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Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук

Реформа Конституционного суда Украины и его работы должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы страны, поскольку КС не является органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции,

Как передеает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Конституционный суд – это не орган системы судопроизводства. У него из судопроизводства есть только название "суд". И поэтому нам нужно понимать, что в реформу судебной системы мы вряд ли можем "закатать" реформу Конституционного суда Украины. Поэтому вопрос Конституционного суда должен рассматривать отдельно, внеблоково, потому что орган, который является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине. Поэтому я за судебную реформу, но вопрос Конституционного суда должен решаться быстро и за рамками этой судебной реформы", - сказал он на заседании СНБО Украины в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о решении КС по е-декларированию: "Это дно"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director

Сьогодні клован дійшов до прямих погроз суддям КС у марній спробі зняти з себе відповідальність за розвал системи антикорупційного контролю.
Пізно, саме ти запустив маховик правового нігілізму, наслідки чого ми пожинаємо.
Що, КС не був таким поганим, коли легітимізував розгін ВР?

Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1880
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29.10.2020 21:05
+8
Зеленський - перший президент України, що зміг об»єднать усіх українців… Лупить його будуть усі, без винятку, не дивлячись на власні політичні погляди…
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29.10.2020 21:12
+6
Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 946
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29.10.2020 21:10
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Director

Сьогодні клован дійшов до прямих погроз суддям КС у марній спробі зняти з себе відповідальність за розвал системи антикорупційного контролю.
Пізно, саме ти запустив маховик правового нігілізму, наслідки чого ми пожинаємо.
Що, КС не був таким поганим, коли легітимізував розгін ВР?

Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1880
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29.10.2020 21:05 Ответить
ти ж зебілка, своїм галасуванням їх і привела до влади.
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29.10.2020 21:11 Ответить
Как интересно - днем все вопили, что КС нужно развешать на деревьях за такие решения, а теперь, как пошла реакция - начали защищать этот Корруцпционный суд...
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29.10.2020 21:17 Ответить
этаж ботяра из твоего лагеря )))) ты должен хорошо понимат о чём она вообще строчит свои опусы ))))
ну или, по крайней мере, должен слушать чё вам там говорят на ваших планёрках ))))
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29.10.2020 21:25 Ответить
Учитывая то, что у меня нет никакого лагеря - она, корее твоя коллега, ботяра.

PS Как избирательно тут кое-кто посты удаляет - оставляя базовый наезд явного тролля не по теме статьи, но удаляя все ответы на него.
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29.10.2020 21:37 Ответить
Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9065
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29.10.2020 21:35 Ответить
С какого это, Китай и паРашка стали глобалистами?
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29.10.2020 21:39 Ответить
Китай с паРашкой создали короновирус чтобы их контролировал "новый мировой порядок"?
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29.10.2020 21:43 Ответить
она с ольгино, не обращай внимание))
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30.10.2020 06:18 Ответить
Ти диви, а тебе тут добре знають 😂😂😂
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29.10.2020 21:28 Ответить
Зеленський - перший президент України, що зміг об»єднать усіх українців… Лупить його будуть усі, без винятку, не дивлячись на власні політичні погляди…
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29.10.2020 21:12 Ответить
зєтрушка для побієнія - не головна мішень



Hellis@13Hellis_13

Я на сегодня почти уверена ( вчера писала, что подозреваю это), что все решения судов, НБУ, КС - это все было согласовано по времени под победу на выборах "слуг" и ОПЗЖ с последующим объединением. Победа сорвалась, а суды сработали, как договаривались.



