Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что доступ к электронной деклараций будет у каждого украинца 30 октября.
Об этом он сказал в начале заседания СНБО 29 октября передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Е-декларирование - это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников, который сегодня он поставлен под угрозу, и Кабинет Министров по инициативе Президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что в том числе будет доступ к декларациям "тех политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу".
"Уверен, господин Президент, там будет много интересного, в том числе в тех декларациях, которые собственно пытались скрыть", - сказал Шмыгаль, обращаясь к Владимиру Зеленскому.
Позже Шмыгаль в телеграме написал: "Решение о разблокировании системы Е-декларирования подписал. Ожидаем быстрое восстановление полноценной работы НАПК".
На сайте Кабмина был опубликован текст постановления.
Пожалуйста, подождите...
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні
Розбрелися, та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.
(с)
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В это м видэо -- ВСЕ ОТВЕТЫ ! .
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"забыл" указать пять миллионов от торговли ОГВЗ
К ответственности призвать нельзя тк это уже неконституционно!
Но доступ откроют до 30 октября, это п-ц какое достижение!
Ну и конечно, вы твари будете рассказывать, что переворот не прошел, хотя по факту рыгобыдло портновское может раскупоривать шампанское!
Видите как резко начали делать акцент на самом факте электронного декларирования?
Не на ответственности за отсутствие декларации или недостоверные сведения в ней, а само декларирование!
.И за 3э больше не голосуй
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И не голосуй за зеленых барыг
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!..
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ЗРОБИМО цю АВАНТЮРУ - РАЗОМ !
Декларации просто утратили смысл.
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Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные
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СПЕШАТ.
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оооо, спати не буду...а буду чекати тієї години....