР, ДОЛЖНЫ ПРЕПОДАВАТЬ НА МОВЕ,ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО МЫ ФИНАНСИРУЕМ С БЮДЖЕТА СТРАНЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ, НУ КУДА МОЖЕТ ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ КОРРУПЦИОНЕР УБЕЖАТЬ,В ПРАВОВОЙ ЕС ИЛИ МОСКОВСКУЮ ОРДУ.?
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29.10.2020 19:52 Ответить
акція повинна завершитись урочистим викиданням з верхнього поверху будівлі КС всіх цих псуддів "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 2710
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29.10.2020 19:52 Ответить
Всіх, крім чотирьох, що не галасували.
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29.10.2020 23:40 Ответить
Ну от замовник і співвиконавець бардака виліз."Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 7233
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29.10.2020 19:52 Ответить
«Сдирание кожи с продажного судьи»"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 1118
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29.10.2020 19:59 Ответить
ну простите бедного зелю, он же не знал что мир следит даже за тем как он пукает. а тут, так перданули а его спиной. он же типа, не в теме
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29.10.2020 20:00 Ответить
их надо на березы отправлять!
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29.10.2020 20:01 Ответить
В паРашу, что ли? Спасибо скажут...
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30.10.2020 10:07 Ответить
"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 7572
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29.10.2020 20:01 Ответить
А может в этой стране президент есть? Еще вроде бы в Ростов не свалил, может он защитит Конституцию и права своих граждан?
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29.10.2020 20:06 Ответить
Так ему как видно, всё пофик.
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29.10.2020 20:43 Ответить
"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 5662
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29.10.2020 20:06 Ответить
А чо перед Конст.Судом?
Та це треба робити перед бубочкіним офісом!
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29.10.2020 20:19 Ответить
Чемадан - вакзал - расия , - нах.. . Думаю , что такие " судьи " найдут себе работу . ( по примеру счетовода Корейко из знаменитой комедии ) .
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29.10.2020 20:34 Ответить
Им работать не надо-они давно упакованны баксами до третьего поколения. И запасные аэродромы у них всегда есть-с другим гражданством или ВНЖ с недвигой
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29.10.2020 22:36 Ответить
Этих мразей убить даже мало, сволочи, враги народа Украины! "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 1965
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29.10.2020 20:42 Ответить
Судьи и есть самые большие коррупционеры! Вы посмотрите, как они живут! Дома огромные! Земельные владения по сотнях гектаров, ,, машины миллионные , по пять! Шесть штук! Что вы от них хотите,что бы они против своих шкурных интересов пошли, тем более, если им ещеза это и заплатили товарищи северные!
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29.10.2020 20:47 Ответить
Скоро дойдем до того, что после каких-то серьезных аварий и катастроф, случившихся из-за оттока квалифицированных кадров, потенциальные ликвидаторы будут посылать на три буквы со словами "пусть ручной судья выпишет указ, запрещающий случаться авариям, раз его государство ценит больше, чем на кого-либо еще".
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29.10.2020 23:36 Ответить
Прочёл:
акция в поддержку еврейского вектора развития страны
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29.10.2020 20:55 Ответить
Пока кресла, на которых заседают украинские судьи, сделаны из шкур животных, а не из продажных шкур коррумпированных судей, будет и дальше продолжаться беспредел.
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29.10.2020 21:09 Ответить
А вы и дальше сидите на диване, завтра у вас заберут безвиз, послезавтра не дадут ни копейки, и это будет правильно, сидите и дальше жуйте сопли.
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29.10.2020 21:23 Ответить
Отправит кто? -" Чемодан-вокзал-Россия! , " в Ростов". Кто хотя бы их маєтки конфискует? Не говоря уже о качелях на березках. Патриоты - партизаны, народные мстители? - О таких никто не слышал. Диванные патриоты? Власть? - не смешите. Евроопозиция?- у них был шанс, когда у власти были.
Да двух особей -дирижеров хорошо прижать ( Портнова и мертвечука) - и на пару лет судьи затихнут,- красть, взятки брать будут, но явно пакостить стране- вряд ли.
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29.10.2020 21:51 Ответить
Покричат часок Ганьба! и разойдутся, и эта вакханалия я думаю, никогда не закончится, и продолжается это представление уже скоро 30 лет, видно такой у нас хохлов минталитет, и лучше жить мы НЕ БУДЕМ .Когда внучке 11 лет и она заявляет, что,, когда вырастет, то ,выедет из этого общежития под названием Украина .
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29.10.2020 22:15 Ответить
внучку нужно вывозить уже сейчас, это общество токсично, пока вырастет нахватается отравы...
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30.10.2020 08:56 Ответить
После акции под зданием "суда" хорошо-бы пройтись по хатынкам этих продажных безсовестных судей-так для них в 100 раз доходчивее будет. С фаерами прийти
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29.10.2020 22:34 Ответить
Думаю шо ты бот . Может даже кацапский . ПНХ .
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29.10.2020 22:49 Ответить
Який Ростов??? На першу ліпшу гіляку цих суддів відправити!
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29.10.2020 22:34 Ответить
Люстрировать на каштанах "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 5685
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29.10.2020 22:37 Ответить
Вали буржуев с КС!!!!!!
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29.10.2020 22:47 Ответить
Пам'ятаєте 2019 рік?
Ніхто не вірив, що це план московіїї - знищення України руками самих українців.
"Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни - Цензор.НЕТ 289
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29.10.2020 22:50 Ответить
Той хто умало не обісцявся від невєбєнно-фонтануючої енергії Вави Підорасюка, прочитайте пост розумної жінки.
"Як тільки Зелена влада робить чергову херню, тут же з нафталіну вилазять всілякі семенченки, касьянови та фаріони з тягнибоками, аби розказувати, що в усьому винен Порошенко. Уже всіх дістали своїм ниттям, а квартірного маніяка Лещенка так взагалі вже ніхто не слухає, тільки ржуть. Тому вирішив Офіс *********** підзабутого Володьку-каратіста витягти. Ну себто Парасюка. Ну і заодно Єгорку Соболєва. Кричать там шось, обурюються, Порошенка звинувачують, на барикади всіх кличуть.

Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!

При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!

Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.

От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.

Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!

Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!

І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.

І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню".

Ольга Кирилюк
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29.10.2020 22:54 Ответить
блииин , это трындец(( нахНарод, нахПарламент, нахПрезидент и правительство .. кучка самоВладцев решила рулить как хочет -вся Власть 11рылам в мантиях(( ДОСУДИЛИСЯ?!
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29.10.2020 23:16 Ответить
Организаторы заявили, что придут к КСУ, чтобы "проводить судей-предателей туда, где им и место, - в Ростов". Источник: https://censor.net/ru/n3228013

ТІЛЬКИ ТАК - ТАМ ЇМ І МІСЦЕ "Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни - Цензор.НЕТ 6280
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29.10.2020 23:35 Ответить
Какой Ростов ,под саркофаг перерабатывать отходы
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30.10.2020 00:10 Ответить
а чего єто сразу в Ростов? Судя по тому что они недвижимость в Рашке заблаговременно приобрели - они еще и спасибо скажут за проводы. Нене, вместо робособаки их в Чернобыль отправить, пусть помогают актуализировать карты пятен радиационного заражения. Робособака одна, ей тяжело. А эти суки бодры и инициативны
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30.10.2020 00:21 Ответить
пропоную їх просто розстріляти разом з родинами....
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30.10.2020 07:34 Ответить
"Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни - Цензор.НЕТ 7354
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30.10.2020 09:33 Ответить
 
 