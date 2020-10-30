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Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности, - Данилов

Ситуация вокруг решения Конституционного суда (КС) о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства указывает на возможность существования плана, направленного против основ украинской государственности, и демонстрирует аналогии с событиями 2010-14 годов, когда в Украине активизировалась деятельность российских агентов влияния.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Ряд последних событий, связанных с решениями КС, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. В этом случае КС выступает "ледоколом" достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально направленные решения об антикоррупционных органах", - написал Данилов.

Секретарь СНБО высказал предположение, что сложившейся ситуацией "дирижируют" некие внешние и внутренние силы, заинтересованные в максимальном ослаблении украинской власти и свертывании европейской интеграции. "К сожалению, прослеживается аналогия с событиями 2010-2014 годов, когда происходила активизация российских "агентов влияния", сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный суд Януковича (экс-президент Украины в 2010-14 гг Виктор Янукович) своим решением дал возможность узурпировать власть. Последствия известны", - подчеркнул Данилов.

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Он также напомнил, что в феврале 2019 года КС отменил закон о незаконном обогащении, в результате чего были закрыты уголовные производства, а своим решением от 27 октября текущего года фактически ликвидировал е-декларирование, отметив, что это приведет "к не просто негативным, а к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении".

По словам секретаря СНБО, это приведет к формированию полного недоверия в отношениях Украины с ЕС и евроатлантическим сообществом, ставится под угрозу существование безвизового режима, становится невозможным сотрудничество с международными финансовыми институтами, создаются риски для получения страной плана действий по членству в НАТО. Все это, в свою очередь, приведет к нагнетанию социальной напряженности, углублению экономического кризиса, росту и радикализации протестных настроений.

"В этом контексте нельзя не заметить, что скандальное решение было принято сразу после окончания местных выборов, результаты которых создали ряд новых вызовов. Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий", - резюмировал Данилов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+43
Запомните эти рожи. Эти скоты своими решениями, делают переворот в УкраинеСитуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности, - Данилов - Цензор.НЕТ 7853
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29.10.2020 20:46
+27
Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности, - Данилов - Цензор.НЕТ 2731
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29.10.2020 20:50
+25
у любого иммунитета "независимой ветви власти" должна быть грань - за которую переходить НЕЛЬЗЯ !!! чтобы на этой "ветви" их можно было повесить в случае чего !!! сейчас как раз тот самый случай !!
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29.10.2020 20:54
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За что тогда погибло 15 000 украинцев,в том числе более 4 тысяч воинов?На хрена унас такой Конституционный суд и президент?Что за государство изменников?Что за подлецы у власти?Почему олигархи не под следствием?
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29.10.2020 21:53 Ответить
Русняво-Беніні підху..ловніки нові методички вже поширють
Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 9168
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29.10.2020 21:55 Ответить
не верю, шо те хто лайкнули етот пост прочитали его.
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29.10.2020 23:21 Ответить
Цей Данілов, виявляється, чи не єдинний на Банковій, хто обстоює Україну. Всі інші там, цілком можливо - резиденти.
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29.10.2020 22:43 Ответить
Врет он все, этот Данилов. Заказчик решения по КС известен - Коломойский. Он давно и открыто сказал что его цель - отвернуться от Европы и США и повернуться к Раше. И все к этому ведет. Все это не стесняясь он говорил в интервью Юрию Бутусову.
А Данилов вешает лапшу про какие-то планы, каких-то российских агентов. Про инопланетян еще пусть расскажет.
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30.10.2020 00:46 Ответить
Конечно Данилов врет! Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 2754 и только ты, лишнехромосмный набутылочник говоришь нам правду! Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 4868 Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 558
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30.10.2020 17:02 Ответить
Завтра они отменят государство Украина и восстановят УССР. Это как два пальца об асфальт. И 73% зетварей проснутся счастливыми, как в детстве.
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29.10.2020 23:05 Ответить
Спішать тварюки знищити Україну, до виборів в США.
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29.10.2020 23:15 Ответить
до выборов в Штатах ситуация с КС будет висеть в воздухе.
победит рыжий? - зеленый будет ждать сигнала и как всегда рожи корчить.
победит байден 3го ноября? - 4го ситуация будет решена "могучим взмахом отбулавленого клопа"
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29.10.2020 23:28 Ответить
не так страшні українські воші, як кацапські гниди, які засіли у Києві і продовжують знищувати Україну... а тому інкримінувати отим товстомордо-товстозадим шльоцам не спробу, а конкретні кроки, які призводять до порушення державності та мають на меті державний переводот та відновлення кровавої влади яника... але... подивіться на обличчя биканова на засіданні РНБО... а його робота по збереженню державності...
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30.10.2020 01:26 Ответить
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