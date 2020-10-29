РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19168 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
3 003 13
Киевская область (3537) местные выборы (2145) нарушения (934) фальсификации (1336) Васильков (178)

Васильковская ТИК затягивает подсчет голосов в интересах "Слуги народа", - член ТИК Плескач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подсчет голосов в Васильковской территориальной избирательной комиссии искусственно затягивают в интересах провластных кандидатов.

Об этом заявил член ТИК от партии "Возрождение и развитие" Виталий Плескач, сообщает Цензор.НЕТ.

"По итогам протоколы подала 31 участковая избирательная комиссия. На перерасчет отправлено документы из 12 УИК. Это абсолютно безосновательно, потому что по большинству случаев ТИК могла принять решение не о пересчете, а об уточняющем протоколе. Из этих 12 комиссий перерасчета заслуживают 3-4. За вчера мы повторно посчитали лишь один маленький участок на 84 бюллетеня. Специально перекладывали их из кучи в кучу. И у меня есть вопрос к руководителю и некоторых представителям касательно полного затягивания времени. Причем, к работе не допускали тех членов ТИК, которые предлагали сделать пересчет быстрее. Плюс, была "поддержка зала" - пришли кандидаты от "Слуги народа". Были и провокации", - рассказал он.

Васильковская ТИК затягивает подсчет голосов в интересах Слуги народа, - член ТИК Плескач 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Массовые фальсификации на выборах зафиксированы в Васильковском районе Киевщины, - полиция

Член ТИК от "Возрождения и развития" также утверждает, что в работу комиссии постоянно вмешиваются представители от правящей партии "Слуга народа". По словам Плескача, на заседании ТИК неоднократно появлялись "титушки".

"Сначала неизвестные люди, которые не были зарегистрированы, пытались попасть на участок. По одним источникам, это координировал Дубинский, по другим - Игорь Мосийчук, который сотрудничает со "Слугой народа". Я не могу агитировать, но я вижу представителей совершенно разных сил, и с их стороны нет провокаций. Постоянные провокации только от "Слуги народа". Я так понимаю, что это те люди, которые проиграли выборы, потому что отрыв лидеров очень большой. Предполагаю, что они координируются с председателем и, возможно, с полицией. Полиция у нас здесь живет. Они постоянно вызывают 102, чтобы парализовать работу комиссии. Например, недавно была драка - председатель ТИК не сдержался и ударил одного из кандидатов, который хотел присутствовать при пересчете", - сообщил он.

Васильковская ТИК затягивает подсчет голосов в интересах Слуги народа, - член ТИК Плескач 02

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов: Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов

Плескач говорит, что есть вопросы к статусу председателя ТИК.

"Панджакидзе, который сегодня является председателем, был во время избирательного процесса доверенным лицом кандидата от "Пропозиції". Статья ИК 134 прописывает, кто не может быть членом ТИК. Так вот, в этот список не входят уполномоченные и доверенные лица. ЦИК, игнорируя это, назначила Панджакидзе председателем", - рассказал он.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Прийдет весна - будем зеленые сорняки выкорчевывать.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:42
+4
Зебилы шулерство не прокатит как с Януковичем вы насолили так что Янык кажется пушистым зайкой на вашем фоне зеленые мрази, так как он такое не позволял с судами
показать весь комментарий
29.10.2020 20:58
+3
Тепер зрозуміло, чому всі коридори заповнені на перездачу..в Кривому Розі, аналогічно, теж затягують здачу протоколів ... чотири рази нам повертали, чіплялися мало не до коми .. так розумію, що таке відбувається і в інших містах.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прийдет весна - будем зеленые сорняки выкорчевывать.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:42 Ответить
Браницький був задовго до зелених... Він на себе і всіх своїх рідних (немісцевих) земельку справно отримав, а от васильківчани після такої сарани лишились без гарантованої ділянки.
показать весь комментарий
29.10.2020 21:26 Ответить
Тепер зрозуміло, чому всі коридори заповнені на перездачу..в Кривому Розі, аналогічно, теж затягують здачу протоколів ... чотири рази нам повертали, чіплялися мало не до коми .. так розумію, що таке відбувається і в інших містах.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:45 Ответить
Ticks (Ixodida) are parasitic arachnids, typically 3 to 5 mm long, part of the superorder Parasitiformes. Along with mites, they constitute the subclass Acari. Ticks are external parasites, living by feeding on the blood of mammals, birds, and sometimes reptiles and amphibians.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:47 Ответить
Зебилы шулерство не прокатит как с Януковичем вы насолили так что Янык кажется пушистым зайкой на вашем фоне зеленые мрази, так как он такое не позволял с судами
показать весь комментарий
29.10.2020 20:58 Ответить
чего скулить, после подсчёта берёте и перепроверяете, потом садите у тюрму... слабо - тогда не звездите
показать весь комментарий
29.10.2020 21:05 Ответить
"скуліть"- улюблене слово трольні)
А як його в тюрму посадити, якщо він є представником провладної партії і фальсифікує на користь провладних кандидатів?))
показать весь комментарий
29.10.2020 21:28 Ответить
тогда голосуй за Ляшко
показать весь комментарий
29.10.2020 23:54 Ответить
Що ти мелеш? До чого тут голосування до можливості вчинення правосуддя? Чи у тебе причинно-наслідкові зв'язки порушені?
показать весь комментарий
30.10.2020 00:37 Ответить
тобто ти пропонуєш скиглити, бо ми не можемо нічого зробити, бо то влада, а судді продажні? Пан Ердоган за одну ніч арештував та посадив 1500 суддів і що судова система зупинилась? ні що так не розбещує владу як безвідповідальність та уникнення покарання за злочини
показать весь комментарий
30.10.2020 10:19 Ответить
Згоден з усім, тільки у нас при владі не Ердоган...
показать весь комментарий
30.10.2020 10:30 Ответить
Это СН уже не спасет. Сливайте воду.
показать весь комментарий
29.10.2020 21:44 Ответить
Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу" - член ТВК Плескач - Цензор.НЕТ 5977
показать весь комментарий
29.10.2020 22:09 Ответить
 
 