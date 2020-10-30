"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
30 октября с 9.00 до 10.30 перед зданием Конституционного Суда Украины в Киеве состоится акция протеста в защиту проевропейского вектора развития.
Как переджает Цензор.НЕТ, об этом 29 октября сообщили организаторы мероприятия в Фейсбуке.
Организаторы заявили, что придут к КСУ, чтобы "проводить судей-предателей туда, где им и место, – в Ростов".
"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников – одно из таких. Своими решениями судьи КСУ дают индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины", – сказано в сообщении.
Организаторами акции заявлены: Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции, Автомайдан, Фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
Пожалуйста, подождите...
Ни хрена себе... С награбленным в Ростов, типа как януковоща, что бы они там в рашке жили припеваючи на награбленное у украинского народа...
Нет уж... лечше "Отправим судей-предателей не в Ростов, а на тот свет".
Майте гарних українських націоналістів
Та це треба робити перед бубочкіним офісом!
акция в поддержку еврейского вектора развития страны
Да двух особей -дирижеров хорошо прижать ( Портнова и мертвечука) - и на пару лет судьи затихнут,- красть, взятки брать будут, но явно пакостить стране- вряд ли.
Ніхто не вірив, що це план московіїї - знищення України руками самих українців.
"Як тільки Зелена влада робить чергову херню, тут же з нафталіну вилазять всілякі семенченки, касьянови та фаріони з тягнибоками, аби розказувати, що в усьому винен Порошенко. Уже всіх дістали своїм ниттям, а квартірного маніяка Лещенка так взагалі вже ніхто не слухає, тільки ржуть. Тому вирішив Офіс *********** підзабутого Володьку-каратіста витягти. Ну себто Парасюка. Ну і заодно Єгорку Соболєва. Кричать там шось, обурюються, Порошенка звинувачують, на барикади всіх кличуть.
Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!
При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!
Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.
От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.
Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!
Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!
І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.
І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню".
Ольга Кирилюк
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