России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации протест в связи с перемещением на оккупированную территорию Украины так называемого "гуманитарного конвоя".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"29 октября 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права.

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"Учитывая эти противоправные действия, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", -заявили в МИД.