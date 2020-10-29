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конвой (277) МИД (6653) Россия (91269) Донбасс (26945)

России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

России направлена нота протеста в связи с въездом очередного

Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации протест в связи с перемещением на оккупированную территорию Украины так называемого "гуманитарного конвоя".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"29 октября 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права.

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"Учитывая эти противоправные действия, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", -заявили в МИД.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Так поступает с "гумконвоями" от параши Азербайджан. А полшестого хреном по нотам играет.
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 5937
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29.10.2020 21:35
+6
Задницю підітріть своїми нотами протесту! России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 2695
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29.10.2020 21:40
+5
Чтоб так работать как Азербайжанцы нужно иметь железные яйца, а в 73% дебилов и их говнокомандующего только тухлые яйца и хер играть на рояле как и у Вас всех избравших Зедебилоида
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29.10.2020 21:41
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Правила форума Совет форумчан
Очередная дуля,в кармане.Сильная позиция.😂
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29.10.2020 21:32 Ответить
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 4835
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29.10.2020 21:34 Ответить
Так поступает с "гумконвоями" от параши Азербайджан. А полшестого хреном по нотам играет.
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 5937
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29.10.2020 21:35 Ответить
Чтоб так работать как Азербайжанцы нужно иметь железные яйца, а в 73% дебилов и их говнокомандующего только тухлые яйца и хер играть на рояле как и у Вас всех избравших Зедебилоида
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29.10.2020 21:41 Ответить
так зеля ж не такой
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29.10.2020 23:57 Ответить
Я за полшестого не голосовал. России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 9386
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29.10.2020 21:47 Ответить
Задницю підітріть своїми нотами протесту! России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 2695
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29.10.2020 21:40 Ответить
Ну хоч потужно відправили?
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29.10.2020 21:41 Ответить
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 593
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29.10.2020 21:43 Ответить
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з в'їздом чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 8847 Росії направлено ноту протесту у зв'язку з в'їздом чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 15
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29.10.2020 22:23 Ответить
Для ***** "д===б", "фашист" и "вор" - уже практически комплименты...
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30.10.2020 08:01 Ответить
А кто в рашку "гумконвои"возит?
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29.10.2020 21:45 Ответить
Не святая ты, не - Русь!
Колокол твой - снятый,
Ты - убийца! А Иисус -
Ни за что распятый.
Храм решёток и цепей -
Сил, в таком - немного...
Там Мадонны без детей,
Матери - без Бога.
Ложь, проклятья, час тревог,
Всё в броне, без воли...
И, в огне - сгорит твой Бог,
С верой и любовью !
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29.10.2020 21:51 Ответить
Залишки зброї розпихує. Потім скаже арам - Вибачайте, більше нема усе даунбас забрав, а решки лука підмів.
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29.10.2020 22:14 Ответить
До мирних перемовин в ТКГ готуються.
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29.10.2020 22:25 Ответить
Ога! Действиями выражать нужно протест. П не нотой. Или серуны, или Аваков агент кремля. Скорее второе, ибо при его каденции, погранцв из сбу в мвд перешли.... и не зря он не сменныц министр, со времен российской агрессии.
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30.10.2020 01:00 Ответить
так кривойнос просил дать приказ и он разберется со всеми... ага... приказа нет, значит в Киеве сидит тот, кто точно работает на педофила путенина...
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30.10.2020 01:19 Ответить
таких словесных протестов кацапские козлины не понимают.

решительный протест нужно было выразить с помощью ударных беспилотников.
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30.10.2020 01:32 Ответить
Краще би засранці руцькі направили оті КамАзи у Крим із бочками з водою,ото був-би істиний гумконвой.
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30.10.2020 04:35 Ответить
І ще:готуються до розведення військ,або реверанс у сторону пана Зе на його "пуки" з приводу перемир"я.
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30.10.2020 04:57 Ответить
донбасс пропустил конвой ,так какие в хрена там наши люди ,там проживают московские твари,людей наших ,там нет ,они виехали в украину давно,,,
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30.10.2020 06:02 Ответить
Не ноту треба посилати, а Байрактари!
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30.10.2020 07:31 Ответить
Их гарантированно собьют.
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30.10.2020 07:59 Ответить
Вже гарантовано збили МН-17.
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30.10.2020 08:53 Ответить
Очередная нота протеста, и не последняя.
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30.10.2020 07:55 Ответить
 
 