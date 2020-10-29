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Новости Политика Украины
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Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (327)

Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что участвовал в заседаниях политической подгруппы ТКГ "без права голоса" и до того, как его назначили на эту должность.

Об этом Арестович заявил в эфире Радио Донбас.Реалии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Меня последовательно вводили в курс дел. Смотрели, как я реагирую. Что я могу. То есть, я участвовал в работе политической подгруппы. Без права голоса. Просто наблюдая. Затем в обсуждении давал свои рекомендации и советы. И, видимо, решили, что они нужны", - рассказал Арестович.

По словам советника, занять эту должность ему предложил лично глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, с которым он познакомился на этой неделе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Арестович? Как замиритель из "Мухтара" будет голосом Минской ТКГ. ВИДЕО

"Я знаком с ним с этой недели непосредственно. До этого мной занимались референты. И я так понимаю, что те люди, которые работали в делегации, в подгруппах, их тоже попросили дать мне оценку", - отметил Арестович.

Напомним, 28 октября блогер Алексей Арестович заявил, что его назначили советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Также на Цензор.НЕТ: Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Чим краще? Такий же ватан.
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29.10.2020 20:19
+10
Просыпается Путин среди ночи, смотрит, а в комнате кто-то стоит.
Путин:
-Дмитрий Анатольевич, это вы?
-Так, це я...Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ - Цензор.НЕТ 6161
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29.10.2020 20:42
+8
А чё бы нет...у нас теперь везде проходной двор...
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29.10.2020 20:20
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Лучше Арестович,чем очередной условный Фокин Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ - Цензор.НЕТ 3167
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29.10.2020 20:17 Ответить
Чим краще? Такий же ватан.
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29.10.2020 20:19 Ответить
А кого треба призначити?
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29.10.2020 20:21 Ответить
Того, хто боровся за Україну, і карав парашку, тими ж санкціями, а не догоджає загарбнику.
" Чего изволите, барин?" Тьху.
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29.10.2020 20:26 Ответить
А можно трохи конкретики,ім"я призвіще?
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29.10.2020 20:28 Ответить
Перерахуати призвіща тих, хто входив в ТРК при Порохові? Я думаю ви самостійно впораєтесь.
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29.10.2020 20:30 Ответить
Мертветчук?
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30.10.2020 10:50 Ответить
Мертвечука поперли з гуманітарної підгрупи, а відповідно з ТКГ, як тільки припинив допомагати у звільнені наших полонених.
Тепер про кучму?
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30.10.2020 11:02 Ответить
Яроша)
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29.10.2020 20:28 Ответить
З кулеметом?))
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29.10.2020 20:29 Ответить
Зачем с пулеметом?) Ему и визиток хватит)))
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29.10.2020 20:33 Ответить
Просыпается Путин среди ночи, смотрит, а в комнате кто-то стоит.
Путин:
-Дмитрий Анатольевич, это вы?
-Так, це я...Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ - Цензор.НЕТ 6161
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29.10.2020 20:42 Ответить
Прекрасна кандидатура. Ярош не зрадить. Тим більше він сам зголосився працювати в ТРК.
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29.10.2020 20:31 Ответить
до Сцивохо йому ще далеко
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29.10.2020 20:24 Ответить


Nefot Naydensky@naydensky 28 окт.

"В 2005 году Корчинский и его правая рука Леша Арестович давали в РИА Новости совместную с Александром Дугиным пресс-конференцию "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме""
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29.10.2020 21:01 Ответить
по-перше, не такий же
по-друге, він розумний
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29.10.2020 23:29 Ответить
_Да? А, ну ладно. Теперь до болванов ещё два года будет доходить кто такой арестович и какое у него звание в расии.
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29.10.2020 20:21 Ответить
контора кадры не жалеет.,)
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29.10.2020 20:31 Ответить
лучше набрать немых безруких бомжей-эпилептиков с бешенством, потому что это все до сраки. решение принимает Х#йло, а как известно Х#йло - это *****.
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29.10.2020 20:41 Ответить
Доведет дед Лёху до цугундера!
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29.10.2020 20:17 Ответить
Приймав участь з державній зраді зеленського-дерьмака-кравчука-фокіна? Чи він був ідейним натхненником капітуляції?
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29.10.2020 20:18 Ответить
Так це він автор Мінських домовленостей,яким нема альтернативи?
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29.10.2020 20:20 Ответить
А він їх збирається змінуювати, чи підпише ще щось на кшталт "формули штайнмаєра"?
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29.10.2020 20:21 Ответить
Він не має на то права,щось підписувати.Він же не Кучма))
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29.10.2020 20:23 Ответить
І що? ФАкін теж нічого не підписував, та це не завадило йому напряму домовлятися з терористами, відмазуючи кацапів.
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29.10.2020 20:28 Ответить
А чё бы нет...у нас теперь везде проходной двор...
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29.10.2020 20:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1**********&feature=emb_logo
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29.10.2020 20:20 Ответить
Почитайте биографию этого "эксперта". Мудозвон еще тот.
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29.10.2020 20:23 Ответить
Цікаво, чому при Пєті тлумач думок учасників ТКГ не існував, але ніяких зальотів не було? Щось дуже Крилова навіяло "а вы, друзья, как ни садитесь...."
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29.10.2020 20:23 Ответить
серый кардинал
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29.10.2020 20:24 Ответить
Цирюльник. Какой к херам корденал?
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29.10.2020 21:00 Ответить








ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


@Oleksandr_Kolym

·14 ч

"Коренной киевлянин" Чекає на "Руский мир" Його вже шукають! Можливо хтось впізнав, пишіть!

https://twitter.com/i/status/1321667363729776640
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29.10.2020 20:25 Ответить
Чомусь саме понаїхавше бидло постійно торочить про "кАлхоз, село" і т.д. Саме воно намагається бути кияністіше всіх киян. Комплекс неповноцінності, аж пре.
Добре, що шукають.
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29.10.2020 20:36 Ответить
надо выдать удостоверение блохеру шо "учавствовал и состоял."
с соответствующими льготами и бесплатным молоком на после обеда и перед ужином.
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29.10.2020 20:28 Ответить
Это ранний Организм или поздний Брежнев? Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ - Цензор.НЕТ 2206

https://twitter.com/i/status/1321850612284272649
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29.10.2020 20:30 Ответить
Єдине, що я чітко можу сказати про Арестовича- він точно не дурень.
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29.10.2020 20:39 Ответить
а путін хіба дурень? Чи лавров? Може призначимо когось просто з кремля.
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29.10.2020 20:41 Ответить
Кажи за себе- я нікого призначити можливості не маю. А ти грайся чим хочеш.
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29.10.2020 20:44 Ответить
интересно шо кацапские боты нахваливают консервовича Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ - Цензор.НЕТ 4740
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29.10.2020 20:51 Ответить
Кому і що саме ти зараз ляпнув?
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29.10.2020 20:53 Ответить
Гадя 2.0)
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29.10.2020 21:17 Ответить
це ти про себе?
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29.10.2020 23:31 Ответить
про тебе!)
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29.10.2020 23:37 Ответить
про тебя-тебя, ватан
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29.10.2020 23:42 Ответить
 
 