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КС (2131) НАПК (1164) Новиков Александр (69)

КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков

Конституционный суд Украины нужно реформировать. Если этого не сделать, его судьи осуществят свой план и отменят Высший антикоррупционный суд, закон о языке и земельную реформу.

Об этом изданию "Бабель" заявил председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

Новиков считает, что парламент мог бы принять специальный закон для того, чтобы обновить состав Конституционного суда. По его мнению, принять законопроект в первом чтении можно успеть за 2 недели.

"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельную реформу, поэтому я не вижу другого пути", - сказал Новиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский на заседании СНБО предложил Раде принять новый закон о "восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"

"Сейчас судебная власть и КС фактически нарушили Первый раздел Конституции, который гарантирует, что наивысшей социальной ценностью является человек и гражданин. Это уникальный случай, когда орган, который должен защищать конституционный строй, его разрушает. У НАПК нет полномочий определять, какие решения принимать парламенту. Но когда один президент бежал из страны, решение не соответствовало конкретному разделу Конституции, но оно было призвано сохранить государство. На вопрос, как сохранить государство, может ответить только парламент", - подчеркнул Новиков.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+61
КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8559
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29.10.2020 20:31
+38
Во всем виноват Порошенко.Оставил себе все дубликаты ключей,проник в здание Конституционного суда и вредит стране.А Зеленский честный,он не при чем.
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29.10.2020 20:30
+31
КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8803
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29.10.2020 20:42
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Страница 2 из 2
Блин, да шо ж с вами такое ? Вроде приподняли лицо из дерьма когда Майдан был, но снова и опять туда же... и кто мокает !! собственный ваш конституционный суд !! :/ не, жуть конечно...
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29.10.2020 21:02 Ответить
КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8123
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29.10.2020 21:04 Ответить
почему эти дегенераты с рясах еще не в подвале?
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29.10.2020 21:04 Ответить
За всем этим стоит портнов и ко.
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29.10.2020 21:08 Ответить
повністю згідний, їх можна назвати пофамільно, а навіщо. А Новикова През незабаром звільнить. за два місяці. Тому і портного не було так довго чути, готувався дол "великих справ", досвід вже є і Ігор Валерійович платить, то чому б і не заробити. А През тягне волинку з ОАСК, тому що портнов просить почекати, поки вони не розберуться з Привтом, землею, корсудом. Спішити треба бо піпл одумається а През проснеться.
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30.10.2020 07:22 Ответить
Пацаны, ну зачем такие полумеры? Отмените декларацию о независимости, присоедините Украину к Рашке и назначьте Мертвечука гауляйтером УССР. Короче, отмените Украину решением суда и всё. А то существование Украины противоречит конституции Украины. После этого можно и на покой. Не зря же домик в Крыму приобретен заранее.
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29.10.2020 21:12 Ответить
закон про мову тут им и *****
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29.10.2020 21:27 Ответить
потрібно курвам нагадати кінець 2013-го року...
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29.10.2020 21:35 Ответить
Если судью Конституционного Суда выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия?
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29.10.2020 21:42 Ответить
КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 3292
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29.10.2020 22:02 Ответить
Сколько порохоботов!
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30.10.2020 01:14 Ответить
Если отменят земельную реформу то войдут в историю как самый анархичный суд в мире. Владу от государства народу его цель.
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29.10.2020 22:06 Ответить
Якщо вони візьмуться за наступні закони треба брати штурмом будинок і викинути цих щурів на вулицю.
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29.10.2020 22:09 Ответить
а зараз типу нормально?
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31.10.2020 08:12 Ответить
Не можна дати їм більше засідати. Їх треба викинути на вулицю фізично. Війна є війна
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29.10.2020 22:11 Ответить
Ці тварюки забули , що хазяїн в Україні , Український народ, на нари мерзоту.
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29.10.2020 22:38 Ответить
Почему этих тварей нельзя просто физически ликвидировать?
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29.10.2020 22:24 Ответить
На емоціях країну не побудуєш. Є незалежні гілки влади. Інша справа, що дехто недорого бере. Стосується "судової реформи". От коли робили переатестацію судей треба було не відмахуватись від Громадської ради доброчесності, а тупо відсівати по їх заключенням.
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30.10.2020 06:42 Ответить
о чем .это вы ? какие незалежні гілки влади ? Здесь ни один государственный институт не работает, прогнило все до фундамента. Этому образованию на карте от силы года 2 осталось...
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30.10.2020 07:21 Ответить
А після мови наступними відмінять результат референдуму 1 грудня 1991 року і Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.
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29.10.2020 22:41 Ответить
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас". Да, весь состав нынешнего конституционного суа сформирован в период 2013-2019 год. И идя на выборы Зеленский об этом знал. Так как в случае избрания Байдена он получил Верховный Суд сформированный о него с тремя судьями от Трампа. При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть не осуществляющая свои функции должна уйти.
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
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29.10.2020 22:52 Ответить
"Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. "
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И что? Этот "суд стал от этого лучше"? Ваш Пеця Барыга с его большинством в ВРУ вообще ничего не делал для судебной реформе, кроме как расставлял везде своих лояльных судей. Результатом его "реФФорм" правоохранительных органов стал главпрокурв Юга Луценга и его заместитель-миллионер Матиос, пересажавший в месте с пециными "судьями" по тюрьмам 8000 добровольцев 2014 года. А уж как вольготно чувствовали себя "судьи" с фамилией Вовк! КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 1273 Да вашего Пецю только за Сергея Лисныка-Мужчиля надо казнить! Вместе с его главчикистом Васькой Грицаком.
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30.10.2020 07:21 Ответить
Вариант 4 - актуальный - заполнить 200-300 фонарных столбов на Крещатике судейско-прокурорской элитой и не снимать до весны
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30.10.2020 07:24 Ответить
КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8873
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30.10.2020 07:24 Ответить
Всех судей на палю и без вазелина
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29.10.2020 22:54 Ответить
это НЕ суд, это ОПГ - всех в наручники ! СБУ работайте! ( иначе будут ШИНЫ и стране конец).
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29.10.2020 23:02 Ответить
Тут ще треба подумати, хто найбільш небезпечний для України - ***** зі своїми ордами на границі чи 73% зебуїнів зі своїм нєлохом.
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29.10.2020 23:06 Ответить
Порошенко! І його кум Медведчук! Два злодії.
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30.10.2020 01:15 Ответить
Ну все.... пришла пичда этому суду в составе этих ублюдков судьям КС. Пора спросить их, НО не по европейски... БЕЗ СИЛЬНОЙ ОБЕСПОКАЕННОСТИ Европы... А просто ПО ****, ДА КОРОМЫСЛОМ! Да так, шоб надолго запомнилось... лет на 20, с конфискацией...
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29.10.2020 23:19 Ответить
Власть в сговоре с Коломойским, Медведчуком и Кремлем разворачивает Украину от Запада к РФ. Опять, как это было в 2013-2014 одна надежда на НАРОД!

КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 2051 КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 9586
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29.10.2020 23:25 Ответить
КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 6111
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29.10.2020 23:28 Ответить
ну если кто верит что всё "творчество" АКС это творчество АКС то для вас бубочка тарифы по
низил уже зарплаты у вас по 4тыс. евро и мир в глазах той стороны таки найден...........
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29.10.2020 23:40 Ответить
***** грошей не пошкодував цим суддям. Впевнена, що вони вже мільйонери, тому все відмінять.
Зебіли, вам корупція заважала жити? Фсьо, Янелох її вже поборов.
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29.10.2020 23:49 Ответить
Везде своего кумира поминаешь, к месту и не к месту.
Лучше скажи спасибо КОломойскому. Он давно и не стесняясь говорит что Украине надо поссориться с ЕС и США и повернуться к Раше. С него и спрос.
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29.10.2020 23:59 Ответить
Пішов нах, козломордий гвинторог. КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5699
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30.10.2020 00:36 Ответить
Зебилы, когда на майдан?
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29.10.2020 23:50 Ответить
Не забувайте що цей суд лише прийняв рішення , яке йому замовили каломойша з мудачуком . Ось хто справжній ворог України ,, а ці судді-покидьки , лише інструмент в їхніх руках . КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 9066 .
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30.10.2020 00:15 Ответить
По факту это попытка государственного переворота. Если это все действительно то они все должны быть отстранены и арестованы Произведено следствие, не каких застав.. Сами эти крысы в мантиях на такое бы не решились. Кто заказчик. Взять за жабры, все расскажут.. Вопрос если ли корму брать.. У нас же все так повязано и сплетено как гордиев узел. Все равно отмажут и спустят на тормозах..
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30.10.2020 00:16 Ответить
это не попытка - это и есть госпереворот... а за такие вещи надо принимать жесточайшие антимеры...
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30.10.2020 01:07 Ответить
Якби Верховна Рада і Президент приймаючи і підписуючи закони керувалися Конституцією, а не тяп-ляп чи то в турборежимі чи то на угоду політичній доцільності або заморським радникам, то і Конституційний Суд не мав би можливості щось визнати неконституційним. Але враховуючи що саме цей Конституційний Суд, заради проведення Порошенком судової рехформи, відповідно до якої він діє, самі виносили рішення, що в Україні немає ніяких умов воєнного чи надзвичайного стану, можна казати, що вся поточна його діяльність, в межах цієї рехформи, є неконституційною. До речі, а яке відношення керівник НАПК має до діяльності Верховної Ради чи Конституційного Суду, йому після останнього рішення КС більше нема чим займатися?
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30.10.2020 01:08 Ответить
Украину атакуют уже по всему фронту. Зе-билы, конечно, жалкая сексотская саранча, по сравнению с этими типажами.
Судейские, самая ее головка, под крысиной вывеской "КС", бросилась в рукопашную. Кацапы пинают своих бойцов-сексотов, таких устроенных суддеек, под зад на амбразуру, в надежде, что подонки отменят, наконец-таки, Украину, как факт существования. А эти, слизни, как и принято у всяких предателей, мародеров и ворюг несусветных, взялись защищать свое: "нажитое непосильным трудом". Вышла эпическая история. Сугубо украинская. Веками происходящая на наших "теренах". Продажная "элитка" вместо ретивого исполнения директив из кремля, ввязалась в ристалище за наворованное с мудрим нарідом.
Какой позор! если посмотреть глазами нормального человека. Ведь, эти, так называемые судьи, сраму давно не имут ( смысл слов легендарного князя, не для этих псов). Эти, тупо, сражаются за свое кровное!
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30.10.2020 04:52 Ответить
Судейские, самая ее головка, под крысиной вывеской "КС"
=============================================

