У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Муж-пенсионер судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которая голосовала за снятие уголовной ответственности за ложь в декларациях, приобрел жилье по 13 млн гривен. Нашли это в его декларации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Bihus.Info со ссылкой на декларацию мужа. Сейчас декларация Сергея Завгороднего закрыта от публичного доступа по решению КСУ от 27 октября.
Так, по сообщению журналистов, Сергей Завгородний, который официально получает только пенсию от Пенсионного фонда в Москве (он гражданин России) в июле 2020 года смог приобрести 3-комнатную квартиру в киевском престижном комплексе "Новопечерские липки".
Два года назад Завгородний уже покупал квартиру в том же комплексе. Тогда квартира в 54 квадратных метра, которая стоит примерно 4 миллиона гривен, обошлась пенсионеру всего в 1,3 миллиона гривен.
Также среди официальных доходов мужа 1,8 миллиона гривен от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 тыс. гривен от продажи автомобиля. В то же время после продажи старой машины, Сергей Завгородний смог чуть ли не сразу приобрести новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен в конце 2019 года.
Сама же судья КС Ирина Завгородняя, согласно ее декларации за 2019, имеет 4 миллиона гривен зарплаты за 2019 год. Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит 120000 долларов и 2.8 миллионов гривен
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РФия долго готовила этот план с коррумпированми судами КС и местными олигархами, годами собирали компромат и сотрудников ! И сейчас пришло время сюрпризов, и я думаю их ещё много будет, так как честных судов в Украине почти нет.
"О сколько нам открытий чудных готовит решенье судей"
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
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спешат
А ви їх рішенням дивуєтесь.
и какого ж *** ей не хватало????
Тем самым, официально КС именем Украины узаконил коррупцию на всей территории Украины.
Дожились.
Втім, янелоху це не допоможе.
Это НАРИДУ опять - ........
" Вбивці й душогуби України! Зрадники і політичні хвойди"!
Есть верховный суд, а вопросы конституционности тех или иных законодательных актов, решает президент, который потому и называется гарант Конституции.
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Зараз з них все витрясуть. Е-декларація їм раєм здасться.
без малейших намеков оправдать свое утверждение, от просто "fake news" и фсе.
такой наш, рыший ихтамнетик
Я, фуею....
Здирання шкіри з продажного судді