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Крым (26017) КС (2131) СНБО (4374) НАПК (1164) Новиков Александр (69)

Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий в 2018 году приобрел на временно оккупированной территории Украины имущество в соответствии с законодательством страны-агрессора. Это имущество он не задекларировал.

Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил на заседании СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"НАПК действительно проводило проверки судей Конституционного Суда. Но только вчера, после решения Конституционного Суда, узнало, почему господин глава Конституционного Суда так быстро принял это решение. Потому что вчера была опубликована информация, что он в 2018 году фактически приобрел на оккупированной территории Украины, в соответствии с законодательством страны-агрессора, имущество, но не указал его в декларации", - сказал Новиков.

По мнению Новикова, принимая резонансное решение по антикоррупционному законодательству, глава КС фактически освобождал себя от ответственности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

"Чем нарушил фундаментальные правовые принципы, которые определяют, что судья не может быть судьей в собственном деле", - отметил он.

Глава НАПК также заявил, что председательствовавший на заседании КС судья Сергей Головатый, который "закрыл от президента и парламента это слушание", и потом написал особое мнение, не имел право принимать участие в рассмотрении, поскольку в его действиях уже было установлено наличие признаков преступления в соответствии со статьей, которую КС отменил.

Также на Цензор.НЕТ: КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков

"У судей Слиденко и Мойсика имелись признаки нарушения ст. 52 закона о предотвращении коррупции, и они отменили этим решением собственную ответственность", - добавил он.

Напомним, накануне журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году купил по законам России земельный участок в оккупированном Крыму.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
алё, разбудите баканова!
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29.10.2020 21:10
+21
От дебил . Мог бы шо-нибудь в Италии купить или в Испании , в Лондоне наконец ... . Так потянуло жадного дебила на родину ... . Чемадан , вакзал , расия и нах ... - с Украины .
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29.10.2020 21:14
+20
СБУ за кем гоняется , трусит фопы , для поддержки штанов.
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29.10.2020 21:10
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алё, разбудите баканова!
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29.10.2020 21:10 Ответить
А к Грицаку вопросов, так понимаю, нет?
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29.10.2020 21:15 Ответить
Ось нехай бакланов і спитає. Та схоже, що він в цьому не зацікавлений.
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29.10.2020 21:16 Ответить
Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 5087 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6262
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29.10.2020 21:25 Ответить
так тож статьи 109 и 110 Ук Украины по судье плачет гос измена и гос переворот..ну ну и что слабо 11 ублюдков просто перестрелять (народ одобрит на 99%) уверен точно.. почему 11 ублюдков судей каких то подонков которые также фрут и фисяют и кровь у низ как у всех а не голубая и почки мочу вырабатывают а не вино с шампанским должны решать такие вопросы...???
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29.10.2020 22:04 Ответить
Не было альтернатив...
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29.10.2020 21:16 Ответить
Тут сама біографія про нього говорить і ті сфери впливу, які його ототожнюють проХфесіАналом:"У 1988-1993 роках - стажист прокуратури м. Донецька, слідчий, старший слідчий прокуратури Куйбишевського району м. Донецька.

Протягом 1993-2010 років - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002-2009 роках - голова цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області. В 2006 році проходив навчання в США за програмою "Відкритий світ".

У період 2010-2013 років був обраний і працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах."
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30.10.2020 05:49 Ответить
Не трожь летеху, он чертей ловит, белка...
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29.10.2020 21:15 Ответить
СБУ за кем гоняется , трусит фопы , для поддержки штанов.
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29.10.2020 21:10 Ответить
Им там фуру тюли на 7-м километре не отдают. Некогда им.
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29.10.2020 21:15 Ответить
Какая разница
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29.10.2020 21:12 Ответить
От дебил . Мог бы шо-нибудь в Италии купить или в Испании , в Лондоне наконец ... . Так потянуло жадного дебила на родину ... . Чемадан , вакзал , расия и нах ... - с Украины .
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29.10.2020 21:14 Ответить
на кого работает - там и купил. в Италии могут спросить, типа, откуда столько бабла у "честного" судьи, неужто украл? как можно, ай-я-яй, нужно конфисковать в пользу бедных мигрантов - толерантность и милосердие на первом месте.
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29.10.2020 23:18 Ответить
1. Зелёные бандиты пошли по беспределу.
2. Транша МВФ - не будет.
3. Бандиты будут грабить народ: людов много и они - беззащитны.
4. Гривня рухнет.
Ваш Кэп.Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7691
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29.10.2020 21:14 Ответить
А хто ж це зробив його головою КС разом...? Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8622 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8622 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8622
Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6635