Дяденька, а при вашем Пеце Барыге во время его 5-летнего пересиденства они "крысиной вывеской" не были?
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30.10.2020 07:56 Ответить
При "нашем" Порошенко, как бы такие не стеснялись произносить его имя, - Украина, классически, утверждалась, как страна во всем мире. И подобные твари, под их крысиным норам, сидели как мыши под веником.
Понял хоть что-то чмо, малолетнее. А теперь: марш на уроки, недоросль!
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30.10.2020 08:40 Ответить
Обновить состав Кс - это мало. Нужно кардинально пересмотреть его ...этого КС... полномочия. Он должен только констатировать - конституционно ТО или ЭТО. А отменять ТО или ЭТО - это не его дело. КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 2844
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30.10.2020 05:26 Ответить
путін говорив - україна не держава, і щоб в нього не було таких заморочок, він сказав КС росії це я і крапка. наш КС просто мавпує. для нього Конституція це просто папірець, і не потрібно бути тупицьким, щоб зрозуміти. у них все пішло на перекосяк, замість того, щоб виконувати волю "якорних пайщиків" поламали весь "утвержденний план" і зайнялися самозбереженням. Слуги народу. "несогласние слуги народу".
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30.10.2020 07:34 Ответить
При "нашем" Порошенко, как бы такие не стеснялись произносить его имя, - Украина, классически, утверждалась, как страна во всем мире. И подобные твари, по их крысиным норам, сидели как мыши под веником.
Понял хоть что-то чмо, малолетнее? А теперь: марш на уроки, недоросль!
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30.10.2020 08:43 Ответить
При нашому Петє , такої х.... не було ,, і електронне декларування вводили , а не відміняли . Тому сиди й не п...... балакай ..! КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8344 .
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30.10.2020 08:53 Ответить
Проституционний суд нужно не реформировать, а ликвидировать, ни в одной нормальной стране его нет, только в снг.
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30.10.2020 08:06 Ответить
А про земельную реформу для чего упомянуто? Чтобы граждане полюбили Конституционный суд и позволили НАПК самораспуститься, а то "антикоррупционеры" утомились делать вид, что что-то делают?
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30.10.2020 09:45 Ответить
Четыре судьи , назначенные ПО КВОТЕ Порошенко ---проголосовали ПРОТИВ, тролль! Иди учи матчасть!
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30.10.2020 20:30 Ответить
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