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Беларусь (7525) граница (4740) МВД (9221)

Следите за обновлениями на сайте, - МИД обратился к украинцам, которые планируют посетить закрытую для наших граждан Беларусь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Следите за обновлениями на сайте, - МИД обратился к украинцам, которые планируют посетить закрытую для наших граждан Беларусь

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства и при необходимости обращаться на горячую линию украинского посольства в Республике,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Рекомендуем гражданам, которые планируют путешествие в Республику Беларусь, следить за обновлением информации на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua и, в случае необходимости, обращаться на круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Беларуси (+375) 25 60 311 84 или МИД Украина: (+38) 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]", - сказано в сообщении.

В пресс-службе дипведомства подчеркнули, что ограничения (на въезд) не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами, водителей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, а также членов поездных бригад международного железнодорожного сообщения.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19.

Кроме того, Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что временно ограничивается въезд на территорию республики через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь ограничила въезд из Украины из-за Covid-19, - Госпогранслужба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
За чем там следить, и так всё понятно.
Лукашенко решил создать резервацию-бантустан из Беларуси, закрыв границу с цивилизацией - Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, оставив открытую границу с ордой-рашкой.
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29.10.2020 22:07
+2
Там очевидно будут публиковать список мест где можно получить дубиной по голове от людей в балаклавах и без опознавательных знаков?
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29.10.2020 22:09
+2
Кому потрібна та Бульборусь з хороводами?
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29.10.2020 22:17
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За чем там следить, и так всё понятно.
Лукашенко решил создать резервацию-бантустан из Беларуси, закрыв границу с цивилизацией - Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, оставив открытую границу с ордой-рашкой.
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29.10.2020 22:07 Ответить
Лукашенко сделал то, что давно сделали в Европе. При чём тут резервация...
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30.10.2020 07:52 Ответить
Там очевидно будут публиковать список мест где можно получить дубиной по голове от людей в балаклавах и без опознавательных знаков?
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29.10.2020 22:09 Ответить
сісьтєма "ніпєль" проти ужоса Майдана
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29.10.2020 22:10 Ответить
т.е как бы "не рекомендуем" не прозвучало ???
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29.10.2020 22:13 Ответить
Кому потрібна та Бульборусь з хороводами?
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29.10.2020 22:17 Ответить
Вводите симметричные меры, зероды.
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29.10.2020 22:20 Ответить
на танках туда в гости.....
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29.10.2020 22:22 Ответить
Нах? Литва есть, это их земля.
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29.10.2020 22:23 Ответить
Да туда сейчас может поехать либо умалишенный либо прокацапленный.
Украинский паспорт - красная тряпка для любителей тараканов и можно совершенно случайно стать террористом и посидеть лет 15 де-нить в районах крайнего Севера путинистана
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29.10.2020 22:26 Ответить
Это такой дешёвый способ отвлечь внимание от протестов. На этой неделе новый виток репрессий - увольнение участвовавших в акциях студентов и преподавателей. Терпению белорусов нет предела. Лукашенко слабый диктатор. Но даже россияне раньше про майдан/запад писали, теперь посмеиваются. Белорусы даже не анти-киргизы, какие то бесплотные эльфы. Никто не хочет драться и это удручает.(
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29.10.2020 22:32 Ответить
Ну почему же никто? Омон очень даже хочет. Правда не драться, а избивать. Но они же тоже белорусы?
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29.10.2020 22:35 Ответить
Они тоже сачкуют. Ролики посмотреть с протестов. Вдесятером за одним, двумя бегут. Чуть намёк на сопротивление митингующих, быстро сматываются. Здесь все слабые: диктатор, омон, слабее всего народ! Час назад под окнами шла колонна человек 50, с бчб флагом. Кричали: крыса уходи. Не уйдёт...
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29.10.2020 22:53 Ответить
следить за обновлениями на сайте надо - планировать туда ехать - нет.
ну разве шо очень хочется в лукавой тюрьме посидеть, тода с богом...
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29.10.2020 22:37 Ответить
а что следить если они ниче не слышали и не знают
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29.10.2020 23:27 Ответить
Nikto tam i tak nejezdil s Litvi.Teper vizu 1 automobil v den gde to 2 s Litvy k nim,a s nix na 100 raz bolse.Furi jedut no i ix ne mnogo
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30.10.2020 09:32 Ответить
 
 