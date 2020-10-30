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декларация (1313) Кабмин (13801) КС (2131) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Шмыгаль Денис (2321)

Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что доступ к электронной деклараций будет у каждого украинца 30 октября.

Об этом он сказал в начале заседания СНБО 29 октября передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Е-декларирование - это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников, который сегодня он поставлен под угрозу, и Кабинет Министров по инициативе Президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в том числе будет доступ к декларациям "тех политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу".

"Уверен, господин Президент, там будет много интересного, в том числе в тех декларациях, которые собственно пытались скрыть", - сказал Шмыгаль, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов

Позже Шмыгаль в телеграме написал: "Решение о разблокировании системы Е-декларирования подписал. Ожидаем быстрое восстановление полноценной работы НАПК".

На сайте Кабмина был опубликован текст постановления. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца будет уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5941
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29.10.2020 21:27
+9
А смысл "доступа к декларациям" за подделку которых теперь нет никакой ответственности)
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29.10.2020 21:37
+8
Скажіть мені будь ласка:"На фуя мені,як громадянину,доступ до декларацій,котрі чиновники можуть правдиво не заповнювати .
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29.10.2020 21:37
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Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца будет уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5941
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29.10.2020 21:27 Ответить
хоспади, шо творицца! прызедент у нас, никакая, выходит, не исполнительная власть... ничё сделать не может с проклятущим главой КС, которого сам же и назначил в сентябре 19-го года... просто какой-то безрукий бядолага беспомощный
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29.10.2020 21:34 Ответить
Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні
Розбрелися, та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.
(с)
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29.10.2020 21:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pf1ExnvkY5A

.
=
В это м видэо -- ВСЕ ОТВЕТЫ ! .
.
.
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29.10.2020 21:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yhun72I0E-A
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30.10.2020 07:50 Ответить
А что так зассали?😂Опять-пробный шар.
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29.10.2020 21:28 Ответить
В итоге все дела обнулили, Зеленский белый и пушистый, за не сдачу декларации
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29.10.2020 21:29 Ответить
Вова тоже пострадал от декларирования.

"забыл" указать пять миллионов от торговли ОГВЗ
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29.10.2020 21:39 Ответить
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6599
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29.10.2020 21:30 Ответить
А декларації посадовці будуть подавати на спеціальних бланках волонтерам в білих накидках з написом "декларація" і картонними коробками в сміттєвих пакетах.
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29.10.2020 21:30 Ответить
треба читати правильно: через пару місяців всі забудутьДоступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3658
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29.10.2020 21:32 Ответить
Есть маленькая разница: теперь этими "декларациями" только зад можно подтереть (в бумажной форме)!
К ответственности призвать нельзя тк это уже неконституционно!
Но доступ откроют до 30 октября, это п-ц какое достижение!
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29.10.2020 21:34 Ответить
PS
Ну и конечно, вы твари будете рассказывать, что переворот не прошел, хотя по факту рыгобыдло портновское может раскупоривать шампанское!
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29.10.2020 21:37 Ответить
А смысл "доступа к декларациям" за подделку которых теперь нет никакой ответственности)
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29.10.2020 21:37 Ответить
Чтобы рассказать историю для дебилов-избирателей зеленского, как его команда предотвратила переворот!
Видите как резко начали делать акцент на самом факте электронного декларирования?
Не на ответственности за отсутствие декларации или недостоверные сведения в ней, а само декларирование!
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29.10.2020 21:40 Ответить
Сам не понимаю, ну и, есть декларация, прочитал, что дальше? Все? Как в ней указал так и есть? ну-ну..
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29.10.2020 21:45 Ответить
похоже кто-то пытается подменить понятие ответственности за декларирование и само декларирование.
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29.10.2020 21:51 Ответить
треба продавати ліцензії на відстріл суддів , як на кабана ! це буде гарно поповнювати бюджет !
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29.10.2020 21:37 Ответить
Ты херрю не пишы..
.И за 3э больше не голосуй
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29.10.2020 21:40 Ответить
ти помилився я за бариг та блазнів не голосую ! тобі що шкода продажних судей ? мені кабанів шкода .
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29.10.2020 21:43 Ответить
еще раз -- ты - ПРИДУРОК , или завтра пойдеш отстреливать ...
.
И не голосуй за зеленых барыг
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29.10.2020 21:49 Ответить
дякую що надрукував з великої літери своє справжнє ім'я ! я не голосую не за зелених ,не за шоколадних бариг ! якщо не знищити зло воно повертається !
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29.10.2020 21:57 Ответить
Вот такие как ты и вернули в Украину -- КРЕМЛЕВССКОЕ ЗЛО !,,
,
. .

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29.10.2020 22:08 Ответить
це точно Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 9004 ! ти сьогодні бухав ?
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29.10.2020 22:14 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!..
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29.10.2020 21:55 Ответить
про зашквари я писав в лютому 19 -го... я казав ржати будете кровавими сльозами ... так і сталося !
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29.10.2020 22:01 Ответить
Скажіть мені будь ласка:"На фуя мені,як громадянину,доступ до декларацій,котрі чиновники можуть правдиво не заповнювати .
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29.10.2020 21:37 Ответить
В итоге все дела обнулили, Зеленский белый и пушистый, за не сдачу декларации.

.
.
.
.
ЗРОБИМО цю АВАНТЮРУ - РАЗОМ !
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29.10.2020 21:38 Ответить
Не только обнулили.
Декларации просто утратили смысл.
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29.10.2020 21:45 Ответить
шмыгаль главнее Конституционного суда (какой бы говняжный он не был) ?????
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29.10.2020 21:38 Ответить
По Сытнику такая же фигня... Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 1426
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29.10.2020 21:47 Ответить
если честно...- там фигня за фигнёй...куда не плюнь!
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29.10.2020 21:50 Ответить
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 77
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29.10.2020 21:43 Ответить
Поздно.еслиб єтот роман случился перед виборами, зеление взяли б 70% голосов
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29.10.2020 21:45 Ответить
Борцун з корупційов вже дякує ВаЗелину
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 5433
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29.10.2020 21:51 Ответить
Да здравствует Зе!Конституционный суд, самый конституционный суд в мире!
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29.10.2020 22:05 Ответить
і що я завтра зможу побачити скільки "заробили" медведчуки, шуфричі, бойки, ківи, добкіни, бужанські, єрмаки, ківалови, партновии і Лєнка Зеленська...?!

оооо, спати не буду...а буду чекати тієї години....
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29.10.2020 22:00 Ответить
Оптимист, сервер повисит, и.т.д
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29.10.2020 22:16 Ответить
Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 7216
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29.10.2020 22:08 Ответить
Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра деклараций, направило в Нацагентство по предупреждению коррупции требование отключить оборудование и удалить с него информацию о декларациях.Источник: https://censor.net/ru/n3228035
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29.10.2020 22:11 Ответить
Мы и без деклараций уже видим кто есть кто. Слуги наворовали, теперь нужно как то "отмыться" пока не спалили.
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29.10.2020 23:21 Ответить
ДОСТУП К ДЕКЛАРАЦИЯМ ЭТИХ МОРД
Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 533
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29.10.2020 23:21 Ответить
Подивимося, якщо так то, буде гарний удар в пах реваншистам.
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30.10.2020 09:38 Ответить
 
 