Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что принятое Конституционным судом Украины решение о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства угрожает государственному бюджету и свидетельствует о непредсказуемости решений самого суда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны отметил угрозы, которые несет решение КС для страны и ее национальной безопасности.
"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - подчеркнул Зеленский.
"Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили", - добавил президент.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Там все роли расписаны. ОПЗЖ главные обвиняемые в инициации этого решения, беня бабки отсчитывает, судьи решение принимают, бубочка рычит и СНБО собирает, террорист готовится теракт совершить чтобы отвлечь, рюкзаков страну от террориста спасать, чиновники всех мастей радуются, населению как всегда.
Похоже на: сама садик я садила - сама буду поливать(с)=>создали «проблему» и теперь ее «решаем» и этим, возможно, покрывают какую-то «каку».........
19.10.2020 " _Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд."
-- Измена! -- крикнули все его верные мальчиши.
Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и схватила, и скрутила она Мальчиша-Кибальчиша
(с) гайдар
Тепер тобі його рішення не сподобалось???
Але жвони й тебе врятували, від відповідальності, за недостовірне декларування, коли ти «забув» за п'ять лимонів «у кишені»...
Може те все гра і ти з ними у змові, як з рішенням по розгону парламенту???
Villi Tokarev "Derzi Vora" / Вилли Токарев "Держи Вора
И Крым, и луГандон, даже может и Кубань присоединится к юго западному округу копростана и перестанут стрелять, только расстреливать на подвалах, зато не слышно, ну и "рейтинг" будет у зЕ-е-е, как у саши3% - целых 80%!!!
Ты всё для этого делаешь, а моржовая звизда, ценит таких!!!
1. Сам повесится
2. Ждать, когда повесят...
На остальное, кэбы (ума) не хватит, доказано!