Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что доступ к электронной деклараций будет у каждого украинца 30 октября.

Об этом он сказал в начале заседания СНБО 29 октября передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Е-декларирование - это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников, который сегодня он поставлен под угрозу, и Кабинет Министров по инициативе Президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в том числе будет доступ к декларациям "тех политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу".

"Уверен, господин Президент, там будет много интересного, в том числе в тех декларациях, которые собственно пытались скрыть", - сказал Шмыгаль, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

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Позже Шмыгаль в телеграме написал: "Решение о разблокировании системы Е-декларирования подписал. Ожидаем быстрое восстановление полноценной работы НАПК".

На сайте Кабмина был опубликован текст постановления.