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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29.10.2020 21:15 Ответить
ну зачем вы так? только-только у зебилов стали сходиться карты на том, кто виноват во всех их бедах, а вы и так, снова, мордой смачно в говно!
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29.10.2020 21:21 Ответить
Або хабара взяв.
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29.10.2020 21:16 Ответить
Не громадянам РФ на територію Криму заборонено мати нерухомість. Отже, Тупіцкій має російський паспорт.
Ой... Віллу під Ялтою має і Олена Зеленська...
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29.10.2020 21:17 Ответить
Мразь краматорская, коверкающая мову, в спам!
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29.10.2020 21:33 Ответить
Що, в крота дах зірвало?
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30.10.2020 06:15 Ответить
А в 19м зебоба назначил его главой КС...
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29.10.2020 21:18 Ответить
И что, СБУ не знало об этом?
Чем Грицак в этот момент был занят?
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29.10.2020 21:18 Ответить
Видно все таки делом,если при попередниках КС себе такого не позволяло
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29.10.2020 21:20 Ответить
Он купил при Грицаке, как раз...
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29.10.2020 21:22 Ответить
То все таке. Ось що зараз зробить баканов...? Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9333 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9333 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9333 Спіймає чорта? Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9699 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9699 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9699
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29.10.2020 21:24 Ответить
Так это, как раз, в 18- м году и произошло, аккурат при попередниках.
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29.10.2020 21:23 Ответить
Ти диви яка херня, малятко. Призначили його головою КС 17 вересня 2019го. Квартальний баканов є головою СБУ з 29 серпня 2019го. А ось зараз, клоун, дай відповідь. Чи баканов не знав про нерухомість, чи він його покривав будучи головою СБУ? І що він робитиме зараз, коли це стало відомо широкій громадськості? Відповідай, клоун!
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29.10.2020 21:39 Ответить
Чесно кажучи від тебе іншого і не очікував. Ти як справжній зедебіл, сереш на усіх не знімаючи штанці! Ти навіть собі не уявляєш як ти жалюгідно виглядаєш. Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 4578
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29.10.2020 21:45 Ответить
Кумедна ти все ж таки істотка, котра на жаль за свої слова відповідати не в змозі. Ну то й пес з тобою. Ходи здорове, хай щастить.
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29.10.2020 21:56 Ответить
Неужели КС начали в наглую отменять жизненно важные для Украины законы при Грицаке?)да и не исключено,что расследование было,но зебеням выгодно стало это замять,как и многие другие дела)вон заказчик Ганзюк в Херсоне выиграл
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29.10.2020 21:30 Ответить
Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7232
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29.10.2020 21:19 Ответить
коли ти вже нажерешся, гнидо? може за поребрик, на паРашу, де твоi куратори?


Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 405
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29.10.2020 21:20 Ответить
Только вешать, иначе придут другие и всё повторится.
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29.10.2020 21:24 Ответить
Ніякого запоребрика!! Тільки арешт через повішання догори яйцями.
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29.10.2020 22:47 Ответить
як Мусолінні?) не можливо не погодитись.
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29.10.2020 23:15 Ответить
Країна не ляканих бабуїнів, що це як не державна зрада і держава йому платить щомісяця космічну зарплату......
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29.10.2020 21:21 Ответить
А нечего было НАПК больше двух лет жевать сопли! Бесполезную структуру - на свалку истории!
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29.10.2020 21:21 Ответить
Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 728 Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9565
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29.10.2020 21:22 Ответить
Та хто б сомневался... Коррумпированный Суд. Хаха.
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29.10.2020 21:23 Ответить
Земельки прикупил на старость. А может и подарили, в счет будущих заслуг. По что прицепились?
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29.10.2020 21:24 Ответить
Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9061
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29.10.2020 21:24 Ответить
Если судья покупает себе земельку в оккупированном Крыму, то совершенно ясно, что после окончания своих полномочий он собирается свалить в рашу. Это же очевидно. При этом следует заметить, что, по сути, этот человек является сейчас в стране главным. Он может принять любое решение, которое отменит любой закон. Получается, он главнее президента и парламента. Его слово - последняя инстанция. которую никто не может оспорить. Т.е. Украина во власти кучки агентов Кремля с домиками в Крыму.
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29.10.2020 21:28 Ответить
Тема про крымскую земельку у Сытника - не раскрыта!
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29.10.2020 21:28 Ответить
Тема про крымскую земельку Сытника раскрыта в статьях про Сытника. А это статья про Тупицкого.
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29.10.2020 21:42 Ответить
Если тема Сытника раскрыта в статьях, то где тогда реакция НАПК?
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29.10.2020 21:56 Ответить
Не знаю. Я там не работаю. Напиши этот вопрос в НАПК.
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29.10.2020 22:09 Ответить
Тупицкий с 15 мая 2013 года занимает должность судьи Конституционного суда Украины (по квоте Президента Украины). Заместитель Председателя Конституционного суда Украины (2018-2019). Председатель Конституционного суда Украины с 17 сентября 2019 года.
Зебилы, а ну-ка напрягите остатки своих обнюханных мозгов: какой Хам был "президентом Украины" в мае 2013 г. и какое Полшестого было типа им же в сентябре 2019 г.? Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 189
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29.10.2020 21:29 Ответить
Юра как раз один из немногих, кто ещё пытается с зебильём спорить цивилизованным языком (хотя понимает, что бесполезно). Моя бы воля- столбов бы на Майдане не хватило... Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3393
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29.10.2020 21:43 Ответить
их назначают на 9 лет!
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29.10.2020 21:43 Ответить
Кто назначил председателем в сентябре 2019-го? Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 9093
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29.10.2020 21:44 Ответить
В общем судья купил то, что украли у Украины, да еще и не указал в декларации ворованное.
Чего не собрать самому торбу и не прибыть к воротам исправительной колонии №....
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29.10.2020 21:38 Ответить
тa не мог он.
Глава? КС Украины? по кацапским законам?
на оккупированой кацапами украинской земле?
та не мог он....
....а тупицкий? - етот мог.
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29.10.2020 21:38 Ответить
тупицкий - патриот! он, можно сказать, за собственные бапки, заработанные непосильным трудом (которые опять жеж таки, наверняка получил от окупантов) просто, можно сказать, вырвалл зубами у оккупантов кусок украинской земелюшки! орден тупицкому! а лучше 2
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29.10.2020 21:40 Ответить
Про конституціцний суд.
Склад- 18 членів.
Вакантних - 3 посади.
Діючих -15.
Призначених Януковичем- 2
При Януковичі( з'їздом суддів)- 1.
Призначених Порошенком -4
Призначених ВР( більшість бпп+нф) -5.
Призначених з'їдом суддів( при Порошенку) - 3.
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29.10.2020 21:41 Ответить
в КС вси тупицьки на сьогодни, вси нахапани, тому й голоснули як голоснули.

