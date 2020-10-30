Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков
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Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий в 2018 году приобрел на временно оккупированной территории Украины имущество в соответствии с законодательством страны-агрессора. Это имущество он не задекларировал.
Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил на заседании СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"НАПК действительно проводило проверки судей Конституционного Суда. Но только вчера, после решения Конституционного Суда, узнало, почему господин глава Конституционного Суда так быстро принял это решение. Потому что вчера была опубликована информация, что он в 2018 году фактически приобрел на оккупированной территории Украины, в соответствии с законодательством страны-агрессора, имущество, но не указал его в декларации", - сказал Новиков.
По мнению Новикова, принимая резонансное решение по антикоррупционному законодательству, глава КС фактически освобождал себя от ответственности.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО
"Чем нарушил фундаментальные правовые принципы, которые определяют, что судья не может быть судьей в собственном деле", - отметил он.
Глава НАПК также заявил, что председательствовавший на заседании КС судья Сергей Головатый, который "закрыл от президента и парламента это слушание", и потом написал особое мнение, не имел право принимать участие в рассмотрении, поскольку в его действиях уже было установлено наличие признаков преступления в соответствии со статьей, которую КС отменил.
Также на Цензор.НЕТ: КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - глава НАПК Новиков
"У судей Слиденко и Мойсика имелись признаки нарушения ст. 52 закона о предотвращении коррупции, и они отменили этим решением собственную ответственность", - добавил он.
Напомним, накануне журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году купил по законам России земельный участок в оккупированном Крыму.
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Протягом 1993-2010 років - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002-2009 роках - голова цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області. В 2006 році проходив навчання в США за програмою "Відкритий світ".
У період 2010-2013 років був обраний і працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах."
2. Транша МВФ - не будет.
3. Бандиты будут грабить народ: людов много и они - беззащитны.
4. Гривня рухнет.
Ваш Кэп.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Ой... Віллу під Ялтою має і Олена Зеленська...
Чем Грицак в этот момент был занят?
Зебилы, а ну-ка напрягите остатки своих обнюханных мозгов: какой Хам был "президентом Украины" в мае 2013 г. и какое Полшестого было типа им же в сентябре 2019 г.?
Чего не собрать самому торбу и не прибыть к воротам исправительной колонии №....
Глава? КС Украины? по кацапским законам?
на оккупированой кацапами украинской земле?
та не мог он....
....а тупицкий? - етот мог.
Склад- 18 членів.
Вакантних - 3 посади.
Діючих -15.
Призначених Януковичем- 2
При Януковичі( з'їздом суддів)- 1.
Призначених Порошенком -4
Призначених ВР( більшість бпп+нф) -5.
Призначених з'їдом суддів( при Порошенку) - 3.
так шо я б не акцентував хто при кому був призначеный...
1 Нарушение регламента
2 Допустил конфликт интересов
3 Вышел за пределы своих полномочий прямо нарушив статьи 75, 85, 147 той самой Конституции...
о какой доброчестности говорят когда совершено преступление?