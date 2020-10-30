КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков
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Конституционный суд Украины нужно реформировать. Если этого не сделать, его судьи осуществят свой план и отменят Высший антикоррупционный суд, закон о языке и земельную реформу.
Об этом изданию "Бабель" заявил председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, информирует Цензор.НЕТ.
Новиков считает, что парламент мог бы принять специальный закон для того, чтобы обновить состав Конституционного суда. По его мнению, принять законопроект в первом чтении можно успеть за 2 недели.
"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельную реформу, поэтому я не вижу другого пути", - сказал Новиков.
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"Сейчас судебная власть и КС фактически нарушили Первый раздел Конституции, который гарантирует, что наивысшей социальной ценностью является человек и гражданин. Это уникальный случай, когда орган, который должен защищать конституционный строй, его разрушает. У НАПК нет полномочий определять, какие решения принимать парламенту. Но когда один президент бежал из страны, решение не соответствовало конкретному разделу Конституции, но оно было призвано сохранить государство. На вопрос, как сохранить государство, может ответить только парламент", - подчеркнул Новиков.
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Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
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И что? Этот "суд стал от этого лучше"? Ваш Пеця Барыга с его большинством в ВРУ вообще ничего не делал для судебной реформе, кроме как расставлял везде своих лояльных судей. Результатом его "реФФорм" правоохранительных органов стал главпрокурв Юга Луценга и его заместитель-миллионер Матиос, пересажавший в месте с пециными "судьями" по тюрьмам 8000 добровольцев 2014 года. А уж как вольготно чувствовали себя "судьи" с фамилией Вовк! Да вашего Пецю только за Сергея Лисныка-Мужчиля надо казнить! Вместе с его главчикистом Васькой Грицаком.
низил уже зарплаты у вас по 4тыс. евро и мир в глазах той стороны таки найден...........
Зебіли, вам корупція заважала жити? Фсьо, Янелох її вже поборов.
Лучше скажи спасибо КОломойскому. Он давно и не стесняясь говорит что Украине надо поссориться с ЕС и США и повернуться к Раше. С него и спрос.
Судейские, самая ее головка, под крысиной вывеской "КС", бросилась в рукопашную. Кацапы пинают своих бойцов-сексотов, таких устроенных суддеек, под зад на амбразуру, в надежде, что подонки отменят, наконец-таки, Украину, как факт существования. А эти, слизни, как и принято у всяких предателей, мародеров и ворюг несусветных, взялись защищать свое: "нажитое непосильным трудом". Вышла эпическая история. Сугубо украинская. Веками происходящая на наших "теренах". Продажная "элитка" вместо ретивого исполнения директив из кремля, ввязалась в ристалище за наворованное с мудрим нарідом.
Какой позор! если посмотреть глазами нормального человека. Ведь, эти, так называемые судьи, сраму давно не имут ( смысл слов легендарного князя, не для этих псов). Эти, тупо, сражаются за свое кровное!
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Дяденька, а при вашем Пеце Барыге во время его 5-летнего пересиденства они "крысиной вывеской" не были?
Понял хоть что-то чмо, малолетнее. А теперь: марш на уроки, недоросль!
Понял хоть что-то чмо, малолетнее? А теперь: марш на уроки, недоросль!