так шо я б не акцентував хто при кому був призначеный...
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29.10.2020 22:07 Ответить
ну, ваще-то, самого тупицкого назначил главой кс - зеля, 17 сентября 2019-го года
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29.10.2020 23:03 Ответить
при принятии данного решения КС совершил
1 Нарушение регламента
2 Допустил конфликт интересов
3 Вышел за пределы своих полномочий прямо нарушив статьи 75, 85, 147 той самой Конституции...
о какой доброчестности говорят когда совершено преступление?
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29.10.2020 21:43 Ответить
Если их не начать садить, ничего не поможет, будут продолжать.
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29.10.2020 21:44 Ответить
Летенант Баканов, младшей, а ну разберись с этими чертами!
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29.10.2020 21:45 Ответить
Нефіг тупих жадних тупицьких до влади допускати.
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29.10.2020 22:04 Ответить
18 год. Это когда семочко был почти самым главным в фсбу? Я все правильно написал соя? 😷
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29.10.2020 21:47 Ответить
ты - овца недоразвитая! тупицкий стал председателем КС с подачи зели, 17 сентября 2019 года
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29.10.2020 23:04 Ответить
Зеленська Лєнка-ополчєнка теж купила царські апартаменти в Лівадії, коли Крим був анексований. Чому всі про це забули і наче це нормально? Альо!!!! Перша ******** по російським законам та російському паспорту придбала нерухомість в окупованому Криму.
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29.10.2020 21:53 Ответить
******, и это председатель КСУ !!!!!
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29.10.2020 22:31 Ответить
Голова КС Тупицький у 2018 році купив на окупованій території майно за законами РФ, - керівник НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 7775
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29.10.2020 22:48 Ответить
Ще в травні 2013 року тодішній ... резидент кремля бандит ЗЕК - Янук призначив такого ж як і сам лиходія -відморозка Тупицького суддею Конституційного суду, як свою вірну людину. Ось с того часу він виродок і знищує всіма які тільки є способами Україну як державу будучи суддею Конституційного суду. А 17 сентября 2019-го вже при продажних ЗЕбілах - капітулянтах які дали пряму дорогу в свою антиукраїнську владу багатьом бандитам підручним втікача в паРашу кровавого ЗЕКА (татаров, портнов..і ін.) він став вже председателем КС.
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30.10.2020 04:57 Ответить
Может их дустом надо?
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30.10.2020 07:19 Ответить
По законам рф купить там участок он мог только одним способом, иметь паспорт рф. Другие варианты однофамилец или вброс. Че там по мат части у расследователей?
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30.10.2020 07:19 Ответить
А яка його зарплата?!
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30.10.2020 09:56 Ответить
Такой же как работник прокуратуры которого убили)
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30.10.2020 11:48 Ответить
 
 