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Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что принятое Конституционным судом Украины решение о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства угрожает государственному бюджету и свидетельствует о непредсказуемости решений самого суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны отметил угрозы, которые несет решение КС для страны и ее национальной безопасности.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - подчеркнул Зеленский.

"Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на заседании СНБО предложил Раде принять новый закон о "восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
.. как будто дыры в бюджете до этого не было !! ясно одно - ты в теме и в доле в этом шухере с КС !!! Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 3955
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29.10.2020 21:01
+21
Я так розумію буде щось на кшталт "Рафік і обравши його зедебіли не виноуваті ". То все КС.
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29.10.2020 21:02
+21
"резидент Украины Владимир Зеленский" - это сильно! ))))
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29.10.2020 21:03
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cui prodest? кому выгодно?
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29.10.2020 23:11 Ответить
Кому выгодно, что ты соврал тогда про немцев которые по твоим словам заявляют что все судьи назначены по квоте Порошенко. Кому выгодно?
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29.10.2020 23:25 Ответить
Ви праві. Брехун цей кролік. Або не розуміє, що по квоті Порошенка - 4. Але і не по своїй квоті президент видає указ теж. Тобто, Порошенком були видані декілька указів по призначенню КС суддів, і лише 4 з них по квоті самого Порошенка.
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30.10.2020 03:09 Ответить
не кизди,как раз люди которые в кс по квоте пороха за это решение и не голосовали,суёте везде попередников...
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29.10.2020 21:32 Ответить
это я для скромного кролика...
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29.10.2020 21:34 Ответить
ты думаешь, в КС мог кто-то пройти просто так? Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 2501И почему немецкий посол заявила, что немецких инвестиций не будет из-за отсутствия независимой судебной системы? Она это сказала в 2020, уже после реформы.
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29.10.2020 21:43 Ответить
Эту лапшу можешь втирать кому то другому,порох только верховный суд успел реформировать,а вот почему ишак оманских полтора года хернёй страдал,нюхая кокс и снимая видосики,это надо у его кукольника спросить,коломойши грёбаного...
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29.10.2020 22:05 Ответить
невже підступна змова проти найвеличнішого лідера **********?
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29.10.2020 21:33 Ответить
а почему бы и нет? но я ничего не утверждаю. просто предполагаю. КС неприкосновенен. Разогнать его невозможно, так же, как и Нафтогаз. Пока Зеленский будет этим заниматься, тарифы повысятся на треть (= ненависть населения), антикоррупционные законы будут отменены (критика со стороны ЕС и США). Года вполне хватит на то, чтобы его свергнуть. Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 4792
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29.10.2020 21:46 Ответить
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 538
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29.10.2020 21:24 Ответить
Бубочка, ми в курсі. Що робити будеш? Може, все таки, бородату бабусю -Америці, портнова- Панамі, а мертвечука- на нари, як ти і хотів на стадіоні? Ну і з суддей. Кого звільнити, кого за державну зраду.
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29.10.2020 21:26 Ответить
Да он с самого начала, не то что в курсе, он просто участник всего этого. Теперь у него роль страшно разгневанного собирателя СНБО, которого коварный КС заставит принимать экстраординарные решения.
Там все роли расписаны. ОПЗЖ главные обвиняемые в инициации этого решения, беня бабки отсчитывает, судьи решение принимают, бубочка рычит и СНБО собирает, террорист готовится теракт совершить чтобы отвлечь, рюкзаков страну от террориста спасать, чиновники всех мастей радуются, населению как всегда.
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29.10.2020 21:38 Ответить
соучастник в курсе,что ждет Украину и ее народ и он этого не скрывает.
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29.10.2020 21:27 Ответить
Яка розумниця... Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 6138 Та ти шо!
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29.10.2020 21:30 Ответить
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 9488
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29.10.2020 21:31 Ответить
Когда КС, по мнению СН, «законно» распустила ВР в 2019 - все было «пучком» и всем было «тепло и уютно»........, а теперь что-то пошло не так, что даже преЗедент «высказывает» свое(?) ФЕ.......
Похоже на: сама садик я садила - сама буду поливать(с)=>создали «проблему» и теперь ее «решаем» и этим, возможно, покрывают какую-то «каку».........
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29.10.2020 21:34 Ответить
Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента 19.10.20