Хатуль Мадан@UA_CIbercat_

а мені здається, що це якраз бєнін підкоп під бубочку... а то і взагалі богдана... цей склад кс - креатури богдана...і якраз для показати, що бубочка нічого не контролює...
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29.10.2020 21:18 Ответить
Не виключені й такі варіанти...
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29.10.2020 21:25 Ответить
Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6211
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29.10.2020 21:25 Ответить
...Именно Коломойский делегировал Миндича в окружение Зеленского.
Миндич отвечал за безопасность предвыборного штаба и самого кандидата Владимира Зеленского.
И хотя люди Зеленского всячески отрицали связь с Коломойским, в ряде случаев они прокололись. Например, когда в апреле 2019 Зеленский сдавал анализы в клинике, то журналисты вычислили, что он приехал на авто Миндича.
Теперь уже известно, что Коломойский помогал медиа-ресурсами, транспортом, охраной. Мало кто знает, что помещение предвыборного штаба Зеленского находится на балансе группы «Приват". - https://rnbee.net/2019/08/08/so-smertju-ally-verber-oborvalsja-eshhe-odin-neoficialnyj-kontakt-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/
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29.10.2020 21:27 Ответить
А то , что эти судьи имеют в окк. зоне незадекларированную недвижимость, ничего не значит?
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29.10.2020 21:34 Ответить
Ты хоть посмотри под чем ты пишешь! даунецкие ****** избевают украинца.
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29.10.2020 21:29 Ответить
Ну, І "під чим" я пишу? Я написав людині анекдот...
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29.10.2020 21:42 Ответить
Судячи по виборам українців в Україні дуже мало - є бидлоелекторат...
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30.10.2020 06:59 Ответить
Это роль такая у него. Он же актер.
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29.10.2020 21:50 Ответить
с таким е.лом только советы осталось давать
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29.10.2020 21:06 Ответить
В нього куди краще виходило бути адвокатом по господарському праву...
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29.10.2020 21:12 Ответить
А кто Мешал , - Розвал получился Быстро, - год за десять.
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29.10.2020 21:09 Ответить
Стефанчук (як цей, так і інший) - один з тих, який своїм базіканням та брехнею знищив право в Україні. Да, очолював цю шоблу сам ЗЕ; але у них всіх - диплом уриста в кишені.
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29.10.2020 21:10 Ответить
Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 946
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29.10.2020 21:10 Ответить
Цей КСУ, як і вся судова система, були залишені у спадок від Порошенка. Липецька фабрика відпочиває.
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30.10.2020 01:03 Ответить
Какой бы глупостью или демагогией дешёвой это не показалось---НО! Но реформа любая от сегодняшнего дня должна начинаться с простого действия. Абсолютно все в руководстве любой структуры носившие хоть пол года парт-билет кпсс и достигшие 60 летнего возраста должны быть вчистую уволены. А тем кому от 50 пройти настоящую переатестацию. Как поступила Хорватия не так давно. Все судьи были уволены---именно все! Трудно поверить даже. И наняты европейские юристы на эти места. И внимание---НА 15 ЛЕТ!!! Через 15 лет всё пошло по маслу и по сей день---ну или почти. Никогда новое не растёт из старого! Только с чистого листа!
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29.10.2020 21:13 Ответить


jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·20 мин
Забава "элит"- наплодить фейковых антикоррупционеров для имитации борьбы с коррупцией...Демохратия в Украине-возможность высказать свое мнение в соц.сетях,поорать,громко стуча пальцами по клавиатуре,запить свой гнев бутылкой вонючего пива и слить протесты в унитаз. Идеальная политтехнология.
Тогда происходила смена власти и сохранение награбленного. Сейчас КС по сути уже освободил от ответственности власть Зе. Идет смена власти?...
Хочу напомнить один эпизод. Перед уходом власть Порошенко громко хлопнула дверью и отменила статью о незаконном обогащении. И на это была реакция кандидата в президенты Зеленского:" Уходя сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа,у армии."
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29.10.2020 21:22 Ответить
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
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29.10.2020 21:22 Ответить
Главхряк рады почуял неладное ...
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29.10.2020 21:26 Ответить
То есть этих надо вешать отдельно от других, но немедленно.
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29.10.2020 22:05 Ответить
Расстрелять без суда и следствия - единственный выход в сложившейся ситуации. Оставить тех четверых, что не голосовали - вот вам и весь КС.
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29.10.2020 23:31 Ответить
Турболінивець знегодувався ще одним Вищим Гарантом Верховенства. Ну-ну
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30.10.2020 01:37 Ответить
Русик Стефанчук: «От назрело и наболело. Даже свербит. Истинно, истинно заявляю - от прям в пятницу приду и буду Конституционный суд реформировать. А пока надо деньжат сбить для любимой тёщи за квартирку - ейная ж дочка с таким свинным рылом сожительствует - страшно ж подумать».
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30.10.2020 06:36 Ответить
Швидка реформа, це виводиш їх в чисте поле, бах і брацька могила суддів,всі інші живуть по законах це одноразова акція ось таке питання потрібно було задати народу
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30.10.2020 07:27 Ответить
в турборежимі?
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30.10.2020 07:45 Ответить
 
 