КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков

Конституционный суд Украины нужно реформировать. Если этого не сделать, его судьи осуществят свой план и отменят Высший антикоррупционный суд, закон о языке и земельную реформу.

Об этом изданию "Бабель" заявил председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

Новиков считает, что парламент мог бы принять специальный закон для того, чтобы обновить состав Конституционного суда. По его мнению, принять законопроект в первом чтении можно успеть за 2 недели.

"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельную реформу, поэтому я не вижу другого пути", - сказал Новиков.

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"Сейчас судебная власть и КС фактически нарушили Первый раздел Конституции, который гарантирует, что наивысшей социальной ценностью является человек и гражданин. Это уникальный случай, когда орган, который должен защищать конституционный строй, его разрушает. У НАПК нет полномочий определять, какие решения принимать парламенту. Но когда один президент бежал из страны, решение не соответствовало конкретному разделу Конституции, но оно было призвано сохранить государство. На вопрос, как сохранить государство, может ответить только парламент", - подчеркнул Новиков.

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