Васильковская ТИК затягивает подсчет голосов в интересах "Слуги народа", - член ТИК Плескач

Подсчет голосов в Васильковской территориальной избирательной комиссии искусственно затягивают в интересах провластных кандидатов.

Об этом заявил член ТИК от партии "Возрождение и развитие" Виталий Плескач, сообщает Цензор.НЕТ.

"По итогам протоколы подала 31 участковая избирательная комиссия. На перерасчет отправлено документы из 12 УИК. Это абсолютно безосновательно, потому что по большинству случаев ТИК могла принять решение не о пересчете, а об уточняющем протоколе. Из этих 12 комиссий перерасчета заслуживают 3-4. За вчера мы повторно посчитали лишь один маленький участок на 84 бюллетеня. Специально перекладывали их из кучи в кучу. И у меня есть вопрос к руководителю и некоторых представителям касательно полного затягивания времени. Причем, к работе не допускали тех членов ТИК, которые предлагали сделать пересчет быстрее. Плюс, была "поддержка зала" - пришли кандидаты от "Слуги народа". Были и провокации", - рассказал он.

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Член ТИК от "Возрождения и развития" также утверждает, что в работу комиссии постоянно вмешиваются представители от правящей партии "Слуга народа". По словам Плескача, на заседании ТИК неоднократно появлялись "титушки".

"Сначала неизвестные люди, которые не были зарегистрированы, пытались попасть на участок. По одним источникам, это координировал Дубинский, по другим - Игорь Мосийчук, который сотрудничает со "Слугой народа". Я не могу агитировать, но я вижу представителей совершенно разных сил, и с их стороны нет провокаций. Постоянные провокации только от "Слуги народа". Я так понимаю, что это те люди, которые проиграли выборы, потому что отрыв лидеров очень большой. Предполагаю, что они координируются с председателем и, возможно, с полицией. Полиция у нас здесь живет. Они постоянно вызывают 102, чтобы парализовать работу комиссии. Например, недавно была драка - председатель ТИК не сдержался и ударил одного из кандидатов, который хотел присутствовать при пересчете", - сообщил он.

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Плескач говорит, что есть вопросы к статусу председателя ТИК.

"Панджакидзе, который сегодня является председателем, был во время избирательного процесса доверенным лицом кандидата от "Пропозиції". Статья ИК 134 прописывает, кто не может быть членом ТИК. Так вот, в этот список не входят уполномоченные и доверенные лица. ЦИК, игнорируя это, назначила Панджакидзе председателем", - рассказал он.