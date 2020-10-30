Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Реформа Конституционного суда Украины и его работы должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы страны, поскольку КС не является органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции,
Как передеает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Конституционный суд – это не орган системы судопроизводства. У него из судопроизводства есть только название "суд". И поэтому нам нужно понимать, что в реформу судебной системы мы вряд ли можем "закатать" реформу Конституционного суда Украины. Поэтому вопрос Конституционного суда должен рассматривать отдельно, внеблоково, потому что орган, который является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине. Поэтому я за судебную реформу, но вопрос Конституционного суда должен решаться быстро и за рамками этой судебной реформы", - сказал он на заседании СНБО Украины в четверг.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні клован дійшов до прямих погроз суддям КС у марній спробі зняти з себе відповідальність за розвал системи антикорупційного контролю.
Пізно, саме ти запустив маховик правового нігілізму, наслідки чого ми пожинаємо.
Що, КС не був таким поганим, коли легітимізував розгін ВР?
ну или, по крайней мере, должен слушать чё вам там говорят на ваших планёрках ))))
PS Как избирательно тут кое-кто посты удаляет - оставляя базовый наезд явного тролля не по теме статьи, но удаляя все ответы на него.
Hellis@13Hellis_13
Я на сегодня почти уверена ( вчера писала, что подозреваю это), что все решения судов, НБУ, КС - это все было согласовано по времени под победу на выборах "слуг" и ОПЗЖ с последующим объединением. Победа сорвалась, а суды сработали, как договаривались.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_
а мені здається, що це якраз бєнін підкоп під бубочку... а то і взагалі богдана... цей склад кс - креатури богдана...і якраз для показати, що бубочка нічого не контролює...
Миндич отвечал за безопасность предвыборного штаба и самого кандидата Владимира Зеленского.
И хотя люди Зеленского всячески отрицали связь с Коломойским, в ряде случаев они прокололись. Например, когда в апреле 2019 Зеленский сдавал анализы в клинике, то журналисты вычислили, что он приехал на авто Миндича.
Теперь уже известно, что Коломойский помогал медиа-ресурсами, транспортом, охраной. Мало кто знает, что помещение предвыборного штаба Зеленского находится на балансе группы «Приват". - https://rnbee.net/2019/08/08/so-smertju-ally-verber-oborvalsja-eshhe-odin-neoficialnyj-kontakt-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
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Забава "элит"- наплодить фейковых антикоррупционеров для имитации борьбы с коррупцией...Демохратия в Украине-возможность высказать свое мнение в соц.сетях,поорать,громко стуча пальцами по клавиатуре,запить свой гнев бутылкой вонючего пива и слить протесты в унитаз. Идеальная политтехнология.
Тогда происходила смена власти и сохранение награбленного. Сейчас КС по сути уже освободил от ответственности власть Зе. Идет смена власти?...
Хочу напомнить один эпизод. Перед уходом власть Порошенко громко хлопнула дверью и отменила статью о незаконном обогащении. И на это была реакция кандидата в президенты Зеленского:" Уходя сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа,у армии."
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...