19.10.2020 " _Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд."
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29.10.2020 21:36 Ответить
-- Измена! -- крикнул Мальчиш-Кибальчиш.
-- Измена! -- крикнули все его верные мальчиши.
Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и схватила, и скрутила она Мальчиша-Кибальчиша
(с) гайдар
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29.10.2020 21:36 Ответить
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 8738
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29.10.2020 21:39 Ответить
С его некрологом.
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29.10.2020 21:49 Ответить
Это точно!!!
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29.10.2020 22:08 Ответить
будет дыра,дыра в его жопе
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29.10.2020 21:55 Ответить
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 3134
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29.10.2020 21:44 Ответить
А хто скористувався протизаконним схваленням КСУ, протизаконного рішення, з розгону Верховної Ради???
Тепер тобі його рішення не сподобалось???
Але жвони й тебе врятували, від відповідальності, за недостовірне декларування, коли ти «забув» за п'ять лимонів «у кишені»...
Може те все гра і ти з ними у змові, як з рішенням по розгону парламенту???
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29.10.2020 21:49 Ответить
Вова прикинулся шлангом. 😷
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29.10.2020 21:54 Ответить
вова, сама велика ДИРА в цій країні це ТИ, та ТВОЇ прихильники! Віслюк ти оманський!
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29.10.2020 21:57 Ответить
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 8835
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29.10.2020 21:58 Ответить
Да нет вава вам писта .будет конкретная
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29.10.2020 22:08 Ответить
земеля ,толи еще будет,как говорили в старину ,,вспомнила бабка як дивкою була,,, так ити вспомнил что денег не дадут ,,трухани своих друзей ,они так грабанули украинушку,,,,,,,тебе не стидно,,,,,
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29.10.2020 22:11 Ответить
Как был зеля ссыкуном так и остался.
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29.10.2020 22:24 Ответить
https://youtu.be/YDyNt7simn4

Villi Tokarev "Derzi Vora" / Вилли Токарев "Держи Вора
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29.10.2020 22:25 Ответить
ЯзЕлох, да успокойся наконец, всё идёт по плану *****! Кончай ломать комедию!
И Крым, и луГандон, даже может и Кубань присоединится к юго западному округу копростана и перестанут стрелять, только расстреливать на подвалах, зато не слышно, ну и "рейтинг" будет у зЕ-е-е, как у саши3% - целых 80%!!!
Ты всё для этого делаешь, а моржовая звизда, ценит таких!!!
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29.10.2020 22:39 Ответить
Это что если бы не дыра в бюджете то можно было бы КСУ стерпеть? Пусть и дальше изнутри разрушают страну? Зеля совсем уже ё...нулся.
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29.10.2020 22:44 Ответить
Вы в корне не правы! Оно таким и родилось, да плюс ко всему наркота!
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29.10.2020 22:54 Ответить
Даже большая дыра в бюджете, точно лучше большой дыры в твоей голове..
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29.10.2020 22:52 Ответить
А, в приспособлении язЕлоха???
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29.10.2020 22:58 Ответить
Каждый понимает в меру своей распущенности.. а понимает написанное - в меру своей вменяемости..
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29.10.2020 23:04 Ответить
Вова, у тебя есть выход. Бери два автомата, одевай футболку с надписью "Голобородько" и в КС. А если серьезно, то у тебя очень мало времени, чтобы выйти из трипа и теплой ванны и начать менять все и кардинально. Естественно тебе все надо делать во благо европейской Украины.
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29.10.2020 22:58 Ответить
Извините, у вовочки 2 выхода:
1. Сам повесится
2. Ждать, когда повесят...
На остальное, кэбы (ума) не хватит, доказано!
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29.10.2020 23:09 Ответить
О, наконец-то клован пошутил. Типа у него сейчас есть деньги и поддержка, и нет дыры в бюджете. Вай, смищщно.
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29.10.2020 23:23 Ответить
Причем здесь деньги и поддержка, если в первую очередь нужно говорить о юридической несостоятельности такого решения, превышения КС своих полномочий, ряда грубых нарушений закона. А деньги и поддержка это уже вторично. Зеленский, как всегда, "смотрит в корень".
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30.10.2020 00:15 Ответить
Все розвалили, гады. За полтора года сделали, скоты. Мудрый нарід, больше мне нечего добавить.
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30.10.2020 03:46 Ответить
о каких деньгах эта мразь говорит? у нас не будет будущего
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30.10.2020 06:03 Ответить
А як же знамените "МВФ іди у сраку" ?
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30.10.2020 08:52 Ответить
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